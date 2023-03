Orden de arresto contra Vladimir Putin: la lista de países donde sí podrían detenerlo

El pasado viernes 17 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) giró una orden de detención en contra del presidente ruso Vladímir Putin. Ahora la presión internacional sobre el dirigente se estrecha más y más, pues no solo hay sanciones económicas que asfixian a la región Euroasiática, ahora se suman las posibles sanciones por los crímenes de guerra orquestados por el mandatario de la Federación Rusa. Cabe destacar que, este organismo con sede en La Haya, Países Bajos, es una entidad judicial independiente que no pertenece a las Naciones Unidas, pero que tiene 123 naciones firmantes que podrían ejercer su autoridad legal y arrestar al hombre de 70 años.

El presidente chino se encuentra en Rusia para reforzar sus acuerdos económicos. FOTO: AP

¿Qué países pertenecen al Estatuto de Roma?

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia comenzó el 24 de febrero del 2022, y desde entonces se han cometido terribles delitos de parte de ambos países en contra de los civiles. Sin embargo, luego de continuas denuncias de parte de la región invadida, se adjuntaron pruebas contundentes de que la deportación ilegal de los menores de edad fue orquestada por el Kremlin de Moscú. Según argumentó Kiev, 16 mil infantes fueron extraídos y trasladados ilegalmente al territorio ruso. Se les asignó una nueva familia y se les llevó a campos y escuelas para "reeducarlos" y adoptar la patria de la Federación Rusa. Esto, de acuerdo con los tratados internacionales, es considerado un crimen de guerra.

Sin embargo, Rusia negó rotundamente la acusación y declaró públicamente que no reconoce la validez legal del documento. Aunque esta postura no ha sido sorpresa para la prensa internacional, pues el país de Euroasia no figura entre los firmantes del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI) que fue suscrito en 1998. En total, dicho escrito es conformado por 123 naciones que se comprometieron a enviar a sus elementos policiales federales para arrestar a los acusados y llevarlos ante la justicia. Así que, en caso de que Vladímir Putin ponga un pie en alguna región de la Unión Europea, Sudamérica, partes de Norteamérica, Oceanía, África; y solo un lugar de Asia, se podría cometer la acción completamente legal en su contra.

Lista de los países que podrían encarcelar a Putin

Todos los países de la Unión Europea Alemania.

Bélgica.

Croacia.

Dinamarca.

España.

Francia.

Irlanda.

Letonia.

Luxemburgo.

Países Bajos.

Suecia.

Bulgaria.

Eslovaquia.

Estonia.

Grecia.

Malta.

Polonia.

República Checa.

Austria.

Chipre.

Eslovenia.

Finlandia.

Hungría.

Italia.

Lituania.

Portugal.

Rumanía. Todos los países de Sudamérica Argentina.

Aruba.

Bolivia.

Brasil.

Chile.

Colombia.

Ecuador.

Guyana.

Perú.

Surinam.

Trinidad y Tobago.

Uruguay.

Venezuela. Partes de Norteamérica México.

Canadá. Partes de Oceanía Australia.

Nueva Zelanda. Partes de África Sudáfrica.

Sudán.

Mali.

Madagascar.

Nigeria.

Kenia.

República Democrática del Congo.

Libia

Costa de Marfil.

Uganda.

Ruanda. Asia Irak.

Poco le importó a Rusia la orden de detención en contra de su presidente, pues creen que ni la acusación ni la jurisdicción proceden en contra de Vladímir Putin. FOTO: AP

¿Es posible la detención?

Muchos expertos y especialistas del tema creen que esta orden no tendrá consecuencia alguna para Vladímir Putin. Si bien es cierto que ejecutar la orden de detención en su contra de territorio ruso es imposible... este hecho no va a quedar impune. Esto se debe a que todos los miembros de la CPI podrán proceder al arresto en cuanto visite sus países y aunque sí parezca improbable en el presente, haría que el presidente ruso no pudiese visitar nunca más estas regiones —teóricamente hablando—. Sin embargo, el mandatario de 70 años ha retado la autoridad de la corte internacional y visitó Crimea hace poco.

Así que la reciente acusación en su contra no es algo que le quite el sueño y puede que aunque no tenga aliados confirmados, se le estén cerrando las puertas diplomáticas. La supuesta "operación militar" lo ha dejado en una posición muy difícil a nivel global, porque aunque su ideal sea ser un país independiente, no puede luchar solo una guerra de esta magnitud. A pesar de la tensión mundial, estos son los países que se han mantenido neutrales y le siguen brindando a la Federación Rusa acuerdos económicos:

China Bielorrusia Pakistán Corea del Norte India Cuba Arabia Saudí Turquía

El único país de Norteamérica que extrañamente no pertenece al Estatuto de Roma y que podría recibir "con los brazos abiertos" al presidente ruso, es Estados Unidos. Esto se debe a que, aunque inicialmente firmó el tratado, se acabaron retirando de la organización. Sin embargo es poco probable que Vladímir Putin quiera viajar a ver a Joe Biden después de sus negociaciones con Volodymyr Zelensky, pues su postura ha sido muy clara... quieren que Ucrania gane a como dé lugar la guerra.

Sigue leyendo: