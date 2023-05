Expertos dicen que así acaba el mundo: robots, extraterrestres y asteroides, las principales causas

El Reloj del Juicio Final se acerca a su fin cuando al comenzar el 2023 se recalibró en unos 90 segundos para la medianoche, tiempo que es lo más cercano a que el planeta experimente una catástrofe total, que en un inmediato análisis lo atribuye al comienzo de la intervención armada de Rusia en Ucrania en febrero del año pasado. Sin embargo, expertos señalan algunos eventos que serían los responsables directos del fin de la vida como se conoce.

Entre más de una decena de eventos, los que tiene mayor posibilidad de presentarse y las que provocan mayor temor, según un análisis de expertos citados por el Daily Mail, son: la rebelión de robots asesinos por el desarrollo de la Inteligencia Artificial, así como el ataque de civilizaciones extraterrestres y la caída de asteroides que impacten la Tierra, principalmente, aunque otras más serían:

La inversión del campo magnético de la Tierra.

Un agujero negro errante.

Una pandemia más.

Aunque dichas posibilidades podrían parecer descabelladas, los científicos advirtieron que son una posibilidad real por el avance del Reloj del Juicio Final. Por lo cual el medio citado expuso las posibilidades que harán que la vida desaparezca en un tiempo no muy lejano:

Asteroide

El asteroide Chicxulub se estrelló contra un mar poco profundo en lo que ahora es el Golfo de México en la Península de Yucatán en México. El impacto ocasionó un enorme tsunami y desencadenó que grandes cantidades de polvo provocara un cambio climático global que terminó con la vida del 75 por ciento de las especies que habitaban la Tierra (dinosaurios, principalmente).

Un asteriode caería de nuevo en la Tierra matando a las especies. Foto: Archivo

Robots asesinos

Los sistemas de Inteligencia Artificial como ChatGPT siguen en constante desarrollo, pero los científicos consideran que puede ser contraproducente para la humanidad ya que podría perderse el control de la tecnología, por lo que a principios de este 2023, más de mil magnates de la tecnología firmaron una carta pidiendo pausar la “peligrosa carrera” para hacer avanzar a la Inteligencia Artificial.

Extraterrestres

Los expertos afirman que existe un riesgo real de que en caso que otra civilización llegara a la Tierra, su tecnología sería tan avanzada que la humanidad estaría indefensa. Según el autor Bryan Walsh, quien escribió End Times: A Brief Guide To The End Of The World, tal escenario “no sería como el Día de la Independencia o cualquiera de estas películas”, sino más bien como si el Ejército estadounidense estuviera “enfrentándose a un tribu primitiva”.

Tragados por el Sol y el campo magnético

Cuando el Sol se quede sin combustible crecerá aún más y por lo tanto podría engullir no solamente a la Tierra, también lo haría con Mercurio y Venus, los dos primeros planetas más cercanos al Sol que se convertiría en un devorador de planetas. Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Harvard, Caltech y otros centros de investigación de Estados Unidos, vieron hace poco dieron a conocer que el evento sucederá dentro de 5 mil millones de años.

El Sol se tragará a la Tierra al quedar sin combustible. Foto: Archivo

Asimismo, la inversión de campo magnético que ocurre en la Tierra cada 200 mil y 300 mil años, ocasiona que la capa de ozono quede expuesta por lo que los rayos cósmicos y las tormentas de partículas del Sol afectarían en interior del planeta azul.

Pandemia

Otros de los temores de los hombres de ciencia es la aparición de una nueva pandemia. La más reciente del Covid-19 aniquiló a unas 20 millones de personas en el mundo, un número que pudo haber sido catastrófico si no se contara con los avances médicos que desarrollaron una vacuna casi un año después del brote que continúa y se quedará como una enfermedad que no puede ser exterminada como la gripe.

