El escalofriante discurso de China contra Occidente: "Se avecina un cambio que no se ha visto en 100 años"

La reunión entre los presidentes de China y Rusia en Moscú ya generaba —por sí sola— incomodidad a los países de Occidente. Sin embargo, ahora el mandatario Xi Jinping ha emitido un terrorífico discurso que creó un inmenso pavor a nivel mundial. El hombre más importante de la región asiática le dijo a su homólogo Vladímir Putin que "se avecina un cambio" que supuestamente no ha ocurrido "en 100 años". El mensaje parece traer una condena entre líneas, pues la sola frase fue el cierre y la despedida entre estos dos. "Y estamos impulsando este cambio juntos", finalizó el dirigente chino el pasado martes por la noche luego de terminadas sus conversaciones comerciales y diplomáticas.

Vladímir Putin le deseó un viaje seguro al presidente Chino tras su reunión en Moscú. ?????FOTO: AP

El presidente Vladímir Putin le tomó la mano al mandatario chino, lo despidió y le deseó un "viaje seguro". Luego de que los dos gobernantes aclamaran "una nueva era" el avión de Xi Jinping partió el miércoles por la madrugada del aeropuerto de Vnukovo, Moscú. Incluso, se entonaron los himnos nacionales de Rusia y China a su salida, al menos así lo confirmó la agencia de noticias rusas RIA Novosti. Y es que el intrigante discurso deja mucho en qué pensar a Occidente y la relación que estas dos potencias tienen entre sí. Debemos recordar que en febrero del 2022, el par anunció "su amistad sin límites" y se hicieron visitas a sus respectivas capitales.

Desde entonces, han hablado públicamente de fortalecer su "relación especial". Tanto Moscú como Beijing ha rechazado las palabras de Estados Unidos, pues consideran que este país quiere crear un "mundo unipolar" controlado por Washington. Luego de la reunión de Xi Jinping y Vladímir Putin en el Kremlin, los gobernantes parecían interesados en promover su alianza. Firmaron una serie de memorandos y acuerdos diseñados para impulsar la cooperación bilateral en una serie de temas. Asimismo fueron fotografiados tomando champán en el Palacio de las Facetas mientras que el mandatario chino le abría la invitación a su homólogo de visitar la región asiática para finales de este año.

Todo iba relativamente bien hasta que Xi Jinping emitió su inquietante mensaje de despedida, el cual se produjo pocas horas después de que Vladímir Putin prometiera responder a los planes británicos de enviar municiones que contienen uranio. Recordemos que en palabras de los rusos, esta acción fue catalogada como "un genocidio", y Moscú advirtió de "una colisión nuclear" que aumentaba a medida de los apoyos que actualmente está recibiendo Ucrania por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. Esta promesa enfureció de sobremanera al dirigente ruso, pues argumentó que marcó un contundente paso hacia el uso de armas con un "componente nuclear".

Quedaron de acuerdo para que Vladímir Putin visite China a finales de este año. FOTO: AP

Y es que dichos proyectiles que suministrarán a los tanques, contienen el material radioactivo que es más denso, mejora su capacidad para penetrar capas gruesas de blindaje pero a la par causa graves daños por la radiación emitida, principalmente al cuerpo. Como ejemplo nos ilustran que si una ametralladora detona u ocurre una inhalación de explosiones, por sí solo genera cáncer y otras enfermedades en las zonas de guerra. Por ello es que tras la partida del presidente chino, Xi Jinping, la capital rusa recalcó que —de continuar la intención— se verán obligados "a reaccionar". Ahora más que nunca, las temibles palabras del dirigente de la región asiática causan temor por una alianza que vaya más allá de lo comercial y diplomático.

"El Reino Unido anunció no solo el suministro de tanques a Ucrania, sino también proyectiles con uranio empobrecido", dijo furioso Vladímir Putin. Continuó diciendo que “si esto sucede, Rusia se verá obligada a responder en consecuencia, dado que Occidente —en conjunto— ya está comenzando a usar armas con un componente nuclear. Parece que Occidente tiene la intención de luchar contra Rusia hasta el último ucraniano”.

Por su parte, Gran Bretaña acusó al presidente ruso de vender desinformación deliberada con respecto a sus afirmaciones de "componentes nucleares", y el Ministerio de Defensa señaló que "el ejército británico ha utilizado uranio empobrecido en sus proyectiles perforantes durante décadas". Se supone que es un componente estándar y aseguran que no tiene nada que ver con "armas o capacidades nucleares". Sin embargo los políticos rusos y los propagandistas de Vladímir Putin han hecho una serie de comentarios combativos desde la invasión de Ucrania el año pasado, sugiriendo que Moscú sí es necesario y estaría preparado para desplegar su vasto arsenal nuclear. Cabe destacar que este par también se unió para condenar el "pacto de seguridad" conocido como AUKUS que hará que Australia desarrolle un programa de submarinos de propulsión nuclear con Estados Unidos y Reino Unido.

El miedo de Occidente es que las amenazas nucleares del presidente ruso se vuelvan reales y que China lo respalde. FOTO: AP

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, reiteró el punto de Vladímir Putin el día de hoy. Advirtió que el mundo está a solo a "pasos" del desastre nuclear. Y es que cuando se le cuestionó si esto significaba que el mundo estaba más cerca de una colisión nuclear, respondió: "no fue por casualidad que te hablé de los pasos. Cada vez hay menos". Sin embargo, el parlamentario conservador y veterano del ejército británico Bob Seely descartó las declaraciones del dirigente ruso y de su funcionario como "una simple táctica de intimidación". Según enfatizó, Rusia utiliza las "amenazas nucleares para amedrentar". Recordó que Moscú lo hizo en la Guerra Fría y que lamentablemente "el Kremlin lo está haciendo de nuevo ahora".

“El principal objetivo político de Putin es socavar el vínculo entre Ucrania y sus aliados occidentales que están suministrando fondos y armas a Kiev. Si puede romper ese vínculo, cree que eventualmente podría aplastar a Ucrania y obtener una victoria que sus tropas no han podido obtener en los campos de batalla en el sur y el este de Ucrania.", recalcó Bob Seely.

Enfatizó que lo preocupante es que Rusia ahora está aumentando el nivel de la retórica de la amenaza nuclear. "¿Esto se debe a que el presidente Xi Jinping se fue de Moscú o porque le está dando su bendición? El papel de China aquí es importante.", dijo.

“Es probable que la retórica de Putin sea solo eso, pero no sabemos que está mintiendo y, por lo tanto, debemos suponer que puede usar armas nucleares. Si tomamos su amenaza en serio y hacemos todo lo posible para disuadirlo, hacemos que sea menos probable que los use, pero estamos seguros de que vivimos en tiempos peligrosos y debemos ser honestos al respecto. No podemos simplemente asumir que está mintiendo.", aseguró.