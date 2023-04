Trump presume el poder que ejercía sobre Rusia: "Le dije a Putin 'no vas a entrar a Ucrania'"

Como si la tensión entre ambas potencias mundiales no estuviera en crisis ya, Donald Trump le echa "más leña a la hoguera" y emitió uno de sus tantos discursos preelectorales. En su primera entrevista tras la imputación por fraude a la que está sujeta, el expresidente reiteró su inocencia y habló sobre la política exterior. Aseguró que el mandatario ruso, Vladímir Putin habla con él sobre Ucrania, incluso presumió que las charlas son "muy a menudo".

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Y es que en el marco de la salida del Ejército de los Estados Unidos de Afganistán los ha dejado un poco paranoicos, pues los rusos ahora están planeando iniciar su ofensiva "antes de eso —de la salida Afganistán—Vladímir Putin nunca habría entrado en Ucrania. Yo hablaba con él muy a menudo sobre eso. Pero cuando vio a estos idiotas, a esta gente tan estúpida...".

Dice que a pesar de los resultados que haya sobre la imputación de los cargos penales, no se retractará ni saldrá de la candidatura a la presidencia. FOTO: AP

También comparó la situación con las recientes tensiones con China en torno a Taiwán, en este casó presumió decirle al país asiático que no entraría a la región en disputa, porque de hacerlo, el respondería con "una táctica sucia", que supuestamente amenazó a Vladímir Putin de lo mismo. "No vas a entrar en Ucrania". Además de que, según él, nadie habló de invadir el territorio taiwanés o ucraniano hasta que él dejó de estar en el poder.

El magnate afirmó que en estos momentos tenemos un gran desaste a nivel mundial, pues el mayor peligro —antes que el calentamiento climático— es el armamento nuclear. "Ucrania está siendo arrasada. Pero digamos que no fuera así, digamos que estuviesen haciéndolo mejor de lo esperado. Si él —Putin— decidiese utilizar su segunda fuerza de destrucción, que es la nuclear, sería el fin". También ha insistido en que su imputación tiene razones políticas, ya que "no hay ningún crimen", e incluso ha descrito el día en el que fue a escuchar los cargos que se le imputaban como "un día muy triste pero también increíble".

"Cuando estuve allí fue increíble, estaba la gente llorando, la gente que trabaja allí, profesionales que no tienen ningún problema con tomar las huellas de asesinos, ellos estaban allí llorando y pidiéndome perdón, diciendo '2024, señor', nunca he visto nada parecido antes", ha relatado el expresidente.

Presumió de tener una estrecha relación con Vladímir Putin pero no tuvo manera de comprobar su palabrería. FOTO: AP

Asimismo afirmó que el actual presidente, Joe Biden, no está capacitado "ni física ni mentalmente" para participar en la próxima carrera electoral presidencial.

"No es su edad, hay algo que no está bien. He visto su respuesta hoy en la televisión sobre si va a presentarse otra vez, no puedes tener una pregunta más fácil. Y dio una larga respuesta, hablando de huevos, que si esto, que si lo otro... Mira, no creo que pueda hacerlo, no lo veo".