Donald Trump pidió a sus asesores militares un plan para atacar México si es reelegido en 2024

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump ha pedido que sus asesores políticos hagan un plan para hacer la guerra contra México en caso de que resulte ganador en las próximas elecciones de 2024. De acuerdo con fuentes cercanas, citadas por la revista Rolling Stone, el empresario desea contar con una gran variedad de opciones militares para enfrentar a los cárteles mexicanos de la droga.

Las fuentes, consultadas por el medio estadounidense, aseguran que el expresidente se lamenta por las oportunidades perdidas que tuvo durante su primer mandato, por lo que ahora ha pedido que sus asesores políticos elaboren planes para hacer la guerra contra los cárteles de droga mexicanos.

Aparentemente, los asesores de Trump ya han planificado varias opciones para iniciar la guerra en México, las cuales incluyen ataques militares unilaterales y un despliegue de tropas en el país. Las fuentes cercanas al exmandatario revelaron que una de las propuestas fue elaborada por el Center for Renewing America, un grupo de expertos conformado por trumpistas y veteranos de su administración.

Las propuestas incluyen ataques militares unilaterales y un despliegue de tropas. Foto: EFE.

La propuesta elaborada por el Center for Renewing America fue publicada en su sitio web y se titula: “Es hora de declarar la guerra a los cárteles transnacionales de la droga”. En este documento, los expertos aseguran que el objetivo es terminar con las redes de cárteles utilizando la fuerza militar de Estados Unidos, esto como respuesta a "los miles de cadáveres de estadounidenses por intoxicaciones con fentanilo”.

El documento insta a que Estados Unidos “lleve a cabo operaciones militares específicas para destruir a los cárteles y aliste al gobierno mexicano en operaciones conjuntas para atacar la infraestructura en red de los cárteles, incluidas las facciones afiladas y los facilitadores con acciones directas”. No obstante, advierte que “es vital que no se haga creer a México que tiene poder de veto para impedir que Estados Unidos tome las medidas necesarias para asegurar sus fronteras y su gente”.

Por ahora, no está claro sí Donald Trump estaría dispuesto a llegar tan lejos como propone el Center for Renewing America, pero se sabe que el ex mandatario ha estado interesado en enviar fuerzas especiales a México y ha estado hablando de la idea durante meses. Además, el empresario no es el único que ha mencionado la idea de hacer la guerra contra los cárteles de droga mexicanos, legisladores del Partido Republicano también han planteado esta idea en días recientes.

Aún no está claro si el expresidente tomará en cuenta las opciones presentadas hasta ahora. Foto: AFP

Republicanos van contra cárteles de droga

A principios de marzo, los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz plantearon una propuesta en la que se pide que el Ejército estadounidense se encargue de combatir a los cárteles mexicanos, ya que acusan que la violencia ocasionada por el narcotráfico ha causado la muerte de, al menos, 80 mil estadounidenses. La medida obtuvo el apoyo del exfiscal general de Trump, Bill Barr, quien escribió un artículo de opinión de aprobación en el Wall Street Journal . Los miembros pro-Trump de la Cámara como la representante Marjorie Taylor Greene y la representante Beth Van Duyne también han secundado estas ideas.

Por su parte, en el Senado, los legisladores Lindsey Graham y John Kennedy anunciaron su propio plan que "daría a los militares la autoridad para perseguir a estas organizaciones dondequiera que existan". De igual manera, los exfuncionarios de seguridad nacional de Trump, Chad Wolf y Rob Law, apoyaron la designación de carteles como terroristas y el uso de las fuerzas armadas contra ellos en un artículo de marzo para el America First Policy Institute.

Además, no es la primera vez que Trump plantea combatir a los cárteles mexicanos. El exsecretario de Defensa Mark Esper reveló que el expresidente le había preguntado previamente si era posible llevar a cabo ataques aéreos encubiertos unilaterales contra laboratorios de drogas mexicanos en 2019.

Dan Crenshaw es uno de los legisladores que ha propuesto que el Ejército estadounidense se encargue de combatir a los cárteles. Foto: especial.

¿Qué dicen los expertos?

Expertos en política internacional, consultados por Rolling Stone aseguran que es poco probable que el plan de los republicanos para perseguir laboratorios de drogas en México tenga mucho éxito. “Es difícil imaginar una idea peor que intentar el uso unilateral de la fuerza militar estadounidense a través de nuestra frontera sur sin el permiso muy específico y la cooperación total de México, lo cual es muy poco probable por una amplia variedad de razones históricas, culturales y políticas”, explicó el jubilado almirante James G. Stavridis, quien se desempeñó como comandante del Comando Sur de Estados Unidos y el Comando Europeo.

“Dada la historia militar de Estados Unidos en los últimos dos siglos, con múltiples invasiones de naciones en América Latina y el Caribe, desde México hasta Panamá, Nicaragua y Haití, hay viejos fantasmas que se activarán contra la política de Estados Unidos mediante una acción militar unilateral, especialmente en México”, agregó.

