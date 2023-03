¿Donald Trump llegará esposado al "Día D"? El martes comparecerá ante un tribunal de NY

Será el próximo martes 4 de abril cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparezca ante un tribunal de Nueva York para escuchar los cargos en su contra. Este encuentro con las autoridades marca el inicio de una situación sin precedentes, ya que será la primera vez que un exjefe de Estado será detenido y acusado de cometer ilícitos.

Al magnate de 75 años se le investiga por haber dado supuestos pagos durante la campaña electoral de 2016 para acallar denuncias de encuentros sexuales extramaritales. La acusación en sí está bajo sello, como es de rigor en Nueva York antes de la instrucción formal de cargos.

Donald Trump ha negado haber cometido delito alguno y ha calificado la investigación de “estafa”, “persecución”, injusticia y un golpe bajo político para perjudicar su intento de presentarse como candidato presidencial en las elecciones de 2024: el expresidente es republicano; el fiscal que presidió la investigación, Alvin Bragg, es demócrata.

Hasta ahora, ningún expresidente estadounidense había sido acusado de un delito, por lo que no existe un reglamento para ficharlo. Trump está protegido por el Servicio Secreto, cuyos agentes lo acompañan en todo momento. Se le pidió que compareciera el viernes, pero sus abogados dijeron que el Servicio Secreto necesitaba más tiempo para los preparativos de seguridad, revelaron fuentes a la agencia The Associated Press (AP).

Trump niega las acusaciones en su contra. Foto: AP

Aun para los acusados que se presentan voluntariamente, los casos penales en Nueva York implican varias horas de detención mientras se toman las huellas digitales y las fotos, así como otros trámites. AP informó que la oficina de Bragg dijo el jueves que contactó al abogado de Trump para coordinar el procedimiento; antes del anuncio de la fecha por la corte, el abogado Joseph Tacopina ya había dicho que el martes era la fecha probable para su presentación.

Este viernes, en entrevista con ABC News, el defensor de Trump reiteró que su cliente es inocente, por lo que no accederá a los acuerdos que le plantee la Fiscalía. Asimismo, detalló que el millonario y su familia estaban en shock por las acusaciones, pero que no cederá ni se dejará exhibir ante los ojos del mundo el día que comparezca.

No será esposado. Estoy seguro de que tratarán de asegurarse de que obtengan algo de alegría al exhibirlo", declaró Tacopina.

Recuento de las acusaciones contra Trump

La investigación en contra del magnate es sobre los pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Ambas dijeron haber mantenido encuentros sexuales con Trump años antes de que se dedicara a la política, aunque él niega ambos casos.

Durante la campaña presidencial de 2016, sus aliados pagaron a las mujeres para acallar sus denuncias. El director del tabloide National Enquirer pagó a McDougal 150 mil dólares por los derechos de su historia y luego la enterró, en un acuerdo mediado por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen.

Después que Cohen mismo pagó 130 mil dólares a Daniels, la empresa de Trump se los reembolsó con bonificaciones e hizo figurar esos pagos como gastos legales.

En un caso penal contra Cohen en 2018, los fiscales federales argumentaron que los pagos equivalían a ayuda ilegal a la campaña de Trump. Cohen se declaró culpable de violar las leyes de financiación de campaña, pero los fiscales no acusaron a Trump, que todavía era presidente. Sin embargo, algunos de sus documentos lo implicaban indirectamente como alguien que estaba al tanto de los pagos.

Trump afirma que hay una persecución contra él para evitar que se postule en 2024. Foto: AP

Trump enfrenta otras investigaciones con posibles consecuencias legales graves para él.

En Atlanta, los fiscales tratan de determinar si Trump cometió delitos cuando trató de conseguir que funcionarios de Georgia revocaran su estrecha derrota electoral ante Joe Biden en 2020.

A nivel federal, un fiscal especial designado por el Departamento de Justicia investiga los intentos de Trump de modificar los resultados de la elección nacional. Además, indaga el porqué Trump conservó un cúmulo de documentos secretos del gobierno en su finca en Florida, Mar-a-Lago, y si él o sus representantes intentaron obstruir esa investigación.

