Las atrocidades poco conocidas de Vladimir Putin: lo mismo raptó niños que avaló derribar un avión comercial

El presidente ruso ha dado mucho de qué hablar con sus múltiples crímenes de guerra, pero no es lo único de lo que se le acusa. En orden cronológico, lo más reciente que se le incrimina a Vladímir Putin es la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) debido a la deportación ilegal de niños. Asimismo, la sola intención de querer usar armas nucleares para tener el control del conflicto bélico en Ucrania, el sabotaje de las líneas de suministro de gas natural en el Mar Báltico, el choque del caza ruso contra un dron estadounidense y el querer apropiarse de este. Además del encarcelamiento Alexéi Navalny por supuesto fraude, y las extrañas muertes que giran en torno a sus funcionarios de su gabinete.

FOTO: AP

La Corte Penal acusa a Putin de deportación ilegal infantil

A penas el día de ayer —viernes 17 de marzo— el presidente de Rusia, Vladímir Putin fue señalado por la Corte Penal Internacional como el "presunto responsable" de la deportación ilegal de infantes y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia la Federación del país Euroasiático. Cuando se cumplieron 365 días de la guerra —durante el pasado 24 de febrero—, se reportaron 7 mil 199 muertes de civiles. De estas víctimas, 438 eran niños, al menos así lo aseguró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Este hecho causó indignación y rabia entre los ucranianos, quienes también denunciaron que cientos de menores de edad fueron secuestrados para ser "reeducados" por campamentos e instituciones rusas.

Y es que de acuerdo con el informe del Observatorio de Conflictos, son cerca de 6 mil niños ucranianos los que han sido trasladados a 43 campamentos e instituciones localizados en Crimea, la región ucraniana ocupada por Rusia. No solamente se detecto que los menores eran llevados allí, también se reportó su presencia en Siberia y la costa rusa del Pacífico. A la par mencionaron son colocados con "nuevas familias", ya sea a través de la adopción o de la adopción forzada. Sin embargo la Federación Rusa minimizó estas acciones diciendo que solo se trataba de una "reubicación". Lo grave de todo esto es que los menores de edad tomarán una formación académica, cultural y patriótica centrada en la nación gobernada por Vladimir Putin.

Para lograr su cometido, Rusia justificó que los infantes no tenían padres o tutores y en otros casos dijo que no se les podía localizar. Así pudieron deportar a los menores de edad a los territorios controlados por el país Euroasiático, aparentemente, sin su consentimiento. De acuerdo con una investigación realizada por la agencia AP, a los niños se les mintió y se les dijo que sus padres no los querían, además de utilizaron propaganda para persuadirlos y luego ubicarlos con familias rusas para obtener la nacionalidad. Esto supone un verdadero crimen dado que en caso de que los padres de los niños ucranianos fallezcan, los pequeños deben ser acogidos o adoptados en Ucrania, no deportados.

FOTO: AP

La constante amenaza de usar armas nucleares

La sola idea de escalar el conflicto bélico a una guerra nuclear atemoriza cada rincón del planeta, y tal parece que al presidente Vladímir Putin poco le importa que esto despierte un infinito pavor entre la población mundial. Y es que un inquietante informe de la fundación conservadora estadounidense "Heritage" aseguró que el presidente ruso "está fuera de control" y podría ordenar el uso de armas nucleares y químicas. El estudio plantea cuatro escenarios en los que el Kremlin de Moscú podría recurrir en a este recurso, pues detallaron que el presidente ruso "tiene complejo de mártir" y que los últimos movimientos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), han provocado que se sienta frustrado en su "operación militar especial" lo que asegura un "alto riesgo" para que emita una orden extrema.

