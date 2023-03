Hombre pone a su hijo a jugar videojuegos durante 17 horas seguidas como castigo

Un hombre ejecutó un castigo que su hijo, quien lo desobedeció al jugar con su teléfono celular después de su hora de dormir, nunca olvidará: lo hizo jugar videojuegos hasta que sintió ganas de vomitar, según el propio niño.

Según un video compartido en la red social Douyin, el hombre, quien vive en la ciudad china de Shenzhen, tomó la determinación de hacer jugar a su hijo por 17 horas sin descanso por desobedecerle.

El niño, de 11 años de edad, mostraba signos de cansancio después de unas horas con el celular, pero el padre, con tal de seguir aplicando el correctivo, lo movía o despertaba para que continuara jugando.

“Bueno, tuve que despertarlo varias veces, pero de todas maneras lo iba a tener jugando durante todo el día. Desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En total, jugó por unas 17 horas”, relató el hombre, identificado como el señor Huang.

Después de ese tiempo, el niño suplicó a su padre que lo dejara apagar el celular, a lo que el hombre finalmente accedió, no sin antes hacer que el pequeño escribiera una carta narrando los hechos y comprometiéndose a no volverlo a desobedecer.

“Mi papá me descubrió desobedeciéndolo con el celular, así que me castigó. No solo me dejó jugar más que lo suficiente, sino que ahora debo jugar hasta vomitar”, escribió el chico en una carta que conmovió y generó polémica en las redes sociales.

