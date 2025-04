PERFIL de los estudiantes a quienes les han quitado la visa en Estados Unidos

Por órdenes de Donald Trump, cientos de estudiantes extranjeros que cursan sus estudios de licenciatura y posgrado en alguna de las universidades de Estados Unidos, fueron afectados por la revocación de su visa, documento que les permite estar como residentes en el país.

El pasado jueves 27 de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que canceló las visas de más de 300 manifestantes, a los que calificó de "lunáticos", en una ofensiva contra el activismo antiisraelí en los campus universitarios estadounidenses.

En ese sentido, uno de los casos más sonados fue el de Mahmoud Khalil, líder de las protestas en la Universidad de Columbia en Nueva York, quien fue arrestado y trasladado a Luisiana para iniciar su proceso de deportación a pesar de ser residente permanente de Estados Unidos.

Sin embargo, no solo los estudiantes con alto perfil que sean activistas fueron afectados con el retiro de sus visas con su inmediata expulsión del país, los cientos de académicos restantes hasta el momento aún no son perseguidos para deportarlos a sus países de origen, situación que mantiene devastados tanto a estudiantes como a las autoridades universitarias.

Universitarios extranjeros podrían ser deportados de EU. Foto: Freepik

El perfil de los estudiantes que Trump les quitó la visa

Uno de los centros educativos afectados es la Universidad de Washington donde preparan a los estudiantes en carreras como artes y ciencias, ingeniería, negocios, odontología, estudios internacionales, derecho, medicina, enfermería, salud pública y trabajo social, entre otras más. Uno de sus portavoces fijó la postura universitaria sobre los alumnos con su visa revocada.

“La Universidad de Washington se ha enterado de que las visas de cinco estudiantes actuales de UW, más cuatro recién graduados que participan en capacitación posgraduación, fueron canceladas unilateralmente por el gobierno federal sin previo aviso a la universidad o a los estudiantes”, acotó el portavoz para CNN.

Asimismo, también se posicionó la Universidad Estatal de Bridgewater, forjadora de psicólogos, aviación y ciencias de la computación. Su portavoz, Heather Harris, dijo: “Estoy realmente devastada al informarles que la visa de uno de nuestros estudiantes internacionales ha sido revocada por el gobierno federal y su estatus de estudiante terminó”.

No obstante, la mayoría de los universitarios con las visas revocadas permanecen en Estados Unidos mientras son asesorados legalmente por las universidades así como por grupos de defensa como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Algunas de las universidades afectadas con la revocación de visas son Harvard (derecho, arquitectura, arte, etc), Yale (ciencias puras, ingeniería, etc), la Universidad de Wisconsin-Madison (letras y ciencias), Rutgers (biomedicina, psicología, etc.), la Universidad de Virginia (comunicación, marketing, etc.) y el sistema de la Universidad Estatal de Michigan.