De acuerdo con el informe —el cual se tituló "Los Estados Unidos y sus aliados deben entender y responder a las amenazas nucleares de Rusia"— la "retórica histérica" del Kremlin de Moscú puede llevar al mandatario ruso a "tomar una de las decisiones más fatídicas del siglo" frente a su invasión a Ucrania. Aseguran que existe una probabilidad real de que Vladímir Putin recurra al uso de armas de destrucción masiva con tal de tener el control total de la guerra. Incluso, los autores aseguran que la situación del país euroasiático es "ridícula", pues basar su "defensa" militar con la excusa de que la OTAN representa una amenaza para ellos, no es más que "un estado cercano al nerviosismo extremo". Las razones por las que el mandatario recurriría a una guerra nuclear son:

Para adelantarse a un ataque contra Rusia. En el caso de que Occidente las use contra ellos. Si se produce un ciberataque contra los sistemas de comando y control de Rusia. En respuesta a una situación en la que Rusia se sienta amenazada.

FOTO: AP

Sabotaje al gasoducto Nord Stream

Aunque el propio presidente ruso tachó de "puras tonterías" la hipótesis de que los ucranianos pudieran estar detrás de las explosiones que dañaron los gasoductos de Nord Stream en el Mar Báltico, se le fue directo a la yugular a Estados Unidos. Recordemos que en este evento —el cual ocurrió el año pasado— el periódico alemán Die Zeit y las emisoras públicas alemanas ARD y SWR informaron que cinco hombres y una mujer usaron un yate alquilado por una empresa de propiedad ucraniana en Polonia para llevar a cabo el ataque, al menos a esa conclusión llegaron los investigadores. Luego de esto, Vladímir Putin habló, pues el The New York Times, The Washington Post y la prensa alemana publicaron artículos responsabilizando a Ucrania.

Funcionarios estadounidenses y de otros países no identificados afirmaron que había evidencia de que Ucrania, o al menos algunos ucranianos, podían haber sido responsables. Sin embargo el gobierno ucraniano negó su participación. Sin embargo, Vladímir Putin rechazó la posibilidad y dijo que "una explosión así, tan potente y a tal profundidad, sólo puede llevarse a cabo por expertos respaldados por todo el potencial de un Estado que dispone de las tecnologías pertinentes", afirmó en declaraciones televisadas. Luego de esto insistió en que Estados Unidos tuvo los motivos suficientes para organizar el ataque, alegando que Washington quería detener el suministro de gas natural ruso de bajo precio a Alemania y proporcionarle gas natural licuado más caro.

FOTO: AP

Dos cazas rusos y un dron estadounidense

El pasado 14 de marzo, un evento catastrófico ocurrió en el Mar Negro, el cual despertó la furia de Estados Unidos y aumentó la tensión mundial entre las potencias. Ubicado entre Europa oriental y Asia occidental, esta región está situada en las problemáticas localidades de Crimea y la península de Anatolia... reportó "incidente" que mezcla a un dron Reaper MQ-9 estadounidense y parte de las Fuerzas Aéreas, con dos aviones de caza rusos Su-27. Lo que pasó es que el Mando Europeo de Estados Unidos (ECPA por sus siglas en inglés) —responsable de las operaciones militares estadounidenses en Europa, partes de Asia y Oriente Medio, el Ártico y el Océano Atlántico— dijo que la aeronave no tripulada había sido golpeada de la hélice y cubierta de combustible.

No conforme con esto, los funcionarios de Vladímir Putin dijeron que harían todo lo posible por recuperar el artefacto a pesar de las advertencias de Washington de no tocarlo. Una vez más, el mandatario ruso retó directamente al país norteamericano para que la situación escalara y no se pudiese resolver por la vía diplomática. Este tema —aún fresco— se empalma con la situación del apoyo militar de Estados Unidos hacia Ucrania y su negativa rotunda de parar el fuego tras la petición de China.

