NASA: ¿Los astronautas tienen prohibido explorar su sexualidad en el espacio? Esto dice la agencia

La NASA es una de las agencias espaciales más queridas por los amantes de la astronomía, pero recientemente se vio involucrada en una polémica en redes sociales, pues supuestamente en sus manuales de seguridad, prohíbe a los astronautas masturbarse o explorar su sexualidad en el espacio por “seguridad”, pero muchos comenzaron a sospechar que podrían ser "fake news".

En la información difundida se decía que era para prevenir “embarazos” sin contacto sexual. Pero no pasó mucho tiempo para que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio aclarara que todo se trató de una noticia falsa.

La falsa información se difundió rápidamente.

¿Cómo surgió la noticia falsa?

En un episodio de “Conan O'Brien Needs a Friend”, el presentador discutió las hilarantes consecuencias de enviar pornografía al espacio con el ingeniero mecánico y contratista de la NASA Smythe Mullikin.

"Tres astronautas pueden ser embarazadas por el mismo hombre en la misma sesión... encuentra su camino", bromeó el coanfitrión del podcast Matt Gourley. Sin embargo, esto fue en broma, pero algunos medios tergiversaron la información. El sexo y la masturbación en el espacio son una pesadilla logística, con problemas que van desde fluidos flotantes hasta virilidad cada vez más reducida, según el astrónomo John Millis.

Más tarde, The New York Post, uno de los primeros medios que viralizó la nota, comentó que la cita se le atribuyó al contratista de la NASA Smythe Mullikin que en realidad fue dicha por el coanfitrión del podcast Matt Gourley, y no reflejaba la naturaleza satírica del comentario. Además de que Smythe Mullikin es contratista de la NASA y no trabaja directamente para la agencia.

