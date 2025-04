Una discusión, su celular y un hombre desconocido, las claves de Vivian Karely, joven hallada muerta en Culiacán

Culiacán nuevamente se vistió de luto por la muerte de Vivian Karely Aispuro, una mujer de 26 años de edad que desapareció desde el pasado 22 de marzo y su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa negra en la Colonia Villa Fontana, el pasado lunes 7 de de abril.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Vivian fue vista por última vez el 21 de marzo, en un domicilio situado en la colonia La Conquista, donde supuestamente acudió en compañía de una amiga para disfrutar de una noche de fiesta. Sin embargo, su amiga tuvo que irse antes, pese a que Karely le pidió que no la abandonara en aquel lugar.

Durante el 28 de marzo, familiares y amigos se manifestaron en las calles céntricas de Culiacán, desde Catedrán, hasta el templo de la Lomita, para exigir una pronta respuesta en la búsqueda de Vivian. A lo largo de toda la ciudad, se pudieron observar fichas de búsqueda con el rostros sonriente de Vivian.

El cuerpo de la mujer fue hallado alrededor de las 20:00 horas, debido a una llamada de emergencia sobre un bulto sospechoso en la calle Magisterio Nacional, en la colonia Villa Fontana. Su hallazgo se situó a tan solo 10 minutos de distancia donde fue vista por última vez, en la colonia La Conquista.

Durante la noche del martes familiares de la víctima acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) y confirmaron que se trataba de su ser querida. La noticia generó amplia indignación en el estado de Sinaloa y una abundante cantidad de publicaciones para recordar con cariño a la joven, una amante de los animales y las flores.

Alma, su hermana, ha revelado información clave sobre la desaparición y muerte de Vivian durante entrevistas con medios de comunicación. Durante la noche del 21 de marzo, aseguró que su amiga decidió abandonar la fiesta antes, mientras su hermana sostenía una discusión con un hombre, de identidad aún desconocida.

Su hermana decidió tomar acción propia e investigar de manera exhaustiva sobre el paradero de Karely y descubrió que la última ubicación su celular fue en un domicilio en Culiacán, información que entregó al policía de investigación. No obstante, las autoridades no encontraron indicios sobre la presencia de Vivian dentro del inmueble.

Colectivos Feministas exigen justicia para Vivian Karely

A través de un comunicado conjunto los colectivos feministas de Sinaloa exigieron todo el peso de la ley contra el responsable de la muerte de Vivian Karely. Entre los colectivos, se unieron "Amapas del Norte", "Pitaya Arida", "Por Todas Culiacán" y "Ruido Femenino". En su comunicado, lamentaron la muerte de la joven y enviaron un mensaje de urgencia para las autoridades de Sinaloa.

"Vivian, merecías seguir oliendo las flores, riendo con tus amigas y abrazando a tu familia. Vivian, nos duele que no estés… le exigimos a la Fiscalía del Estado de Sinaloa, al Gobierno de Sinaloa y a todas las autoridades correspondientes que si no pudieron garantizar la seguridad de Vivian en vida, que al menos garanticen que su feminicidio no quede impune, actuando en la investigación en contra de su(s) agresor(es) y llevándolo (s) tras las rejas en un proceso sin corrupción, sin desinterés y con la eficiencia que merece su historia”, menciona el mensaje, en memoria de la joven.

