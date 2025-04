Platanito reacciona ante la presunta brujería que Karla Panini le hizo a Memo del Bosque

El pasado 7 de marzo, tras varios años de lucha contra el cáncer, finalmente el productor Guillermo “Memo” del Bosque falleció tras haber presentado complicaciones con su salud, luego de que el cáncer regresó a su cuerpo de forma más agresiva. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial se confirmó la muerte del querido productor.

Tras darse a conocer la muerte del productor, en redes sociales se viralizó nuevamente que hace algunos años salieron a la luz unas fotografías en las que presuntamente Karla Panini había hecho brujería a su ex amiga Karla Luna y a Memo del Bosque, ante esto, Platanito reaccionó al respecto.

Durante un reciente encuentro con la prensa de nuestro país, el irreverente comediante fue cuestionado sobre la viralización de las fotografías en las que se ve una imagen de Memo Del Bosque en medio de supuestos rituales los cuales habría mandado hacer Karla Panini hace algunos años.

Ante esto, Platanito dijo que tanto él com su amigo Memo del Bosque son muy creyentes de Dios, por lo que está seguro que si hicieron algo en contra del productor, nada de eso iba a causar algún efecto negativo, sin embargo, aseguró que de la ex lavandera rubia se podría esperar cualquier cosa.

“Pues creo todo, pero ¿para qué te digo cosas que no me constan y nada más es hablar por hablar? Desconozco. Yo no creo en la brujería y Memo, siendo tan creyente, no creo que haya creído en la brujería. Memo (se) fue por una enfermedad. Mi mamá también tiene cáncer. No se lo debo a la brujería. Es parte de la vida y es una enfermedad que llega y no voy a culpar a la brujería por la enfermedad que tiene mi madre”. dijo para TV Notas Platanito