Trump tras comparecer en NY: “El único crimen que he cometido es defender a EU”

Empieza el ajetreó por uno de los casos más polémicos en Estados Unidos, el proceso judicial de Donald Trump por un supuesto soborno que le pagó a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Finalmente, el día de hoy —4 de abril— se llevará a cabo la presentación del caso ante el Gran Jurado de Manhattan, Nueva York, para responder por acusaciones que incluyen: el uso inadecuado de recursos de campaña, cargos por obstrucción a la justicia y soborno. En su defensa, el expresidente del país norteamericano aseguró que todo ha sido una "cacería de brujas" cuyo objetivo es frenar su carrera política y sus intenciones de reelegirse en el 2024. Advirtió que estas acciones desencadenarán "violencia, destrucción y muerte".

Salió de su residencia a las 11:12 horas de la mañana del martes 4 de abril para estar puntual en su comparecencia con el Tribunal de Manhattan. FOTO: AP

Donald Trump: "Este caso se hizo para interferir en la elección"

Donald Trump defendió este martes su conducta horas después de convertirse en el primer expresidente inculpado en la historia de Estados Unidos, durante un discurso en el que criticó con dureza la investigación en su contra. "Nunca pensé que esto pudiera ocurrir en Estados Unidos", dijo el exmandatario ante un grupo de fieles reunido en la sala de baile de su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

"Es un insulto para nuestro país", declaró a su regreso de Nueva York. "El único delito que he cometido es defender sin miedo a nuestra nación de quienes pretenden destruirla".

Donald Trump aseguró que este caso se hizo para interferir en la elección, el exmandatario negó que haya realizado un crimen, acusó que están usando la Ley espionaje de 1917 donde la sanción es muerte. Puso de ejemplo que Hillary Clinton se deshizo de 37 mil correos. Aseveró que Joe Biden se llevó más documentos, mil 800 cajas que se niega a entregar.

"Nuestro sistema de justicia ya no tiene ley, lo están usando para ganar elecciones", declaró Donad Trump

"Es un insulto para nuestro país", declaró a su regreso de Nueva York Foto: AFP

Me están investigando por otro caso de racismo a la inversa, su nombre es Leticia James y ella decía en la campaña "estoy ansiosa de llegar a la oficina para acusarlo", recordó que ella dijo que "utilizaría cualquier ángulo de la ley para investigar a Trump".

El exmandatario negó que haya realizado un crimen Foto: AFP

Vamos a demostrar que mis declaraciones financieras incluían aclaratorias en muchos casos, tengo una deuda muy baja, los bancos tienen buenos abogados, los bancos de los que hablamos hicieron casi 200 millones de dólares con Trump "tenemos muy buena relación", "les caigo bien".

"Tengo una familia maravillosa han hecho un trabajo fantástico y se los agradezco mucho, han pasado un infierno", señaló el político.

"El criminal es el fiscal y por eso deberían procesarlo o renunciar", enfatizó Donald Trump.

"No nos pudieron derrotar en las urnas pero van a tratar de hacerlo con la ley" añadió el empresario. Dijo que Rusia no habría atacado a Ucrania si él hubiera seguido en la presidencia y que la moneda estadounidense va para abajo.

Si usted toma los cinco peores presidentes de Estados Unidos, "no le han hecho lo que ha hecho Joe Biden a nuestro país". no tengo la menor duda que vamos a hacer a Estados Unidos grande otra vez.

Dijo que Rusia no habría atacado a Ucrania si él hubiera seguido en la presidencia Foto: Reuters

Trump dará una declaración a las 8:15

Donald Trump dará un discurso a los medios de comunicación este martes a los medios en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, a las 8:15 pm tras comparecer ante un juez que leerá los cargos en su contra en Nueva York.

La invitación a la conferencia se dio desde el domingo, aunque no precisaron de qué hablará el mandatario, es muy probable que de sus impresiones sobre la comparecencia en el Tribunal de Manhattan donde se declaro no culpable después de su lectura de 34 cargos de delito grave por falsificación de registros contables.

Donald Trump llega al aeropuerto de Florida tras su comparecencia en Nueva York

El empresario Donald Trump llegó al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos tras su histórica comparecencia por 34 cargos penales relacionados con pagos encubiertos antes de las elecciones de 2016.

Se confirma que el empresario enfrentará un proceso judicial debido al supuesto pago indebido a una estrella del cine para adultos.

Donald Trump: "La audiencia fue chocante"

"Ahora somos oficialmente un país del tercer mundo. Solo me atacan porque lucho por ti. No pueden comprarme y no pueden controlarme y eso los asusta más allá de lo creíble" aseguró Donald Trump, añadió en la plataforma Truth Social que "la audiencia fue chocante para muchos en el sentido de que no tenían sorpresas y, por tanto, ningún caso".

