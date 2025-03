Abuelita de 88 años relata cómo fue sometida por cuatro delincuentes que robaron su casa: “Me taparon la cara”

La sociedad de Buenos Aires, Argentina se encuentra completamente conmocionada debido a que una abuelita de 88 años habitante de La Plata relató con lujo de detalles cómo es que cuatro desalmados delincuentes la sometieron durante un asalto ocurrido en su propia vivienda, por lo que las palabras de la adulta mayor generaron una gran indignación y se inició una intensa movilización para tratar de detener a los ladrones.

Estos hechos ocurrieron durante la noche del pasado del lunes 10 de marzo en una vivienda de la calle 11 de La Plata, Buenos Aires y según las declaraciones de la abuelita de 88 años, cuya identidad no fue dada a conocer por temas de seguridad, los cuatro ladrones forzaron una reja metálica para irrumpir en la vivienda, sin embargo, no pudo identificar a los sujetos debido a que todos estaban encapuchados y una vez dentro de la casa comenzó el terror.

La abuelita de 88 años se encontraba sola cuando ocurrió el atraco. Foto: Freepik

“Fueron los peores minutos de mi vida”, asegura la abuelita víctima del asalto

La adulta mayor refirió que en cuanto los ladrones ingresaron a su vivienda dos de ellos se encargaron de llevarla a su habitación a punta de pistola, posteriormente, se encargaron de amarrarla de las manos y por si no fuera suficiente le colocaron una frazada en la cara y encima le pusieron un almohadón, además, señaló que, durante estos hechos, uno de los asaltantes le apuntó directamente a la cara, mientras el otro sujeto le puso un desarmador en el cuello.

“Fueron los peores minutos de mi vida, me apuntaron con un arma y me taparon la cara, sólo quería que se fueran y no me lastimaran”, declaró la abuelita de 88 años para el portal bonaerense llamado 0221, quien también refirió que, tras quedar inmovilizada, los delincuentes iniciaron una intensa búsqueda de objetos de valor por todos y cada uno de los rincones de la vivienda, la cual, quedó prácticamente destrozada.

Así luce la vivienda de la abuelita que fue atracada por cuatro delincuentes. Foto: Google Maps

El botín de los delincuentes fue un iPhone, un juego de llaves y dinero en efectivo, aunque la adulta mayor no precisó la cantidad, además, también agregó que una vez que se consumó el robo los delincuentes huyeron y la dejaron amarrada, por lo que la mujer tuvo que pedir ayuda a gritos durante varios minutos antes de que uno de sus vecinos la escuchara y solicitara la presencia de la policía.

Hasta el momento, se sabe que la abuelita de 88 años de edad sufrió un ataque de pánico, sin embargo, se encuentra estable y se informó que ya interpuso una denuncia formal ante las autoridades por robo agravado, por lo que las autoridades bonaerenses ya iniciaron una exhaustiva investigación para tratar de identificar a los delincuentes implicados en este violento robo a casa habitación, por lo que adelantaron solicitarán las grabaciones de las cámaras de vigilancia de viviendas y comercios aledaños a la zona.