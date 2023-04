Joe Biden le copia la estrategia a AMLO: ahora invita youtubers e influencers a la Casa Blanca

Ahora la candidatura de reelección de Joe Biden se verá apoyada por cientos de "personas influyentes" a pesar de que aún no se confirma de manera oficial que vaya a contender en las elecciones del 2024. Los conocidos personajes de las redes sociales serán los promotores de la carrera profesional e historial del actual mandatario de los Estados Unidos, y puede que lleguen a tener su propia sala de reuniones dentro de la Casa Blanca, al menos así lo informó Axios. Este movimiento resulta sumamente importante debido a que se tiene como objetivo impulsar la posición del dirigente norteamericano entre los jóvenes.

Los influencers parecen entusiasmados con la idea, pero las redes sociales y la televisión, no tanto. FOTO: AP

Los votantes jovenes cruciales para el éxito de los demócratas

Aunque no conforman el grueso de la población, si es un sector crucial para ganar la batalla electoral. Los votantes jóvenes serán decisivos para darle la victoria a los demócratas y —potencialmente— contrarrestar el seguimiento masivo de las redes sociales del expresidente Donald Trump, esto si es que llega a postularse como candidato republicano en el 2024, sobrepasando los obstáculos recientes en los que se ha visto inmiscuido. Como no se quiere perder ante él, el equipo de estrategia digital de Joe Biden se concentrará en conectar con personas influyentes de todo el país norteamericano. Pretenden que todo aquel que no siga a la Casa Blanca o al Partido Demócrata en sus plataformas —o que se hayan desconectado por completo de los medios de comunicación principales— le abran las puertas a la política.

Será contenido independiente, fresco y novedoso

Cuatro colaboradores digitales de Joe Biden se centrarán en personas influyentes y creadores de contenido independientes. Por lo que ahora el personal mencionado trabaja oficialmente para la Casa Blanca, no para la campaña del actual mandatario pero llegar a los votantes jóvenes y suburbanos es claramente una prioridad. El objetivo son las personas de entre 18 y 29 años, y cabe destacar que estos prefirieron a este presidente sobre Donald Trump por un margen de 26 puntos en 2020, y a los demócratas sobre los republicanos por 28 puntos en las elecciones intermedias de 2022. Una medida de la importancia que el grupo de trabajo del actual gobierno fue planeada por Rob Flaherty, quien lidera el esfuerzo y ha sido nombrado asistente del presidente —el mismo rango que el director de comunicaciones y secretario de prensa—.

"Estamos tratando de llegar a los jóvenes, pero también a las madres que usan diferentes plataformas para obtener información y activistas climáticos y personas cuya principal forma de obtener información es digital", dijo Jen O'Malley Dillon, Casa Blanca. subjefe de gabinete.

Se le permitirá a cientos de creadores de contenido independientes y no remunerados el acceso libre a la Casa Blanca. FOTO: AP

¿Quiénes serán los influencers?

Los creadores de contenido independientes y no remunerados a los que se les ha dado acceso a la Casa Blanca de Joe Biden incluyen:

Harry Sisson Un estudiante de la Universidad de Nueva York de 20 años que analiza las noticias del día en TikTok.

Vivian Tu Una excomerciante que analiza temas financieros en clips breves en TikTok e Instagram. Se llamará "Ampliar" Un espacio de información exclusivo de la Casa Blanca para que las personas influyentes se reúnan en persona o de forma remota no tendría precedentes, y sería una señal de que la Sala de información de prensa tradicional ya no sería el único centro de mensajes de la administración.



Cabe destacar que también se les dará —a algunas— un acceso más constante al presidente.

"De hecho, le preguntamos a la Casa Blanca: '¿Cuándo vamos a recibir pases para la rueda de prensa?' " , dijo Sisson, quien tiene 660 mil seguidores en TikTok.

La respuesta por los influencers ha sido favorable

"En realidad respondieron muy bien", declararon los funcionarios de la administración a la sugerencia de algunas de las dos docenas de personas influyentes que asistieron a una fiesta de observación del Estado de la Unión en la Casa Blanca. Además de las invitaciones el gabinete ha brindado a las personas influyentes oportunidades para acceder al itinerario del presidente cuando sale de viaje. Confían en que esta estrategia funciones, pues en el Auto Show de Detroit —en septiembre de 2022—, los funcionarios invitaron a Daniel Mac, cuyos 13,8 millones de seguidores lo ven preguntar a los conductores de autos bonitos a qué se dedican. Cuando se le hizo este cuestionamiento al actual presidente, este se presentó de la siguiente manera:

"Bueno, estoy casado con Jill Biden y me aseguro de que estemos fabricando muchos más vehículos eléctricos en Estados Unidos", respondió Biden, con gafas de sol de aviador y sentado en el asiento del conductor de un Cadillac LYRIQ .

En un anterior intento por ganar popularidad con el público más joven, Daniel Mac entrevistó a Joe Biden en un video con más de 38 millones de vistas. FOTO: AP

El video ha sido visto 38 millones de veces. Asimismo, en la celebración de la firma del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en la Casa Blanca en diciembre del año pasado, se invitó a personas influyentes LGBTQ+. El paso siguiente es que el actual gobierno norteamericano trabaje con los influencers para atraer a las audiencias. Incluso que sepan cuando viaja a un estado en específico y cómo contactarlo. De esta manera se establece una relación no solo con los medios de comunicación locales, también con la comunidad. Además de esto, trabajarán en plataformas que no se comparen con las de Donald Trump, especialmente Youtube y Facebook que son las más usadas por políticos.

Joe Biden y su equipo apuntarán a las plataformas preferidas por los votantes más jóvenes, como Instagram y TikTok. Aunque esto podría generar una controversia debido al conflicto de intereses que se ha tenido con la aplicación de origen chino y prohibida en Estados Unidos debido a los vínculos con el gobierno de dicho país.

No fue bien recibido por la televisión y las redes sociales

A pesar de que el gabinete de Joe Biden quiso aclarar que la idea ha sido bien recibida por los influencers, la realidad es que los programas de televisión y las redes sociales no han compartido la misma opinión, tal fue el caso de Jimmy Kimmel, cómico, actor, presentador, guionista y productor de televisión estadounidense, que se burla de la idea en el minuto 4:10 de su programa.

