Disputa en la Casa Blanca por retirada de tropas estadounidenses de Afganistán

La Casa Blanca culpó ayer al expresidente republicano Donald Trump y a fallos de los servicios secretos de la traumática retirada de Afganistán, pero defendió globalmente la forma en la que se llevó a cabo, único "escenario" posible.

Los documentos clasificados se enviaron al Congreso, donde los republicanos de la Cámara de Representantes investigan la retirada, acontecida en agosto de 2021 y que consideran un fracaso del presidente demócrata Joe Biden.

Las últimas tropas de Estados Unidos organizaron una evacuación desesperada del aeropuerto de Kabul después de que los talibanes vencieran en cuestión de semanas a las fuerzas afganas entrenadas por varios países de Occidente.

Trece soldados estadounidenses y 170 afganos murieron en un atentado suicida con bomba en el abarrotado perímetro del aeropuerto, donde una operación de transporte aéreo militar sin precedentes logró sacar del país a más de 120 mil personas en pocos días.

Al presentar un resumen desclasificado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, reconoció que se han cometido errores.

"Terminar una guerra, cualquier guerra, no es una tarea fácil, ciertamente no después de 20 años" pero "no significa que no valió la pena hacerlo", dijo Kirby a los periodistas.