FOTO: AP

Caso Alexéi Navalny

El hombre de guerra más famoso por su participación en el documental de Netflix —galardonado por los premios Oscar— fue encarcelado "injustamente" por decir la verdad, al menos eso fue lo que sus creadores argumentaron durante el discurso emitido. El hombre de 46 años, fue detenido en Rusia a su regreso de Alemania, donde recibió tratamiento por una casi mortal intoxicación de la que responsabiliza al Kremlin de Moscú. En marzo pasado fue condenado a nueve años de prisión por cargos de "fraude" que considera ficticios. Ante este hecho, el portavoz del gobierno de Vladímir Putin, Dmitry Peskov, acusó a Hollywood de querer "politizar" el cine con la película "Navalny".

La cinta que se adentra en la tragedia del envenenamiento del prominente opositor ruso encarcelado Alexéi Navalny, fue dirigida por el canadiense Daniel Roher y visibiliza una investigación que repasa el ascenso político de Alexéi Navalny, el atentado al que sobrevivió por poco y su posterior encarcelamiento.

FOTO: AP

Todos los funcionarios que murieron en extrañas condiciones

El pasado jueves 16 de febrero el canal de noticias ruso Telegram Mash se reportó la muerte de Marina Yankina, jefa del Departamento de Apoyo Financiero del Ministerio de Defensa de Rusia. Y es que los medios locales comunicaron que la funcionaria de 58 años "saltó" del piso 16 del edificio donde vivía. Además de esto más miembros del gabinete del mandatario ruso Vladímir Putin fallecieron en extrañas condiciones pues las mencionadas pérdidas no son "extrañas" dentro del círculo íntimo del mandatario. Vladimir Makarov de 72 años fue encontrado sin vida en su casa de campo cerca de Moscú durante la madrugada del lunes 13 de febrero del año en curso.

Por otra parte, Pavel Kamnev de 85 años pertenecía al área de Defensa de la Federación Rusa como el principal especialista en cohetes y creador de los sistemas de misiles de crucero Kalibr; y falleció el lunes 9 de enero del año en curso. Su pérdida fue después de la "muerte súbita" de Alexander Buzakov de 65 años el 9 de enero. El sujeto era director general de Admiralty Shipyards y estaba a cargo de construir nuevos submarinos armados con los letales Kalibr. A la par ocurrió el "fallecimiento repentino" del general Alexei Maslov de 69 años, ex comandante de las Fuerzas Terrestres rusas con estrechos vínculos en Ucrania el 24 de diciembre de 2022.

Pavel Antonov, el diputado más rico de la Duma por la venta de salchichas, murió en la India el 26 de diciembre del año pasado. A la par, su compañero Vladimir Bidenov de 61 años fue descubierto muerto en su habitación del mismo hotel, también el 22 de diciembre. Asimismo, el 14 de septiembre del 2022, el editor en jefe del periódico estatal ruso Komsomolskaya Pravda, el "aliado" del mandatario era un periodista llamado Vladimir Nikolayevich Sungorkin de 68 años que murió “repentinamente” tras mostrar signos de “asfixia” por un supuesto “derrame cerebral”.

Ivan Pechorin de 39 años, trabajaba para el presidente Vladímir Putin con la misión de modernizar la aviación en el este de Rusia. Asimismo desarrollaba recursos en el Ártico para hacerle frente a las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le imponían al país. Sin embargo el 12 de septiembre de 2022 se confirmó el fallecimiento del empresario tras caer de un barco que navegaba por el mar de Japón. El 19 de abril del 2022 la policía encontró asesinado al exfuncionario del Kremlin de Moscú y exvicepresidente de Gazprombank — el tercer banco ruso más grande del país— Vladislav Avayev de 51 años. Con él yacían los cadáveres de su esposa y su hija. Alexander Tyulyakov de 61 años, ex gerente de la empresa petrolera Lukoil falleció en casa de un chamán que le dio veneno de sapo para "aliviar una resaca". En sí, murió el 25 de febrero del 2022.

El último de nuestra lista será el jefe del Servicio de Transporte de Gazprom Invest, Leonid Shulman de 60 años, quien murió en el baño de una casa de campo en la región de Leningrado el 30 de enero del 2022.

