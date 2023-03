Tensión nuclear: advierten que Putin está fuera de control y usaría misiles para tener el control de la guerra

Un inquietante informe de la fundación conservadora estadounidense Heritage aseguró que Vladímir Putin "está fuera de control y podría ordenar el uso de armas nucleares". Nos plantea cuatro escenarios en los que el Kremlin de Moscú podría recurrir en cualquier instante a la guerra nuclear e incluso química. Ante esto, también proponen varias formas en las que Occidente debe actuar para evitarlo, o tendrían el control total del conflicto bélico. Detallaron que el presidente ruso "tiene completo de mártir" y que los últimos movimientos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), han provocado que se sienta frustrado en su "operación militar especial". Esto asegura un "alto riesgo" de que emita una orden que escale el problema.

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, tras meses de acumulación de tropas en la frontera y una escalada de tensiones con Occidente. FOTO: AP

Las llaman "las fatídicas decisiones del siglo"

El informe se tituló "Los Estados Unidos y sus aliados deben entender y responder a las amenazas nucleares de Rusia". En él describen su preocupación porque la "retórica histérica" del Kremlin de Moscú lleve al mandatario ruso a "tomar una de las decisiones más fatídicas del siglo" frente a su invasión a Ucrania. Aseguran que existe una probabilidad real de que Vladímir Putin recurra al uso de armas de destrucción masiva con tal de tener el control total de la guerra. De acuerdo con los autores, la situación del país euroasiático es "ridícula", pues basar su "defensa" militar con la excusa de que la OTAN representa una amenaza militar para ellos, no es más que "un estado cercano al nerviosismo extremo".

Vladimir Putin, presidente de Rusia, dijo que se trataba de una "operación militar especial" y no de una invasión y mucho menos una guerra. FOTO: AP

Recordemos que desde la invasión a Ucrania —en febrero 24 del año pasado—, ha generado que países como Reino Unido y Francia se sientan atacados por Rusia. Esto debido a las diversas ocasiones en las que el país euroasiático externó la posibilidad de mover sus fuerzas militares hacia ellos. De hecho, el pasado mes de noviembre —momento en el que el Kremlin de Moscú pasaba por su peor momento en la guerra debido a varias derrotas y el avance de las tropas ucranianas—, los generales rusos debatieron sobre el uso de armas de largo alcance, aunque de momento hayan decidido no utilizarlas. Sin embargo el discurso de este gobierno de esta Federación no varía y, en cambio, mantiene que Occidente es una amenaza para ellos.

Días antes Rusia había reconocido los territorios separatistas en Ucrania —Donetsk y Luhansk, controlados por rebeldes prorrusos desde 2014— y había anunciado el envío de soldados a Donbás. FOTO: AP

Las armas nucleares estratégicas tácticas son una opción para Rusia

El país de Euroasia tiene cerca dos mil armas nucleares y parece que les resulta viable utilizarlas como una primera opción para disuadir a una mayor escala el actual combate. De acuerdo con el informe de Heritage Foundation, los países que conforman la la Alianza Atlántica no contemplan utilizar este tipo de recursos a menos que la situación sea muy extrema. Sin embargo, en el caso del Kremlin de Moscú, los expertos consideran que pueden recurrir a este tipo de armamento antes de que se produzca una situación límite. Esto debido a que les proporcionan una "manta de confort". A la par, el estudio detalla que existen cuatro escenarios en los que Vladímir Putin podría recurrir a este tipo de artillería:

Para adelantarse a un ataque contra Rusia. En el caso de que Occidente las use contra ellos. Si se produce un ciberataque contra los sistemas de comando y control de Rusia. En respuesta a una situación en la que Rusia se sienta amenazada.

Rusia atacó Ucrania desde Belarús, en el norte; desde territorio ruso, en el noreste y este; y desde Crimea, anexada en 2014, en el sur. FOTO: AP

No hay avances significativos en la guerra

El informe menciona que la situación en Ucrania está estancada. Recordemos que a finales del año pasado, se esperaba que Rusia lanzara una fuerte ofensiva para "conmemorar" el primer año de la guerra. La idea era bombardear las infraestructuras para dañar los suministros de electricidad y agua para enviar más refugiados a los países aledaños y así ganar terreno. Sin embargo, el campo de batalla continúa enviando a miles de reservistas y presos reclutados de las cárceles de todo el país para formar oleadas humanas que ataquen sin descanso y minen la moral de los soldados ucranianos. Lo que hacen es formar pequeños grupos que avancen a pie para tomar nuevas posiciones, pero la mayoría son derribados por las ametralladoras del país de Europa Occidental.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ordenó una movilización militar general "con el fin de garantizar la defensa del Estado". FOTO: AP

Y es que ni el Grupo Wanger —organización paramilitar de origen ruso— ha podido cumplir esta meta. Recordemos que los sanguinarios mercenarios son los responsables del la ofensiva terrestre del ejército Vladímir Putin. Entonces, ante la "incapacidad" de lograr avances significativos, la Heritage Foundation cree que con ello aumentan las posibilidades de que el mandatario de Rusia ordene usar armas nucleares o químicas para minar la moral de las fuerzas ucranianas.

"Rusia no ha logrado derrotar al ejército ucraniano y ahora se está enfocando en forzar la capitulación de la población civil atacando los suministros de electricidad y agua.", indicaron los expertos.

