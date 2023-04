¿Melania deja a Donald Trump? El misterio de su ausencia en la comparecencia del expresidente

Melania Trump siempre acompañó a su esposo durante su carrera política que rápidamente eferveció hasta llegar a ser el presidente de Estados Unidos sin tener experiencia en algún cargo público. Ante el escándalo de los millonarios pagos de sobornos que implican aventuras extramaritales con la ex estrella del cine para adultos Stormy Daniels y hasta con la exmodelo de Playboy, Karen McDougal, la ausencia de la ex primera dama crea especulaciones sobre su futuro al lado de Donald Trump.

Ayer, el exmandatario se presentó en un tribunal de la ciudad de Nueva York para comparecer ante los 34 cargos por delitos graves que se le acusan que incluyen la falsificación de registros comerciales relacionados con pagos secretos a las dos mujeres las cuales fueron realizadas antes de 2016 cuando el magnate estaba en campaña electoral rumbo a la presidencia que logró ganar a la candidata demócrata Hillary Clinton.

Trump llegó a Nueva York ataviado con su traje color azul con corbata roja en compañía de su equipo de asesores, además de su hijo Eric Trump, pero sin la presencia de Melania Trump ni del hijo que tuvieron juntos Barron de ahora 17 años de edad. Pasaron algunas horas y finalmente la ex primera dama estadounidense fue vista en las puerta de la Torre Trump, según consignó Hola!

Melania lucía cabizbaja y no quiso dar ninguna declaración. Llegó sola al edificio Trump. Esa fue la última vez que la esposa de Trump fue vista desde que el acusado rindió su declaración donde finalmente quedó absuelto de todas las acusaciones en su contra, mientras que Stormy Daniels fue obligada a hacer un pago de compensación por 120 mil dólares al equipo legal de Donald Trump.

La desaparición de Melania Trump

De regreso en la residencia en Florida Mar-a-Lago, el ex mandatario que busca volver a contender por el cargo en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, realizó sus primeras declaraciones tras haber quedado absuelto, pero ser el primer presidente en la historia de aquel país en ser procesado por cargos penales.

Melania Trump siempre ha apoyado a su marido. Foto: Especial

Durante su triunfal discurso que ofreció a alrededor de 400 simpatizantes en el club de Palm Beach, indicó: “Tengo una gran familia y han hecho un trabajo fantástico y lo apreciamos mucho. Han pasado por mucho”, dijo Trump y enseguida recordó a parte de su familia al nombrarlos y describir el trabajo importante que llevan a cabo.

“Tengo un hijo aquí (Don Jr.) que ha hecho un gran trabajo, otro hijo aquí (Eric) que ha hecho un gran trabajo e Ivanka”,dijo refiriéndose a tres de sus cuatro hijos adultos. Asimismo agregó: “Y Barron será genial algún día”, continuó sobre su hijo adolescente que tuvo con Melania, su tercera esposa. “Es alto y es inteligente”.

Melania Trump no estuvo presente en el discurso de su esposo. Foto: Especial

Sin embargo, en su discurso, Melania Trump quedó fuera de los elogios y el reconocimiento, reportó el NY Post. Aunque Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner no acudieron a la residencia en Florida para acompañar a su padre, sí estuvieron presentes Don Jr., Eric y Tiffany Trump, pero no así la ex primera dama y su hijo Barron.

Al preguntar sobre Melania, el CEO de MyPillow y aliado de Trump, Mike Lindell, quien estaba entre los partidarios "de base" en el evento, respondió: "No sé, voy a averiguarlo", resaltó el medio citado. Al respecto, Michael LaRosa, ex vocero de la primera dama Jill Biden, escribió en Twitter que la ausencia de Melania en el discurso de su esposo fue significativa.

“Antes de que Trump apareciera en la puerta, contuve la respiración, esperando a ver si la ex primera dama estaría a su lado, tomándole la mano y mostrándole amor y apoyo incondicional. Habría habido tanto poder en esa imagen”, lo que hace especular que la pareja podría pasar por problemas que incluso podría terminar en un divorcio.

