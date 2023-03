En vilo, el futuro del expresidente Donald Trump

Un gran jurado de Nueva York canceló ayer su sesión, según medios estadounidenses, lo cual retrasa la decisión sobre una eventual acusación penal contra el expresidente Donald Trump por dinero pagado para silenciar a una actriz porno.

El panel, que opera en secreto, generalmente se reúne los lunes, miércoles y jueves por la tarde, lo que ha generado especulaciones sobre la inminencia de una votación sobre una inculpación histórica contra un exmandatario.

La sesión de ayer fue cancelada, dijeron funcionarios policiales no identificados, sin explicar por qué. El diario The New York Times informó que las interrupciones en los procedimientos no son inusuales.

Por su parte, Insider citó a una fuente diciendo que es posible que el panel no vuelva a sesionar esta semana, lo que significa que lo más pronto que podría tomar una decisión sobre el caso es el lunes.

Con barricadas fuera de la Torre Trump y la Policía en alerta máxima, la ciudad está en vilo desde hace días por la posibilidad de que el exmandatario sea inculpado por la justicia del estado de Nueva York, particularmente después de que Trump afirmó el fin de semana que sería arrestado el martes, lo cual no ocurrió.

En EU, los fiscales pueden presentar testigos y pruebas a un panel de ciudadanos conocido, que decide si un caso amerita una inculpación.

De ser inculpado, el magnate, de 76 años, se convertiría en el primer expresidente acusado de un delito y se complicarán sus aspiraciones de ser candidato presidencial republicano para los comicios de 2024.

También sería la primera vez que podría verse a un exmandatario arrestado, registrado con toma de huellas dactilares, y tal vez, esposado.

Expertos sugieren que podría pasar algún tiempo antes de que Trump sea procesado ante un juez de la corte penal de Manhattan.

SIGUE LEYENDO:

¿Quién es Stormy Daniels, la actriz de cine para adultos que podría mandar a Trump a la cárcel?

Donald Trump y su futuro político: ¿la cárcel lo amenaza o las acusaciones lo fortalecen rumbo al 2024?

PAL