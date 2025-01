SEP cuenta con capacidad para recibir alumnos deportados

La Secretaria de Educación Pública (SEP) afirmó que están preparados para recibir en las escuelas a los niños que sean deportados de los Estados Unidos.

Tras participar en la reunión plenaria del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, el titular de la SEP, Mario Delgado informó que cuentan con cupo para inscribir a los menores de edad en primaria y secundaria y precisó que no habrá restricciones de ningún tipo para ellos.

“Todos los niños compatriotas que regresen a nuestro país van a ser recibidos sin ninguna restricción al sistema educativo mexicano. Tenemos lugares, no tenemos problemas de que haya una escuela de que no los podamos recibir porque no hay lugares. Tenemos la capacidad de recibirlos, ”, apuntó.