AMLO arremete contra el Partido Republicano: "¿Qué se creen estos mequetrefes intervencionistas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “mequetrefes intervencionistas y prepotentes” a los republicanos estadounidenses que piden el uso de las fuerzas armadas de su país en México para combatir a la delincuencia organizada. Adelantó que el lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, se reúne en Washington con los cónsules en Estados Unidos para que se informe sobre la lucha de México contra el fentanilo.

“A México se le respeta”, afirmó en el salón Tesorería de Palacio Nacional durante la conferencia matutina de este viernes.

El congresista Dan Crenshaw es uno de sus mayores críticos. FOTO: AFP

Hay buen entendimiento con Biden

El titular del Ejecutivo Federal recalcó que su homólogo estadounidense, Joe Biden, no tiene la misma postura que la derecha norteamericana y reiteró que buscará hacer conocer a los migrantes en EU la calidad moral de los gobernantes.

“Siguen ofendiendo a México y nosotros vamos a seguir denunciándolos y les vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos, el que no quiere a su patria no quiere a su madre”.

Criticó que los legisladores republicanos no reconozcan la lucha de México contra el fentanilo y busquen sacar raja política electoral a través del lucro con la violencia.

El presidente aseguró que su homólogo en EU no comparte la visión de los republicanos. FOTO: AFP

Son Arrogantes: AMLO

“La prepotencia, la arrogancia de decir que si no actuamos en contra de la delincuencia en México ellos van a promover una iniciativa en el Congreso para que intervengan las fuerzas armadas de Estados Unidos en nuestro territorio porque no lo permitiríamos”.

López Obrador dijo que fue una buena reunión la que tuvo este jueves con una delegación de funcionarios estadounidenses —encabezados por Liz Sherwood-Randall, asesora presidencial de Seguridad Nacional— en la que se abordó el tema del Fentanilo, de las armas y el respeto a la soberanía. Aseveró que durante su administración se han decomisado 6 millones de toneladas de dicha droga.

“Hagan la cuenta, a ver si aquí la hacemos entre todos, por cada kilo de fentanilo es un millón de dosis y lo que hemos decomisado con 60 millones, perdón, 6 toneladas, 60 mil kilos, no lo ha hecho nadie”, recalcó.

El presidente recalcó que hay un combate abierto en contra del fentanilo. FOTO: Presidencia.

Sigue leyendo:

Casa Blanca descarta nombrar terroristas a cárteles mexicanos: "Es idea de republicanos"

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/3/6/el-congresista-de-ultraderecha-que-quiere-atacar-los-narcos-eleva-el-tono-contra-amlo-a-quien-representa-486955.html