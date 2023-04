Papa Francisco: "El evangelio no se anuncia encerrados, hay que salir y moverse"

El Papa Francisco dedicó la Audiencia General al tema del celo evangélico expresando que el evangelio “no se anuncia parados, encerrados en una oficina, en el escritorio o en el ordenador haciendo polémicas como “leones de teclado” y sustituyendo la creatividad del anuncio con el copia y pega de ideas tomadas aquí y allí. El Evangelio se anuncia moviéndose, caminando, yendo".

La Audiencia General se realizó en la Plaza de San Pedro, con la presencia de fieles y visitantes de todo el mundo. El Papa Francisco continuó explicando lo que tiene que moverse y salir de sí mismo, para poder anunciar el Evangelio.

“El celo evangélico es el apoyo en el que se basa el anuncio y los anunciadores son un poco como los pies del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. No hay anuncio sin movimiento, sin salida, sin iniciativa. Esto quiere decir que no se es cristiano si no se está en camino. No es cristiano si no sale de sí mismo, para empezar un camino y llevar un anuncio. No hay anuncio sin movimiento, sin camino”, dijo el líder de la Iglesia católica.

El Papa Francisco en la Audiencia General

FOTO: Pablo Esparza

Francisco saludó a los fieles y visitantes en lengua española, habló sobre la reflexión del celo apostólico a través de la carta del Apóstol San Pablo. “La experiencia del Apóstol nos demuestra que puede haber un celo distorsionado, quizás movido por la vanagloria o las propias ideas, tal como le sucedió a él mismo antes de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. De hecho, las imágenes que utiliza en sus cartas pueden ayudarnos a definir las características de un verdadero celo apostólico, de un verdadero apóstol de Jesús”, dijo.

“En el texto que hemos escuchado, Pablo dice a los efesios que el calzado para anunciar el Evangelio es el celo. Esta metáfora también nos recuerda al profeta Isaías, cuando habla de los pasos del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significa esta referencia a los pies del apóstol? Significa que quienes anuncian a Jesús se tienen que mover, no se pueden quedar quietos. El celo evangélico es la base del anuncio, lo que impulsa a salir, a tener iniciativas, a tener creatividad. En definitiva, nos hace estar dispuestos a “modificar la agenda”, poniendo en primer lugar el anuncio de Jesús”, finalizó.

Francisco pidió a la gente que salga a compartir el evangelio

FOTO: Pablo Esparza

