Crece la tensión: abogado afirma que "Trump es inocente" en medio de una alerta por posibles protestas

El día de ayer, finalmente el gran jurado de Manhattan se decidió a llevar ante la justicia a Donald Trump por pagarle a Stormy Daniels "su silencio". Ahora el expresidente de los Estados Unidos tomó cartas en el asunto, pues asegura que no cometió ningún delito, por lo que —según su abogado— hay "cero" posibilidades de que se acepte un acuerdo de culpabilidad, al menos así lo explicó su defensor Joe Tacopina a la NBC News. Esto en el marco de que la instancia botara —este jueves— a favor de acusar formalmente al magnate. A la par, el acusador del barrio con mayor densidad de población de Nueva York, Alvin Bragg declaró los procuradores están trabajando para organizar la entrega del acusado a la Oficina del Fiscal.

Cabe destacar que los cargos en contra del empresario aún no se han hecho públicos. FOTO: AP

El abogado aseguró que Donald Trump "no se esconderá"

El gran jurado de Manhattan y su ansiada decisión marcan por primera vez la acusación a un expresidente en un asunto penal. Sin embargo se debe aclarar que este antecedente no impedirá —legalmente— que el político republicano se postule nuevamente a la presidencia, ya que al no tener antecedentes legales de este tipo, no se encuentra entre los criterios que establece la Constitución estadounidense, la cual determina quién es elegible para poder aspirar a ser presidente.

Ahora bien, con respecto a la posibilidad de que Donald Trump se entregue voluntariamente a las autoridades solo para la lectura de cargos, el abogado defensor Joe Tacopina aseguró que su equipo legal se encuentra trabajando en "la logística". Asimismo recalcó que el político republicano "no se esconderá". Debemos recordar que actualmente se encuentra en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. En cuanto al posible acuerdo de culpabilidad, el letrado dijo que esa opción está descartada.

"No aceptaré un acuerdo de culpabilidad, y el expresidente Trump tampoco lo aceptará. No va a suceder. No hay delito", aseguró.

Según Donald Trump, las recientes acusaciones son resultado de investigaciones políticas dirigidas por fiscales demócratas. FOTO: AP

A la par, el abogado declaró que hasta el momento se desconoce "específicamente" la naturaleza de los cargos contra Donald Trump. Si bien hizo hincapié en que la acusación "se centra en un acuerdo de confidencialidad legal muy común que se firmó —con Stormy Daniels— hace años". Agregó que "eso es lo que realmente hace que esto sea impactante" señalando que la decisión del gran jurado de Manhattan tendrá "consecuencias de gran alcance" y que "pone en peligro el estado de derecho de todos los estadounidenses".

Por su parte, el presidente Joe Biden se negó reiteradamente a responder preguntas de los reporteros sobre las acusaciones contra el político republicano. "No tengo ningún comentario que hacer respecto a Trump", dijo el jefe de Estado en la Casa Blanca.

No se ha limitado en publicar en redes sociales su inconformidad e incluso solicitar el apoyo de sus seguidores para que "alcen la voz" por él. FOTO: AP

Amenazas y protestas por acusación a Donald Trump

El expresidente de los Estados Unidos no tardó mucho en emitir un comunicado donde se decía "víctima" de una cacería de brujas. Asimismo afirmó que la decisión del gran jurado de Manhattan “se va a volver masivamente en contra del presidente Joe Biden“. Luego posteó en su red —Truth Social— que la imputación es un “ataque contra nuestro país de un calado nunca visto", aseguró que el país norteamericano se degradó a una "región tercermundista y que su nación va en grave declive”. A la par, miembros del Partido Republicano advirtieron de que la población estadounidense “no la tolerará“ esta "injusticia", y que la Cámara de Representantes le pedirá cuentas al fiscal Alvin Bragg y su "abuso de poder sin precedentes“, al menos así lo declaró Kevin McCarthy.

Y es que tras conocerse la imputación, la jefatura de la Policía de Nueva York ordenó a todos los agentes llevar su uniforme y prepararse para una “movilización“. La dependencia extremó las medidas de seguridad en los últimos días, desde que el propio Donald Trump vaticinó que sería arrestado. Simplemente comenzaron a arder las redes sociales en defensa del expresidente y varios civiles se organizaron para protestar en contra de la imputación del magnate. Por el momento solo queda esperar la cita que tenga el también dueño de Truth y que la situación social no escale.

Este hecho marca un hito entre el desarrollo de los presidentes de Estados Unidos, pues históricamente ninguno había sido acusado penalmente. FOTO: AP