Asimismo, el mandatario ucraniano quería "mantener la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y otras formaciones militares". FOTO: AP

Por lo tanto, esto justificaría que Rusia no solo amenace con usar, sino que realmente use un arma de destrucción masiva para atacar la resistencia civil en Ucrania. Y es que el país de Euroasia está enfocada en destruir las infraestructuras energéticas de Ucrania, y hacer lo mismo con la industria nuclear que ahora produce alrededor del 60 por ciento de la energía de antes de la guerra. Un ataque ruso a las centrales nucleares cortarían la electricidad y crearían un incidente nuclear improvisado. "Esto es una perspectiva real", detallaron los especialistas que no descartan que se usen armas químicas en estaciones de Metro del este del país, lo que "sería devastador".

En los primeros días de la guerra, Rusia atacó en dirección a Kyiv, capital ucraniana, Járkiv, y Jersón, entre otras localidades. FOTO: AP

Quieren que Occidente se abrume por el número de refugiados

El informe también recalca que Rusia quiere que los países de occidente se abrumen por la llegada masiva de las personas que buscan refugio lejos de la guerra. Por eso, han hecho un esfuerzo para alentar a la población a huir y crear así un flujo mayor de víctimas. Con esta acción presionarían a Hungría, Moldavia y Polonia —países fronterizos con Turquía— que se ha visto sobrepasados por la llegada de refugiados sirios. Pretenden desestabilizar una zona geoestratégica importante de Europa y obligar a que la Unión Europea (UE) cambie su planteamiento sobre el conflicto.

A pesar de los esfuerzos rusos, Vladímir Putin se enfrentó a una fuerte resistencia ucraniana, y sólo Jersón fue capturada al inicio de la ofensiva. FOTO: AP

A la par, uno de los elementos más peligrosos es el fracaso militar ruso, pues en el momento que sienta que puede perder la guerra, lo sentiría como una humillación y esto aumenta de forma exponencial el riesgo nuclear.

El día después de la invasión, Occidente, liderado por Estados Unidos y la Unión Europea, lanzó su primera ronda de sanciones contra Rusia. FOTO: AP

"Cuanto mayor es la amenaza de Moscú, mayor es el deseo ucraniano de ser libre. Con o sin apoyo occidental, los ucranianos lucharán.", añadieron los expertos.

El sueño de Vladímir Putin de lograr un Estado antioccidental en Rusia, casi soviético, lo expone a una derrota que culminaría en una tremenda una humillación. Y es que el informe asegura que la mente del mandatario ruso esta crisis y puede haberse vuelto existencial. Esto, según la doctrina rusa, "justificaría el uso de todas y cada una de las armas", recalcaron los especialistas. Los sueños del presidente de la región euroasiática de reincorporar Ucrania a Rusia, de romper la OTAN y de que Moscú lidere una alianza mundial antioccidental "se están derrumbando a su alrededor". Aunado a esto, los pensamientos del dirigente sobre "la gloria de morir por el propio país" crean una idea fetichista que vincula el cristianismo ortodoxo ruso y las armas nucleares.

Después de las primeras sanciones llegaron más contra los sectores financieros, energéticos y de transporte de Rusia, y la política de visas. FOTO: AP

¿Cuáles son las recomendaciones de Heritage Foundation para contrarrestar la guerra nuclear?

Estados Unidos y sus aliados deberían disuadir a Rusia "asegurándose de que el Kremlin de Moscú entienda que cualquier uso provocará una respuesta abrumadora que degradaría severamente a las fuerzas rusas". A la par, los países deben intensificar sus esfuerzos diplomáticos para garantizar que los aliados de Rusia también están en contra el uso de armas nucleares. Y es que con esto se dejan abiertas las líneas de comunicación con el país de Euroasia —incluso si la capital no responde—.

"Rusia prefiere amenazar con el uso de armas nucleares y seguir luchando de manera convencional, pero esto no significa que Putin y sus generales estén fanfarroneando.", advirtieron los especialistas.

La planta nuclear de Chernobyl, escenario de un desastre en 1986, fue capturada por los rusos el 24 de febrero. Luego fue recapturada por los ucranianos. FOTO: AP

Según el informe, amenazar con usar armas nucleares para dividir a Occidente era una táctica soviética que el presidente ruso puede estar utilizando para tratar de distanciar a los países. Sin embargo hay una situación en la que sí daría el paso. Por ejemplo, si las fuerzas ucranianas amenazaran con romper el corredor terrestre que une Crimea con el Donbás, Vladímir Putin "tomará una de las decisiones más fatídicas del siglo: emplear armas nucleares o químicas." Por ello enfatizaron que Estados Unidos "debe actuar ahora" para así "minimizar esa amenaza y garantizar la protección del público estadounidense y de sus aliados”, concluyó el escrito.

Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá, anunciaron la expulsión de ciertos bancos rusos de SWIFT, la red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo. FOTO: AP

Nota: La Heritage Foundation es una institución creada en Washington en 1973 que jugó un papel fundamental durante la presidencia de Ronald Reagan, y que tiene un papel fundamental en las políticas intervencionistas de Estados Unidos en el exterior.

Ucrania pidió a la Unión Europea que admitiera "urgentemente a Ucrania" en el bloque. FOTO: AP