Fiscal de NY: "No se pueden normalizar conductas criminales graves"

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo el martes que no permitirá a Donald Trump salirse con la suya después de inculparlo de 34 cargos de falsificación de registros comerciales por pagos de sobornos.

"Estos son delitos en el estado de Nueva York. Independientemente de quién seas, no puedes normalizar conductas criminales graves", dijo antes de recordar que "nadie está por encima de la ley".

Donald Trump queda en libertad y promete "luchar" por su inocencia

Donald Trump finalmente abandonó este martes la Corte Penal de Manhattan en Nueva York sin medidas de control judicial, tras su histórica comparecencia por 34 cargos penales relacionados con pagos encubiertos antes de las elecciones de 2016. En esta audiencia —sin precedentes— para un expresidente estadounidense, el magnate se declaró no culpable de los cargos presentados por el fiscal de Manhattan Alvin Bragg tras cinco años de investigación.

A la par, uno de los abogados del expresidente estadounidense advirtió que "luchará" contra los 34 cargos penales que enfrenta Donald Trump por encubrir tres casos comprometedores antes de las controversiales elecciones y calificó la situación en general de "triste". Quien emitió tal discurso fue el defensor Todd Blanche, quien además enfatizó que "la inculpación en sí es estándar", mientras se encontraba al exterior del complejo judicial de Manhattan.

El equipo de defensa del expresidente Donald Trump, de izquierda a derecha, Joseph Tacopina, Todd Blanche y Susan Necheles, responden preguntas para los medios fuera de la corte criminal de Manhattan. FOTO: AP

Juicio de Trump en Nueva York podría comenzar en enero de 2024

El expresidente Donald Trump salió del Tribunal de Manhattan después de su lectura de 34 cargos de delito grave por falsificación de registros contables. Cabe destacar que el exmandatario no respondió a las preguntas de los reporteros sobre los cargos y salió rápidamente del juzgado en el que se llevó a cabo la audiencia. El magnate pasó unas dos horas dentro del edificio para ser fichado y para la lectura de las acusaciones. Con esto ahora sabe los detalles penales que enfrenta en plena campaña presidencial. Por último, el juez de origen colombiano, Juan Manuel Merchan, dijo que el juicio en Nueva York podría comenzar en enero de 2024.

A la par, el fiscal Alvin Bragg ofreció una rueda de prensa para brindar los detalles del caso. En ella dijo que Donald Trump emitió una serie de declaraciones falsas para encubrir el delito.

Finalmente se dice "inocente" de los 34 cargos en su contra

Aunque el magnate se declaró inocente, el Tribunal de Manhattan lo acusó de 34 cargos graves durante su comparecencia. Donald Trump ingresó a la sala donde fue instruido de los delitos penales que cometió al pagarle a una actriz de cine para adultos por guardar "silencio" durante la campaña electoral de 2016. De acuerdo con AP, llegó a la sala del piso 15, esto después de unos 70 minutos de haber ingresado al juzgado para entregarse y ser fichado antes de la audiencia. Aunado a esto, el juez de origen colombiano, Juan Merchan, no autorizó el acceso a las cámaras de televisión. No fue una sorpresa para nadie dado que los abogados habían advertido con antelación que se declararía como "no culpable".

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg también entró a la sala del tribunal donde el expresidente escuchó las acusaciones en su contra. FOTO: AP

Reacciones

La histórica comparecencia judicial del expresidente estadounidense Donald Trump "no es una prioridad" para su sucesor Joe Biden, aseguró este martes la portavoz de la Casa Blanca.

"Obviamente seguirá parte de las noticias cuando tenga un momento para ponerse al día de las noticias, pero esto no es una prioridad para él", dijo la portavoz Karine Jean-Pierre.

Para celebrar la comparecencia del expresidente republicano ante un juez de Nueva York, los bares de la capital han previsto promociones especiales. El Midlands Beer Garden propone cervezas y aguardiente a 5 dólares, una suma módica en esta ciudad de precios altos. En el distrito del Capitolio, el Union Pub ofrece una "jarra especial caza de brujas", una de las expresiones favoritas de Trump, quien califica su inculpación de "persecución política". En alusión a Stormy Daniels y a Joe Tacopina —el abogado defensor del magnate— el Union Pub vende "Stormy Manhattan" a "13 (0.000) dólares" —en alusión al soborno— y ofrece una promoción en los tacos: "Tacopina Tuesday", con dos tacos por 7 dólares y cinco por 15. El Fight Club promete "la mejor happy hour que jamás hayas visto", junto a un dibujo de Trump llorando tras las rejas. Por 10 dólares, los clientes pueden tomar un "Dark N'Stormy Daniels", un "Sad Boys Tea" —té de los chicos tristes— o un "IndictMINT Julep" —un juego de palabras con las palabras "acusación" y "menta" en inglés—.

