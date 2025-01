Conductora ebria y a exceso de velocidad choca auto de una familia y mata a niña; su madre pide justicia

Paloma y su familia atravesaron la muerte de su hija menor de edad, Nayeli, quien fue atropellada el 6 de agosto del 2022 por una mujer en estado de ebriedad, en el municipio de Monterrey. El trágico suceso está por cumplir tres años y la familia no ha podido llevar ante la justicia a la culpable de quitarle la vida a Nayeli, quien tenía pendiente numerosos sueños por cumplir, entre ellos, se encontraba el sueño de ser presidenta de la República.

En entrevista para El Heraldo de México, Paloma profundizó sobre el caso de su pequeña y afirmó que continuará haciendo lo posible para poder brindar justicia al nombre de Nayeli y evitar que la joven vuelva a cometer una tragedia similar tras el volante.

El accidente vial ocurrió en la avenida, mientras la niña de apenas 8 años estaba dentro de un automóvil, de camino a una reunión familiar en compañía de su padre y su madrastra, quien en ese entonces estaba embarazada. Después del choque, y a pesar de haber causado graves lesiones a su alrededor, la conductora replegó su asiento y se quedó dormida.

"Como no se podía ni mover de lo ebria que estaba, solo estuvieron ahí alrededor para que no intentara huir", relató en entrevista telefónica.

Familia de Nataly Sofia continúa en búsqueda de justicia

FOTO: Justicia para Nataly Sofía

El diagnóstico forense de Nayeli fue una contusión profunda en el cráneo y una fractura en la cervical. Además, el padre sufrió lesiones en las costillas, cara y brazos, aunque no se le brindó atención médica porque fue detenido, "debido al protocolo de tránsito que siguieron", relató Paloma.

Caso para encarcelar a conductora ebria fue "turbio" desde un principio

Después del choque, contactaron de inmediato a servicios de emergencia, sin embargo, aseguraron que nunca llegó el personal médico al sitio. Para velar a Nayeli, el funeral se llevó a cabo durante la media noche del 7 de agosto. "Tuvimos que adelantar todo porque iba a ser la primera audiencia con la mujer detenida", mencionó Paloma con voz entrecortada.

Ante el riesgo de que las acusaciones procedieran, Mariela N, la conductora, presuntamente ofreció una gran cantidad de dinero a Paloma para desistir en los cargos, pero ella se negó rotundamente. Al ser cuestionada sobre la cantidad de dinero ofrecida, Paloma aseguró que le ofrecieron "lo que quisiera".

"Fue algo muy turbio, desde un principio se dio el favoritismo, parecía que ella era la afectada, luego sacaron un dictamen que decía que mi niña que tenía los mismos grados de alcohol".

Página de Facebook manejada por Paloma para mantener vivo el caso de su hija

FOTO: Justicia para Nataly Sofía

Aseguró que la única institución que tomó su declaración fue el Servicio Médico Forense y acusó favoritismo a favor de la conductora, pese a que el caso involucraba la muerte de una menor de edad. Ante la espera de recibir los resultados toxicológicos, reprocharon que los exámenes hayan reflejado el mismo nivel de alcohol en la sangre de Nayeli y la conductora.

Familia de Nataly no se rinde; preparan más protestas contra Mariela

La familia de Nataly no ha dado tregua contra Mariela y prepara más protestas en importantes avenidas de Monterrey. Para difundir el caso crearon una cuenta de Facebook en donde además de convocar a familiares, amigos y ciudadanos a las movilizaciones sociales, también promocionan productos para solventar sus gastos legales, que se han extendido por más de 2 años y hasta el día de hoy no han visto resultados.

Ahora, su próxima protesta será el 14 de enero e iniciará desde el ayuntamiento de Ignacio Zaragoza, en el centro de Monterrey a las 13:00 horas. "Amigos el martes está pronosticado frío, pero aún así haremos la marcha", compartió desde su página de Facebook.

Piden recaudación de fondos para solventar gastos legales

Paloma recurrió a la plataforma de crowdfunding, Go Fund Me, para reunir los fondos que necesita y continuar con el proceso legal en contra de Mariela. En base a su publicación necesitará al menos 30 mil pesos mexicanos para continuar con su equipo legal, pero hasta el día de hoy tan solo ha recaudado 2 mil 200 pesos, un 7 por ciento del total. La publicación Go Fund Me fue dada a conocer el 30 de diciembre del año pasado, por lo que la madre de Nataly espera que con la difusión del caso pueda llegar a la gente correcta y pueda recibir el apoyo que tanto necesita para seguir adelante. Familia de Paloma ha reunido poco más de 2 mil pesos, de los 30 mil que necesitan

FOTO: Go Fund Me

