La NASA encontró "el verdadero infierno" en el universo y la Iglesia tuvo una escandalosa reacción

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) descubrió el año pasado "el planeta infierno" y a casi un año de su publicación, finalmente la iglesia católica romana reacciona al hallazgo. Y es que para muchas personas devotas a su religión, este lugar de condena es un sitio sobrenatural que castiga indefinidamente a aquellos que obraron mal en el plano terrenal. Sin embargo, para los científicos "sí existe" y se encuentra en un espacio físico en los confines del universo. Según la agencia, en una serie de avistamientos realizados con el Telescopio Espacial James Web —el cual logró apreciar al exoplaneta— el denominado "55 Cancri e" o también "supertierra" es el cuerpo en el espacio más caliente que se ha detectado para un astro a base de roca.

Al igual que la mayoría de los planetas extrasolares conocidos, el descubrimiento de 55 Cancri e se realizó mediante el estudio de las variaciones en la velocidad radial de su estrella. FOTO: Especial

55 Cancri está cubierto de lava y es el único planeta en su tipo

De acuerdo con los especialistas de la NASA, este planeta tuvo el sobrenombre infernal ya que se encuentra cubierto de lava. Esto es algo sumamente inusual en nuestro universo, pues jamás en la historia moderna se había apreciado algo así en los astros a base de toca. Rápidamente el descubrimiento captó el interés de los expertos debido a que la diversidad geológica de la "supertierra" nos permitirá conocer cómo evolucionan los planetas como nuestro querido hogar, el cual pasó por una etapa similar en su formación. Los detalles de 55 Cancri e que resuenan entre los investigadores giran en torno a su inusual temperatura superficial, la cual es superior al punto de fusión de los minerales existentes en las rocas de nuestro planeta.

Asimismo, se cree que el lado que no se ha podido ver con el telescopio espacial, podría estar conformado por terroríficos océanos de lava. El planeta descubierto el 30 de agosto de 2004 —pero con más detalles de su existencia el año pasado— orbita a una distancia de 2.5 millones de kilómetros de su estrella madre, la cual es sumamente similar a nuestro Sol. Debido al corto espacio, solo le toma 18 horas completar una vuelta alrededor de su astro. Su magnífica fuente de calor se llama "Copernico" y está ubicada aproximadamente a 41 años luz de la Tierra, en la constelación de Cáncer. Sabemos de él gracias al estudio de la velocidad radial de 55 Cancri A —nombre exacto de su estrella—.

Al momento de su descubrimiento, se conocía la existencia de otros planetas en órbita alrededor de la estrella. FOTO: Especial

El 8 de mayo de 2012 se anunció que 55 Cancri e se convirtió en el primer planeta extrasolar terrestre cuya luz fue detectada por instrumentos hechos por la humanidad, un verdadero parteaguas en la historia de la astronomía. Finalmente en? octubre de 2012 se anunció que era el primer planeta de carbono que rotaba en torno a una estrella similar a nuestro Sol.

¿Pero por qué le causó tanto ruido a la iglesia?

Bueno, de acuerdo con el sacerdote y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, Mario Arroyo, el infierno no es cómo tal un lugar físico, sino un "estado de privación eterna y definitiva de Dios". A través de un comunicado de prensa —recogido por el portal digital Semana— el clérigo detalló que "55 Cancri e" es solo un mundo que tiene condiciones extremas de calor, y que probablemente "no esté exento de la presencia de Dios". Ya para finalizar su polémico discurso, el también intelectual recalcó que el fuego espiritual y el fuego material son totalmente diferentes. Esto debido a que las altas temperaturas de nuestra infernal supertierra no son provocadas por un ente, como las que "sí prevalecen en el averno".

Tras tomar en cuenta los otros planetas de este sistema planetario, se descubrió que aún permanecía una señal de unos 2,8 días que podía quedar explicada por la existencia de un planeta de al menos 14,2 veces la masa de la Tierra. FOTO: Adobe Stock