Donald Trump dentro del Tribunal de Manhattan. FOTO: AP

El expresidente de EU bajo arresto

Donald Trump finalmente llegó este martes al tribunal donde se dispone a declararse no culpable de los cargos en su contra por un soborno a una actriz del cine para adultos, en la primera imputación penal a un mandatario estadounidense. Al bajarse del vehículo que lo trasladó desde su residencia en la Torre Trump en la 5ª Avenida, levantó el puño con semblante serio en señal de saludo a sus simpatizantes, antes de trasladarse dentro del tribunal. Ahora, estará bajo custodia y deberá someterse al tramite habitual para un imputado. El conocido proceso será: la toma de huellas dactilares y fotografías para la ficha judicial.

Me dirijo al Lower Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece surrealista - wow, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté pasando en América. ¡MAGA!, dijo el expresidente. FOTO: Truth

Tanto el magnate republicano como sus abogados han insistido en el despropósito de la causa, cuyos cargos, todavía sellados. Será hasta la lectura del juez de origen colombiano Juan Merchán que se sepan sus cargos públicamente. La prensa especula que serán una treintena, relacionados con falsificación de registros comerciales. Donald Trump está señalado de pagar 130 mil dólares a Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre ha negado. Su entonces abogado Michael Cohen fue el encargado de hacer el pago y el magnate le reembolsó la suma fraccionada presuntamente haciéndola pasar como minutas profesionales.

Se especula que serán una 30ª de cargos los que se le imputarán a Donald Trump. FOTO: AP

Donald Trump sale de su Torre rumbo al Tribunal de Manhattan

Finalmente el expresidente más polémico en la historia de los Estados Unidos salió de su Torre para dirigirse al Tribunal de Manhattan. Antes de abordar su transporte, alzó el puño y saludó con la mano a la prensa y a los simpatizantes. Cabe destacar que el recorrido fue de unos 6 kilómetros, donde el magnate fue acompañado de sus abogados y su equipo de seguridad. Ahora el millonario será fichado en la audiencia y no en una sede policial como ocurre con la mayoría de los detenidos en Nueva York. Cabe destacar que en el Gran Jurado se creará un registro de su nombre, edad, fecha de nacimiento, altura y peso, además de que se le tomarán sus huellas dactilares. Es posible también que se le tome un retrato policial.

Arribó al tribunal antes de las 11:30 horas, cuando su cita era hasta las 12:15 (hora México). FOTO: AP

Separan a los simpatizantes de Trump de sus opositores

A horas de que comience la lectura de cargos contra el expresidente Donald Trump, las autoridades han cerrado la avenida que dirige al Tribunal de Manhattan. A la par, pusieron vallas entre los simpatizantes y los opositores del magnate para evitar altercados, sin embargo, la gente no para de llegar y la policía local espera un confrontamiento entre ambos grupos. Asimismo, los legisladores republicanos también han arribado el lugar o han mostrado su apoyo a través de las redes sociales o declaraciones directas con la prensa de Estados Unidos.

Uno de los simpatizantes de Donald Trump es el legislador republicano George Santos, quien actualmente enfrenta varias investigaciones por las mentiras que dijo cuando era candidato. El político se sumó a la multitud creciente frente al tribunal. En un acercamiento con la agencia AP, declaró que no planeaba entrar a la sala, pero que llegó a “apoyar al presidente”. Asimismo, la política y empresaria Marjorie Taylor Greene se abrió paso por el parque donde cientos de espectadores y periodistas se aglomeraron previo a la audiencia, sin embargo, salió del lugar rápidamente tras percibir el alboroto armado en el lugar donde ella iba a hablar. No quedó claro si regresaría a emitir su discurso.

Joe Tacopina, abogado de Trump llega a la Torre del magnate

El expresidente Donald Trump —que enfrenta varias investigaciones relacionadas con elecciones— será instruido de cargos penales derivados de pagos para silenciar a personas en el 2016. Su abogado, Joe Tacopina, afirmó este martes que el magnate “es fuerte” y que no se declararía culpable de cargos menores, aunque eso pudiera resolver el caso. Dijo que no creía que el proceso llegara hasta un jurado, aunque admitió que “hay mucho misterio aquí porque estamos haciendo algo que no se ha hecho nunca”.

