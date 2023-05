Insólito: graban nuevos sonidos procedentes de la estratosfera terrestre y se desconoce qué los originó

A unos 20 kilómetros de altura, misteriosos sonidos resonaron en la estratosfera, dejando toda la comunidad científica extrañada. Hasta el momento no se ha podido rastrear ninguna fuente conocida que revele el origen de la baja frecuencia y los especialistas ya confirmaron que no están ligados a eventos naturales o artificiales. Lo que significa que los sonidos espaciales son detonados por otro tipo de "fuente". De acuerdo con los investigadores de los Laboratorios Nacionales Sandia, se midieron las señales de infrasonido —inaudibles para los oídos humanos— utilizando globos alimentados por energía solar que flotan a 20 kilómetros de altura. Este espacio es conocido por ser la región más tranquila de la atmósfera por lo que no hay ni turbulencias, ni tráfico o tormentas.

La estratosfera es la segunda capa de la atmósfera terrestre. FOTO: Adobe Stock

La misión de globos solares reveló el extraño suceso

Un proyecto de globo solares que cargaba micrófonos consigo detectó a decenas de kilómetros de altura ciertas señales inaudibles de baja frecuencia que hasta ahora no se han rastreado de dónde provienen, pues ninguna fuente conocida las emite. De hecho, normalmente los sonidos de baja frecuencia —que pueden viajar grandes distancias a través de nuestro planeta— suelen registrarse en sensores que están en la superficie. Sin embargo, en esta ocasión se colocaron sensores en los globos de gran altitud, donde han revelado un rico paisaje sonoro bastante diferente al de la superficie de la Tierra. Con este enfoque los especialistas podrán revelar información sobre aquellos eventos que ocurren en la atmósfera terrestre, incluidas las explosiones industriales o erupciones volcánicas, que se pueden perder desde el suelo.

“Nuestros globos son básicamente bolsas de plástico gigantes con algo de polvo de carbón en el interior para oscurecerlas”, expuso Daniel Bowman, líder del trabajo, en un comunicado de prensa.

El especialista detalló que aquel aparato fue construido a base de plástico de pintor de la ferretería, cinta adhesiva y polvo de carbón de las tiendas de suministros pirotécnicos. Es así que cuando el sol brilla sobre los globos oscuros, el aire del interior se calienta y se vuelve flotante. Esta energía solar pasiva es suficiente para llevar los globos desde la superficie a más de 20 kilómetros en el cielo, aseguró Daniel Bowman.

El nivel inferior contiene la capa de ozono que absorbe y dispersa la radiación ultravioleta del Sol, según la NASA. FOTO: Adobe Stock

¿Qué más detectaron los globos solares?

La materia que yace en la atmósfera no podemos ni sentirla ni escucharla. A pesar de ello, la Tierra está llena de infrasonidos que pueden captarse a kilómetros de distancia de donde están ocurriendo, como por ejemplo las olas oceánicas, tormentas, eventos sísmicos... que todos ellos emiten vibraciones puntuales. Los microbarómetros han detectado ruido de fondo, así como eventos de infrasonido individuales, algunos de cuyos orígenes siguen siendo enigmáticos para la comunidad científica, que comunmente encontramos en la estratosfera inferior de nuestro planeta. En sí se trata de un estruendo inexplicable.

“Hay misteriosas señales de infrasonido que ocurren varias veces por hora en algunos vuelos, pero la fuente de éstas es completamente desconocida”, finalizó el experto.

Gracias a su existencia tenemos vida en el planeta. FOTO: Adobe Stock

