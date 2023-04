"Tomé el dinero porque no quería que nadie supiera", afirma Stormy Daniels sobre el soborno que le dio Trump

El aire se tensa cada vez más en la situación que gira en torno al expresidente Donald Trump. Debemos recordar que actualmente enfrenta un juicio por 34 cargos, y que la principal "señaladora" de parte de sus crímenes es Stormy Daniels. Ahora, con lágrimas en los ojos, la mujer de 44 años critica nuevamente la postura del magnate quien niega rotundamente su relación y el soborno. A la par, externa sentirse mal por la esposa del millonario, Melania Trump, y asegura que el silencio de la ex primera dama "dice mucho". Todas estas declaraciones las emitió en el programa TalkTV de Piers Morgan y en el matutino Good Morning Britain.

Recordemos que Donald Trump fue acusado en Nueva York el pasado martes por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, entre otros más por su campaña en 2020. FOTO: AFP

Asegura que solo aceptó el pago porque estaba avergonzada

Durante la entrevista con Piers Morgan, la actriz de cine para adultos insistió que mantuvo relaciones sexuales "con celebridades mucho más atractivas" que el expresidente. A la par, dijo que solo aceptó el supuesto pago de 130 mil dólares porque estaba avergonzada de haber tenido la aventura extramarital con el hombre de 76 años. Aclaró que "no fue solo un beso y cuenta", detallando que el pago debía callarla de reclamos previo a las elecciones del 2016.

"De hecho, tomé el dinero porque no quería que nadie lo supiera", dijo en el especial de 90 minutos que se transmitió el día de ayer jueves en Fox Nation.

También explicó que si ella solo quisiese llamar la atención, habría destacado sus aventuras sexuales con personas más importantes y atractivas del espectáculo. Entonces se le hubiese sido más fácil divulgar esas historias. Fue en ese momento que la también madre de una niña de 12 años se secó unas cuantas lágrimas al recordar todo el tiempo que "perdió" con su hija mientras trataba de lidiar con las consecuencias de la "aventura" con Donald Trump. Stephanie Clifford se emocionó cuando habló de la importancia de este caso, pues recalcó que su hija ahora la veía como una "heroína" por hacerle frente al expresidente.

"Eso es lo único que me quitaron y que nunca se puede devolver. Ese fue tiempo perdido con mi hija. Me enfado mucho, eso es lo que más me afecta. Me emocionaré y lloraré. Ella no pidió esto. Hay cosas que me perdí porque durante mucho tiempo la única forma de mantenerla a salvo era anunciar que estaba en otro lugar. Me alejé mucho para protegerla, y funcionó".

Stephanie Clifford se siente segura de su decisión y confiada de que se hará justicia en contra de Donald Trump. FOTO: Talk TV

Se siente culpable por Melania y dice que su silencio "dice mucho" de la situación

En la siguiente entrevista que tuvo en el programa de Good Morning Britain, la también conocida como Stormy Waters dijo que "el silencio" de Melania Trump "dice mucho". A la par, discutió por qué la ex primera dama no apareció junto a Donald Trump cuando dio su conferencia de prensa desde su residencia en Florida luego de su histórico arresto y comparecencia en Nueva York. Cuando se le preguntó si siente alguna simpatía por la esposa del millonario, contestó que cualquier cosa que dijese se vería como especulación.

"Cualquier cosa que diga será especulación. Así que dudo. Asumiría que ella no necesita que yo o cualquier otra persona hable por ella. Tal vez su no hablar es su hablar. El silencio dice mucho, por así decirlo. Si ella está en una especie de situación, así es como parece. Entonces sí, me siento mal por ella. Es madre por lo que asumo que, al igual que yo, su principal prioridad es su hijo. El otro lado de eso, no sabemos qué hay.", puntualizó.

Insinuó que llegó a un acuerdo con Donald Trump, pero no quiso asegurar nada. Dijo que cuando Melania Trump sienta la necesidad de hablar por sí misma, lo sabrán, pues no duda que haga una aparición pública. Ya en una broma para amenizar la tensión de tema, Stormy Daniels bromeó y se dirigió a la cámara para pasarle un mensaje a la ex primera dama "llámame si necesitas que testifique en tu proceso de divorcio". Asimismo y sobre la línea de molestar al magnate, dijo que nada le puede dar más miedo del acusado que él mismo sin la ropa puesta, así que seguirá firme a su discurso, pues ella dice "la verdad".

"Válido lo que dije y lo mantengo”, aseguró Stormy Daniels.

No se ha visto públicamente al expresidente con Melania Trump, hay fuertes versiones periodísticas de que se separaron. FOTO: AFP

Le llegan mensajes de muerte todos los días

Stephanie Clifford agregó que más de "uno de cada diez" mensajes que recibe son amenazas de muerte, ya que reveló que desearía no haber conocido nunca a Donald Trump. Destacó que los textos siempre llegan de una cuenta que alguien creó solo para hacer eso, o sea sin seguidores y de perfil oculto. Pero ahora la situación va cambiando, porque tienden a ser mucho más específicos y gráficos. "Parecen ser más serios en cierto modo", puntualizó la actriz del cine para adultos.

"No se están escondiendo, estas personas están usando sus números de teléfono, sus correos electrónicos reales y sus cuentas de Twitter reales, lo que empeora las cosas porque en realidad tienen seguidores. Realmente sienten que están haciendo algo bien. Te vuelve paranoico."

Recordemos que Donald Trump fue acusado en Nueva York el pasado martes por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales por acusaciones de que orquestó pagos de dinero secreto a Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal antes de las elecciones estadounidenses de 2016 para suprimir la publicación de sus supuestos encuentros sexuales con él. Asimismo, el expresidente también enfrenta investigaciones criminales en Washington por tratar de anular su derrota electoral de 2020 y mal manejo de documentos clasificados, aunado una investigación criminal separada en Georgia sobre su intento de anular su derrota en ese estado.

"No tengo nada que esconder. Soy la única que ha estado diciendo la verdad", finalizó Stormy Daniels, quien cree que quizás por los delitos que cometió Donald Trump contra ella no le dicten la cárcel, pero quizás sea el inicio de algo más grande.