“Creo que habrá una imputación típica, que no toma mucho tiempo, 20 o 30 minutos. No habrá grilletes”, explicó Tacopina al programa de ABC “Good Morning America”. “Pero sí, será procesado como lo sería cualquier otro, hasta cierto punto”.

Es probable que el proceso de fichar y leer los cargos sea relativamente breve, aunque no precisamente rutinario. Al exmandatario se le tomarán las huellas, se le informará de los cargos exactos en su contra y él se pronunciará al respecto. Hasta el momento, se espera que él se declare inocente, como públicamente lo ha externado en sus redes sociales. Donald Trump pasó por dos juicios políticos de la Cámara de Representantes, pero nunca fue condenado en el Senado. Ahora se convertirá en el primer expresidente que enfrenta cargos penales. El 45to comandante en jefe de la nación será escoltado por el Servicio Secreto desde la Trump Tower a la corte, y allí se le podría tomar la foto para la ficha.

Mitin en apoyo a Trump frente a los juzgados

La gente comenzó a reunirse este martes por la mañana en un mitin a favor de Donald Trump. Se localizaron en un parque frente al juzgado en Nueva York donde está prevista la presentación de cargos al expresidente. La concentración cuenta con la presencia de la congresista republicana, Marjorie Taylor Greene, también conocida por sus iniciales, MTG. Ella es una política, empresaria y teórica de la conspiración de extrema derecha estadounidense que actualmente ejerce como representante del Distrito 14º congresional de Georgia. Cabe destacar que este evento estaba programado para comenzar varias horas antes de la comparecencia del magnate en la corte.

Se espera que haya demostraciones violentas, como las que ocurrieron en enero de 2022 en el Capitolio en Washington D.C. FOTO: AP

A pesar del apoyo que está recibiendo el millonario, no toda la presencia fuera del juzgado está a su favor. De acuerdo con la agencia de noticias AP, también aparecieron algunos de sus opositores, quienes desplegaron una gran pancarta que decía “Trump miente todo el tiempo”. De igual forma se espera que los partidarios de Donald Trump se reúnan afuera de Mar-a-Lago —su residencia en Florida— el mismo día de hoy, pero en la noche, cuando regrese de la cita.

¿De qué va el proceso judicial en contra de Trump?

El juez instructor del caso es Juan Merchán —quien estuvo al frente de otro proceso judicial en contra del político de 76 años—enfatizó que todo gira en torno al fraude fiscal. Recordemos que tanto el expresidente de Estados Unidos y su organización salieron indemnes del caso del 2016, aunque ahora les tocará rendir cuentas. Hasta el momento no se han revelado los cargos de los que se le acusan, pero todo girará en torno al soborno que recibió la actriz del cine para adultos Stormy Daniels. Por su parte, Donald Trump está citado para declarar a las 12:15 horas de México, 14:15 de Nueva York. Se prevé que el también empresario imprima sus huellas y le sean tomadas imágenes de registro, como a cualquier otro ciudadano.

La Policía de Nueva York se prepara para el juicio

Las autoridades locales ya se esperaban la presencia de los manifestantes, temiendo que en algún punto se torne violenta, la Policía de Nueva York colocó vallas y cordones de seguridad en las inmediaciones del tribunal en el que se presentará Donald Trump Asimismo, medios internacionales destacan que —de momento— no hay una gran cantidad de seguidores de Trump en el perímetro, aunque sí existen algunas decenas de personajes que han externado su apoyo al expresidente. Según fuentes periodísticas, no se espera que haya demostraciones violentas, como las que ocurrieron en enero de 2022 en el Capitolio en Washington D.C., cuando un grupo de seguidores del expresidente entraron a la fuerza al recinto.

Algunos simpatizantes de Trump ya se encuentran en Nueva York. Foto: AFP

¿Donald Trump puede ser presidente a pesar del juicio?

Nunca antes en la historia de la Unión Americana se había entablado un juicio criminal en contra de un expresidente, menos aún uno que planea presentar su candidatura para un segundo mandato en 2024. Sin embargo, una de las preguntas más importantes al respecto es la siguiente: ¿puede Donald Trump ser candidato o incluso llegar a ser presidente a pesar de enfrentar un proceso legal en su contra? La sorprendente respuesta es sí. Incluso en el caso que el político resultara condenado en el proceso que se le sigue en el alto tribunal de Manhattan, no existe un impedimento legal para que pueda desempeñar el papel.

Hay por lo menos un antecedente histórico de un candidato a la presidencia de Estados Unidos en prisión. Foto: AFP

Con información de AP y AFP*

