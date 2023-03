El caso de los Republicanos y AMLO

Si en el mundo entero pensaran como en México se suele pensar sobre el concepto de soberanía, muy probablemente el Euro no existiría. Alemania habría defendido el marco a capa y espada, y Francia permanecería con el franco como moneda; asimismo, Ucrania no recibiría tanta ayuda militar para defenderse de la invasión rusa. El mundo sería distinto.

México piensa de manera muy peculiar sobre su soberanía. Las recientes menciones del senador Lindsey Graham y del representante Dan Crenshaw han despertado toda clase de interpretaciones sobre el tema. Graham fue más enfático en sus dichos, al señalar que su propuesta para clasificar a los cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas busca enviar una señal a México en el sentido de que, si el gobierno mexicano no actúa contra ellas, entonces “nosotros lo haremos”.

Dan Crenshaw ha sido más conciliador, al señalar en un video en español que lo que busca es establecer mecanismos de colaboración con México, utilizando los “vastos recursos” que tiene Estados Unidos para ayudar a nuestro país a combatir los cárteles.

Ambas posturas se centran en los carteles de las drogas, que es el problema real que el gobierno de México no ha logrado erradicar. No obstante, el presidente López Obrador estalló ayer contra ellos, e hizo un primer llamado a los mexicoamericanos para que no voten por el partido Republicano, acusando a esos legisladores de injerencistas.

No obstante, en ningún momento los republicanos hablaron de invadir nuestro país, ni de dañar, erradicar, o eliminar al gobierno de México, mucho menos de tomar control de la seguridad pública del país. Lo único que hacen es focalizar su enojo contra los cárteles, e iniciar un debate sobre los instrumentos jurídicos de Estados Unidos para tomar una postura contra lo que ellos consideran una amenaza contra sus ciudadanos.

¿Colaborar con Estados Unidos, aprovechando sus recursos de inteligencia y físicos contra los cárteles de la droga en México nos hace menos soberanos? Yo tendría mis dudas. Es evidente que a ningún mexicano nos gustaría que un comando armado cruce la frontera y aniquile a quien le plazca de este lado; pero si se trata de colaborar utilizando recursos contra delincuentes, la cosa sería distinta. Recuérdese por ejemplo que hace unas semanas un avión de combate de EUA derribó un objeto volador sobre territorio de Canadá, y nadie se escandalizó por la pérdida de la soberanía canadiense.

NELSON AMPARÁN

El empresario del sector educativo Nelson Amparán se reunió en Madrid con el Embajador mexicano Quirino Ordaz, a fin de potenciar internacionalmente su Academia Global, una organización que ayer lanzó su Universidad Index, iniciativa enfocada en

programas ejecutivos y certificaciones para el sector manufactura y maquila de exportación.

