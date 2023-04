Stormy Daniels quiere testificar en el juicio contra Trump, "no tengo nada que ocultar"

Stephanie Clifford, mejor conocida por su sobrenombre Stormy Daniels o Stormy Waters, ha dicho que "no tiene nada que ocultar" si es que la mandan llamar a testificar contra el expresidente Donald Trump. La mujer de 44 años fue interrogada por el presentador del programa de revistas Piers Morgan para hablar por primera vez y públicamente desde que el magnate compareció ante el tribunal el pasado martes 4 de abril.

Donald Trump y sus representantes supuestamente le pagaron su silencio para no hablar sobre la relación que sostuvo con el expresidente en 2006. FOTO: Getty Images

Acusan a Donald Trump de 34 cargos de falsificación de registros comerciales

Debemos recordar que al expresidente de los Estados Unidos se le citó en la corte de Manhattan para enfrentar una acusación por 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. Después de varias horas en el tribunal, se declaró inocente de todos los cargos. Luego de esto, Piers Morgan le pidió a Stormy Daniels concederle una entrevista, en la cual le preguntó a la actriz del cine para adultos cómo se sentiría al testificar potencialmente en la corte, específicamente "en un juicio que será visto por todo el mundo".

En el breve teaser que se publicó, Stephanie Clifford respondió que "esperando con ansias" ya que es "la única que ha estado diciendo la verdad".

"Cada vez que te expones al público, te da miedo. A mí me daba miedo dar un informe oral sobre un libro en el colegio, así que es desalentador, pero me hace ilusión.", declaró la también guionista y directora de la industria de contenido para adultos.

Con una postura firme, aseguró que no tiene nada que ocultar porque es la única que está diciendo la verdad "y, ya sabes, no puedes avergonzarme aún más.", le explicó a Piers Morgan. Continuó diciendo que si el tribunal no la llama, "pinta la imagen de que saben algo de mí que me hace... ya sabes, 'no digno de confianza' o 'no fiable'. Creo que el hecho de que me citen y me suban al estrado legitima mi historia y lo que soy.", detalló.

A pesar de los delitos del magnate, muchos lo apoyan para que se reelija para el 2024. FOTO: AFP

Stormy Daniels admitió que los crímenes de Trump en su contra no merecen cárcel

En otra parte de la entrevista, Stephanie Clifford admitió que no cree que los crímenes de Donald Trump contra ella deban llevarlo a prisión. "Específicamente para mi caso, no creo que sus crímenes contra mí sean dignos de encarcelamiento", explicó. Sin embargo, ella dijo que él debería enfrentar "absolutamente" tiempo en la cárcel si es declarado culpable de las otras acusaciones, tales como la falsificación de registros comerciales. Recalcó que de no hacerlo, "abre la puerta para que otras personas piensen que pueden salirse con la suya haciendo eso y cosas peores".

Cabe recalcar que Donald Trump es el primer ex presidente actual de los Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. En un caso sin precedentes, el magnate enfrenta cargos que incluyen al menos un delito grave relacionado con pagos de dinero secreto a mujeres durante su campaña de 2016. En el centro del caso está Stormy Daniels, de quien se afirma que recibió un pago de 130 mil dólares —o sea 2 millones 368 mil 224.30 pesos mexicanos— de los abogados del millonario en 2016, a cambio de su silencio sobre una aventura amorosa una década antes.

La entrevista organizada por Piers Morgan, será televisada esta noche a las 20:00 horas en Londres —14:00 horas en México, hora centro—. The Mirror compartió que se podrá ver el programa en los canales de Sky 522, Sky Glass 508, Virgin Media 606, Freeview 237 y Freesat 217, así como en DAB, Amazon Fire TV, Apple TV, Samsung TV Plus, YouTube, el sitio web Talk.TV y las aplicaciones TalkTV para iOS y Android.

