Stormy Daniels advierte que Donald Trump desencadenará "muerte y destrucción"

Stormy Daniels advirtió que Donald Trump podría desencadenar "muerte y destrucción" después de la polémica acusación en contra del expresidente. Recordemos que el gran jurado de Manhattan voto a favor para que el magnate sea enjuiciado por silenciar a la actriz del cine para adultos durante su campaña presidencial del 2016. La mujer de 44 años también añadió que se siente lista para enfrentar al acusado en la corte y declaró que él "ya no es intocable".

Stormy Daniels es una actriz del cine para adultos de 44 años de edad. FOTO: AP

"Se profundizaron las divisiones políticas dentro de E.U.", aseguró Stormy Daniels

A la par del tremendo proceso legal que se viene, la también guionista —cuyo nombre real es Stephanie Clifford— advirtió que las acusaciones en contra del expresidente de los Estados Unidos generaron terribles consecuencias para el país norteamericano. Esto debido a que profundizó las divisiones políticas. A la par, el propio Donald Trump utilizó esta acusación para energizar su base, e incluso la catalogó de "una cacería de brujas" con motivaciones legales. Lo cual despertó furia entre sus seguidores y detonaron las manifestaciones en defensa del magnate.

Stormy Daniels afirmó haber tenido una breve aventura con Donald Trump en el 2006 que el magnate quiso "silenciar". Sin embargo, declaró que "sea cual sea el resultado del caso" habrá como consecuencia de esto "muchas cosas malas". Lo que pasa es que a ojos de la también directora de cine para adultos "el otro lado" de la disputa continuará dividiendo a las personas y levantándolas en armas. Aseguró que el expresidente "ya se ha salido con la suya" incitando a sus seguidores a hacer un motín, lo que desencadena "muerte y destrucción".

A pesar de las amenazas, Stephanie Clifford dijo sentirse muy orgullosa de haber dado este paso. Explicó que el hecho en sí es monumental y épico, sin embargo que el resultado —positivo o negativo— generará reacciones completamente contrastantes, pues se vaticinan violencia, heridos y hasta muertos. Recordemos que Donald Trump sigue siendo objeto de escrutinio por su papel en los disturbios del Capitolio del pasado 6 de enero del 2021. Esto generado porque el magnate manifestó su intención de anular el resultado de las elecciones, lo que terminó por tornarse violenta y generando alrededor que 2 mil de sus seguidores marcharan hacia el Congreso de los Estados Unidos.

Stephanie Clifford, su verdadero nombre, nació en 1979 en Baton Rouge, en el sureño estado de Luisiana. FOTO: AP

Cinco personas murieron, incluido un policía, y al menos 138 oficiales resultaron heridos durante el caos. A la par de esto Stormy Daniels se vio obligada a retirarse de una entrevista con Piers Morgan, pues dijo temer por su propia seguridad. Y es que el número de atacantes y la intensidad con la que la amenazan, son los mismos que la primera vez, sin embargo en esta ocasión "es directamente violento". Parablas como "vete a la mier*da", "mentirosa, te voy a asesinar" —entre mayores insultos— empiezan a ser más gráficos.

Agregó que por primera vez está asustada desde que hizo públicas sus afirmaciones sobre Donald Trump, y aseguró que "una parte de mí duda en decir eso porque no quieres sangre en el agua. Eso alienta a los tiburones. Es especialmente aterrador porque el propio" magnate "está incitando a la violencia y alentándola”. A pesar de la acusación histórica que convierte al expresidente de 76 años en el ser el primero en este cargo que enfrenta acusaciones penales, la noticia es "agridulce" porque ninguna persona debería estar exenta de la ley y se llega a desestimar su caso debido a que es "una actriz porno. Y no importa cuál sea su trabajo, o lo que diga su cuenta bancaria, usted es responsable de las cosas que ha dicho y hecho, y se hace justicia".

No se han hecho públicos los cargos contra Donald Trump

A pesar de la magnitud mediática del caso, los cargos que se le imputan al expresidente no se han hecho públicos. Sin embargo los fiscales han estado investigando el "presunto pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels" una semana antes de las elecciones del 2016. Ahora es probable que el magnate comparezca ante el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, el próximo martes.

“Le instamos a que se abstenga de estas acusaciones incendiarias, retire su demanda de información y deje que el proceso de justicia penal avance sin interferencia política ilegal”, escribió Alvin Bragg en una carta a tres presidentes de comités de la Cámara de Representantes republicanos el pasado viernes.

Fue criada por su madre después de que sus padres se divorciaron, cuenta en un libro que su familia la abandonó y que cuando tenía nueve años un hombre mayor abusó sexualmente de ella. FOTO: AP

¿Qué se espera el próximo martes de Donald Trump?

El magnate podría enfrentar hasta 30 cargos relacionados con fraude comercial —informó Associated Press—. En términos generales, el expresidente será fotografiado, se le tomarán las huellas dactilares después de entregarse y estará rodeado por agentes armados del Servicio Secreto que deben protegerlo en todo momento —según The New York Times—. Por su parte el abogado defensor, Joe Tacopina, le dijo a ABC News —el pasado viernes— que el expresidente "no será esposado".

Donald Trump ha negado rotundamente la aventura con Stormy Daniels, pero la situación ha generado que la mujer de 44 años se burle de él. Y es que la situación realmente desconcierta a todos. El excomandante en jefe ha negado con vehemencia haber actuado mal durante la investigación. A través de la plataforma Truth Social, el magnate escribió que "esto era una persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia."

El magnate afirmó que los demócratas han "engañado innumerables veces durante décadas" y consideró que el fiscal de distrito de Manhattan era "una vergüenza". Aquí es donde Stephanie Gregory Clifford —nombre real y completo de la actriz del cine para adultos— dijo que cuando le llegó la noticia "estaba en un caballo llamado Redemption" pues es jinete consumado y usó parte de los 130 mil dólares para comprar un remolque para estos animales.

“No hubo ninguna advertencia”, dijo. Stormy bromeó y recalcó que "lo he visto desnudo. No hay forma de que pueda dar más miedo con la ropa puesta".

