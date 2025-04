¿Cómo ahorrar dinero si gano poco al mes?

Cuando tus ingresos apenas cubren tus gastos, crear un fondo con dinero extra puede parecer una odisea, pero hay maneras de ahorrar recursos económicos con un presupuesto ajustado. Ya sea que tus ingresos hayan cambiado recientemente o que lleves un tiempo con dificultades, cuando te cuesta cubrir incluso tus necesidades más básicas, puede ser tentador renunciar a tus objetivos financieros.

Pero no tienes por qué hacerlo. A continuación, te damos algunos útiles consejos para que puedas ahorrar dinero aunque el sueldo mensual que percibes en tu trabajo sea poco o bien, cuando no tengas muchos ingresos.

Recorta gastos para tener más dinero disponible para ahorrar

Parece un consejo obvio, pero es el más efectivo. El primer paso para aumentar tu fondo de ahorros es determinar cuánto dinero puedes ahorrar y cómo hallar maneras para incrementar esa cantidad con el paso de los meses.

Para ello, deberás hacer un presupuesto realista en el que privilegies los gastos que harás para cubrir tus necesidades básicas, pero renunciando a aquellos de los que puedes prescindir, como comprar ropa cada mes, salir al cine, ir a comer a restaurantes a diario, entre otros. Es importante que el presupuesto que hagas lo escribas para que puedas ser mucho más consciente de tus finanzas.

Con tu presupuesto escrito y definido deberías poder identificar cualquier gasto que se considere "innecesario". Pregúntate de qué puedes prescindir o en qué puedes reducir tus gastos. Por ejemplo, quizás no sea el momento ideal para dejar de fumar, pero ¿podrías reducir este vicio? En lugar de pedir comida a domicilio, ¿podrías ir al mercado y comprar tus propios insumos para cocinarte tú mismo?

Ponte el reto de no gastar

Para acelerar tu reducción de gastos, podrías plantearte un reto de no gastar o bien, un reto de no comprar. Esta es una excelente manera de descubrir cuánto dinero podrías ahorrar simplemente controlando tus gastos.

Al realizar un reto de no gastar o no comprar, ya sea por una semana, un mes o incluso un año, te propondrás el objetivo de no despilfarrar el dinero en objetos o situaciones que no sean necesarias ni indispensables. La meta es que aprecies y aproveches lo que ya tienes, frenes los hábitos de compra impulsivos y, en definitiva, ahorres lo más posible, aún si tienes ingresos bajos o tu sueldo no es muy alto.

Decide cuánto puedes ahorrar regularmente

Una vez que hayas recortado tus gastos al máximo, reelabora tu presupuesto sin incluirlos. ¿Crees que te sobrará dinero a fin de mes? Si es así, significa que puedes empezar a ahorrar. Tú decides cuánto de ese dinero quieres apartar para el futuro, pero, de nuevo, siempre trata de ser realista y contempla algunos gastos especiales como los regalos de cumpleaños de tus seres queridos o uno que otro capricho que desees darte de vez en cuando.

Trading: Aumenta tus ingresos para tener más dinero

Una buena opción de aumentar tus ingresos es optar por actividades como el trading; una actividad que implica la compra y venta de activos como acciones, divisas o bonos con el objetivo de obtener ganancias. Existen varios tipos de estrategias de trading, como el day trading, el trading de posición y el swing trading, cada una con sus propias ventajas.

Para comprender cómo funciona el trading, primero debes entender su mecánica. Si compras un activo y lo vendes a un precio superior al de compra, obtendrás una ganancia. Por otro lado, si te ves obligado a venderlo a un precio inferior al de compra, sufrirás una pérdida.

Para acceder a los mercados, primero deberás abrir una cuenta de trading con un bróker que actúe como intermediario entre compradores y vendedores y que, además, ofrecen a los operadores como tú, una plataforma de trading donde pueden colocar sus órdenes. Los brókeres envían esas órdenes a una bolsa o a creadores de mercado, según el activo y el tipo de instrumento que se esté negociando.

"Elegir un bróker confiable y regulado es clave para operar con seguridad en los mercados. Una buena regulación garantiza transparencia, protección de fondos y condiciones justas para el trading." Maria Agustina Patti, Estratega de Mercados Financieros de Exness, comenta.

Busca maneras de aumentar tus ingresos en tu trabajo actual

Si trabajas a tiempo parcial o completo, podrías encontrar maneras de aumentar tus ingresos. Una opción es comprobar si tu empleo ofrece horas extras, o bien, habla con tu jefe sobre la posibilidad de un aumento de sueldo. Si cree que aún no has llegado al punto, al menos puede orientarte sobre cómo ascender.

Si trabajas a tiempo parcial o por horas, comprueba si tienes más horas disponibles o la opción de que te extiendan la jornada a tiempo completo.

Ten un objetivo claro

Establece un objetivo claro para mantener la motivación de ahorrar, aunque tus ingresos no sean muchos o tu sueldo sea bajo, pues así no perderás la brújula de lo que quieres lograr con tus finanzas personales.

Tu objetivo puede ser, por ejemplo, crear un fondo de ahorro para cualquier emergencia o imprevisto. Otra motivación podría ser comprar un automóvil o por qué no, comprar tu propia vivienda. Si tienes familia, otro propósito podría ser tener dinero extra para usarlo en la educación de tus hijos.

MMV