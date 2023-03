¿Es verdad que Putin mandó a destruir las vacunas contra Covid-19 en Rusia?

En las últimas semanas se ha viralizado una publicación de un supuesto portal de noticias conocido como "Real Raws News" que difundió información errónea sobre Rusia y sobre su presidente, Vladímir Putin. A este "ejercicio" lo llamamos Fake News, y se trata de la fabricación falsa de noticias para aumentar el tránsito de visitas en las páginas de internet y cuentas específicas de redes sociales. Debido a que el caso ha escalado tanto y miles de personas han caído en el engaño, El Heraldo Digital se suma a los medios de comunicación que desmienten este escrito.

Las plataformas de redes sociales fueron las que divulgaron el contenido falso. FOTO: Facebook

El supuesto medio tiene artículos de "sátira, parodia y humor"

Gracias a la investigación de varios verificadores de la información, se corroboró que el sitio web se dedica a publicar "contenido viral" que al momento va en tendencia con lo visto en Internet. Sin embargo, no aclara ni se hace responsable de que sus artículos son una serie de publicaciones con "sátira, parodia y humor". Vimos este escrito compartido en plataformas como Facebook, Twitter y TikTok, los cuales iban acompañados de una captura de pantalla donde se veía el titular de la noticia y una imagen de Vladímir Putin. Lo increíble es que tanto en inglés como en español era que este "medio" divulgaba la falsa información.

¿Qué dice la noticia?

Directo al grano, el primer párrafo de la falsa noticia dice que el presidente ruso ordenó la destrucción de todas las reservas de vacunas de Covid-19 en su territorio. Según mencionan porque se "detectó una innegable conexión" entre "lo que se ha denominado 'Moscow Vax' y un aumento repentino de infecciones por VIH en personas vacunadas". Incluso citan que el agente del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB), Andrei Zakharov, fue quien les confirmó la "cruda noticia".

Una vez que se examina a detalle las noticias y a la información de la página, se comprueba que "Real Raws News" es un sitio web dedicado a la "sátira, parodia y comedia". FOTO: Real Raws News

Y es que debido a que "la noticia" está muy bien escrita, varios usuarios creyeron el "ingenioso" escrito de "Real Raws News". Se logra ver que internautas se toman el tiempo de leer los 17 párrafos que la conforman y comentar lo siguiente:

“Y los no vacunados les dijimos que algún día nos darían la razón”. “Nos llamaron conspiranoicos y ahora nos dan la razón”. “Él sabía que era malo, pero nunca es tarde para hacer el bien”.

Claramente apoyan la "supuesta decisión de Vladímir Putin". No obstante, no hay registro de que el mandatario ruso haya ordenado la retirada de las vacunas. Pues en realidad, se trata de una noticia falsa. El contenido que se ha viralizado en redes sociales no procede de ninguna agencia de noticias, medio de comunicación o institución gubernamental, sino —como ya hemos recalcado— de una web satírica. Aunado a esto, los verificadores internacionales investigaron de cerca el asunto y descartaron que el presidente del país euroasiático haya ordenado la destrucción de las vacunas contra la covid.

Rusia siempre ha promocionado su vacuna Sputnik V, e incluso presionó a la OMS para que la aprobaran y así mandarla a los países que la necesitaran. FOTO: Adobe Stock

"Humor, parodia y sátira”, tres elementos que rigen "Real Raws News"

Hay muchos elementos que confundirían a cualquiera, pues esta Fake News está muy bien elaborada junto con su sitio web. El supuesto autor de esta publicación es Michael Baxter. De hecho, si buscamos en Google en nombre del "redactor" y la cabeza del artículo en inglés “Putin orders destruction covid vaccines Russia” —en español Putin ordena destrucción vacunas covid Rusia—, arrojará como resultado no una, sino varias entradas retomadas por sitios pequeños que siguen esta misma línea, "humor, parodia y sátira". Cabe destacar que el artículo fue lanzado el 4 marzo del año en curso, versiones periodísticas confirmaron que ésta es la entrada más antigua que se tiene sobre el escandaloso tema.

Asimismo, en la sección que habla sobre el sitio web, se detalla que “Real Raw News" es propiedad del supuesto "Michael Baxter”, quien también aclara que la página de Internet se encuentra dirigido por esta persona. Todos sus artículos se encuentran escritos por este pseudónimo y en lo referido a su "poca responsabilidad periodística", se corroboró que su contenido consiste una burla constante hacia el mandatario ruso. Aquí nos aclaran algo, el dueño de este pseudo medio de comunicación no se hará responsable en ningún momento de lo publicado, aunque sus post contengan elementos típicos de una Fake News.

El 08 de septiembre de 2020 el primer lote de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V fue lanzado para circulación civil. FOTO: Adobe Stock

En conclusión, Putin no ordenó la destrucción de las vacunas

Con esto podemos concluir que la supuesta orden del presidente Vladímir Putin de destruir las vacunas contra el Covid-19, jamás existió. Ni en la prensa local, ni en la prensa internacional. Y es que agencias de talla mundial como Reuters, AFP, AP, EFE o en el caso del país euroasiático Sputnik, retomaron la información. A la par, la página oficial del Kremlin de Moscú no publicó ninguna noticia ni orden del dirigente en la que este haya estipulado el deshecho de la fórmula contra el coronavirus. Asimismo, medios internacionales que trabajan en la verificación de hechos y son miembros de la International Fact-Checking Network (IFCN) —Red Internacional de Verificación de los Hechos— desmintieron este contenido viral.

Sigue leyendo: