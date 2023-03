Donald Trump y su futuro político: ¿la cárcel lo amenaza o las acusaciones lo fortalecen rumbo al 2024?

Uno de los presidentes más polémicos de Estados Unidos sin duda ha sido Donald Trump, quien desde su campaña convenció a sus seguidores con su postura radical de varios temas, principalmente los migrantes a quienes culpó de la situación de su país y propuso medidas drásticas para combatirlos. Pero nada de eso le fue suficiente para reelegirse en 2020, aunque sus simpatizantes mostraron su descontento con un capítulo oscuro: el asalto al Capitolio. Ahora el exmandatario vuelve a estar en el ojo del huracán por unas declaraciones que dio sobre un posible arresto.

Volvió a las redes sociales tras el levantamiento del veto que tuvo por dos años y lo hizo muy a su estilo. Llamó a sus seguidores a protestar porque según este martes 21 de marzo lo detendrían por un presunto soborno a la actriz porno Stormy Daniels, para que no revelara la aventura que tuvieron antes de las elecciones de 2016. Acusaciones que aseguró son fabricadas, pues buscan arruinar su futuro político. En Nueva York y Washington las calles se llenaron de policías que se prepararon para cualquier eventualidad, blindando el lugar.

Su discurso fue persuasivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que sí Trump fuera encarcelado la razón sería que no quieren verlo en la boleta electoral de 2024, algo que consideró completamente antidemocrático. Aseguró que él vivió algo similar cuando le fabricaron un delito, refiriéndose al proceso de desafuero que enfrentó en 2005.

Trump llamó a sus seguidores a manifestarse si lo encarcelaban. Foto: AFP.

La relación con México

De acuerdo con la internacionalista Elizabeth López Gutiérrez, quien es egresada de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos se suavizaron si Trump llegará a la presidencia, pues durante su mandato tuvo una actitud amenazante, pero jamás intentó intervenir políticamente en nuestro país. Aunque considera que las posibilidades de que vuelva a gobernar son muy bajas.

Para la especialista el gobierno de Trump no trató de ser intervencionista y fue amigable con los gobierno mexicanos, representados por dos presidentes, Enrique Peña Nieto y AMLO, cosa que la administración de Joe Biden no ha hecho, pues no ha quitado el dedo del renglón de que su ejército combata a los cárteles del narcotráfico. Aunque sí señaló que el muro fronterizo fue un tema que lastimó a los mexicanos.

Por su parte, Daniel Zavaleta Vaquier, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, considera que Trump no tiene posibilidades de ganar, pero que además el hacerlo no sería benéfico para nuestro país, pues después de dejar la presidencia ha hecho declaraciones graves contra el gobierno encabezado por López Obrador, además radicalizaría su postura anti inmigrantes.

Desde campaña mostró una política xenófoba. Foto: AFP.

Recordó las imágenes virales de los niños encerrados y separados de sus familias que fueron deportadas, lo que consideró una violación a todos los derechos humanos. Además las acciones que su gobierno tomó e hizo que México adoptara también, quedando ante los ojos del mundo como violador de derechos.

Sobre las relaciones comerciales entre ambos países, López Gutiérrez considera que la administración Biden o un sucesor que siga esa línea, presionaría a México para no hacer negocios con China o Rusia, pues ha tomado una postura de confrontación directa con las dos naciones.

Para Zavaleta Vaquier el panorama sería el mismo, pero con un posible gobierno de Trump, ya que aprovecharía las cláusulas del T-MEC para obligarlo a romper las relaciones con los países de Oriente, lo que representaría una gran pérdida para nuestro país, pues ambas naciones han hecho importantes inversiones aquí, no solo por la mano de obra barata, también porque México representa el salto para los mercados emergentes de Latinoamérica.

Posible aprehensión

Elizabeth López consideró que si Donald Trump fuera encarcelado sí sería un hecho que le ayudaría a aumentar su popularidad, pues incluso pondría en la mira al gobierno de Biden como perseguidor de oponentes, quedando el empresario como un mártir.

El discruso e Trump no ha cambiado. Foto: AFP.

Sin embargo, Daniel Zavaleta considera que ese hecho no cambiaría en nada la popularidad o rechazo de Trump, pues él tiene un electorado fijo, sus discursos están dirigidos a empresarios y a blancos supremacistas, lo que significan votos seguros, si es que llegara a ser el candidato del partido republicano.

Lo que es cierto es que el mundo cambió desde que Trump era presidente, una pandemia llegó a paralizar todo, la economía se debilitó, además desde hace un año se libra una guerra entre Rusia y Ucrania, la cual ha repercutido en el orbe. Pero lo que no ha cambiado es el discurso del mandatario, lo que le podría costar incluso la candidatura.

