Cara a cara con Viktor Koronelli, embajador de Rusia en México: "Nos sentimos más fuertes que antes del inicio de la Operación Militar"

“Defendemos nuestros intereses, los intereses de nuestros compatriotas, su derecho de vivir, así como ellos quieren, su derecho de hablar el idioma que ellos quieren, sin restricciones. Al mismo tiempo los países occidentales desataron una guerra mediática antirrusa sin precedentes usando tales medidas como noticias falsas y sustitución de nociones. Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación mexicanos divulgan esta propaganda sin prestar atención a la situación real. Y de verdad hoy nos sentimos más fuerte que antes del inicio de la Operación Militar Especial porque ésta puso todas las cosas en sus lugares”. Dice en entrevista con El Heraldo de México, Viktor Koronelli, embajador aún de Rusia en México, ya que el diplomático estará en los próximos días representando a su país en Cuba.

"Hoy nos sentimos más fuerte que antes del inicio de la Operación Militar Especial" afirmó el funcionario Foto: Cuartoscuro

Aun año de la “operación militar especial” de Rusia con Ucrania, del que no se ve un fin de la guerra ¿qué más sigue para ambos países?

“La operación militar especial sí cumplió un año, pero la guerra que el régimen de Kiev libra contra su propio pueblo comenzó mucho antes en 2014, cuando las fuerzas ultranacionalistas tomaron el poder en Ucrania a raíz de un golpe de estado respaldado por la OTAN y empezaron a reprimir las regiones étnicamente rusas de Ucrania, lo que provocó allí una guerra civil. Los Acuerdos de Minsk firmados en 2015 y aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU sentaron las bases para la búsqueda de la paz. Pero el régimen de Kiev saboteaba la implementación de este documento clave, bombardeando y masacrando diariamente a la gente étnicamente rusa durante 9 años. En diciembre de 2022, A.Merkel y F.Hollande declararon cínicamente que para ellos el único objetivo de los citados Acuerdos de Paz fue ganar tiempo para armar a Kiev contra Rusia. De tal modo, reconocieron que habían estado engañando todo eso tiempo al Consejo de Seguridad de la ONU y a la comunidad mundial.

Afirma que la guerra que el régimen de Kiev libra contra su propio pueblo comenzó mucho antes en 2014 Foto: AFP

En cuanto a la duración de la operación militar especial, ella no tiene un plazo previamente establecido y finalizará cuando sus objetivos sean alcanzados. Estos objetivos son: proteger a la población ruso-parlante del exterminio, desmilitarizar y desnazificar Ucrania, eliminando las amenazas que surgen de la presencia militar de la OTAN en este país. Algunos expertos opinan que la operación va lento y es una evidencia de la debilidad de Rusia. No es así. Lo prioritario para Rusia es preservar las vidas de la población civil y del personal militar. Las Fuerzas Armadas rusas utilizan los misiles de alta precisión y sólo contra los objetos militares y la infraestructura que se usa para los fines militares.

Aseveró que los objetivos son: proteger a la población ruso-parlante del exterminio, desmilitarizar y desnazificar Ucrania Foto: AP

A un año de este conflicto militar ¿queda “excluido” el diálogo entre ambos países?

“Como se sabe, las negociaciones de la paz empezaron ya pocos días después del inicio de la operación militar especial. Hubo ciertos avances y entendimientos entre ambas partes pero de repente Kiev se retiró del diálogo por orden de sus patrocinadores occidentales quienes abiertamente buscan “derrotar a Rusia en el campo de batalla”. Aún más, en septiembre de 2022 el presidente Zelensky firmó un decreto que hizo ilegal cualquier intento de negociar con Rusia mientras siga gobernada por Vladimir Putin. Así que es evidente que fue la propia Ucrania que hizo todo para imposibilitar el diálogo y nadie le está preguntando por qué. Por nuestra parte, estaríamos abiertos a volver a la mesa de negociaciones si estas fueran serias, vinculantes y se basaran en la situación actual en el terreno y no en fantasías infundadas o condiciones previas de Kiev y sus aliados”.

Declaró que Kiev se retiró del diálogo por orden de sus patrocinadores occidentales quienes abiertamente buscan “derrotar a Rusia en el campo de batalla” Foto: AFP

En esta guerra, EU cada día aporta más dinero para apoyar a Ucrania, al igual que otros países, en el G20 EU (Antony Blinken) le ha pedido a Rusia (Serguéi Lavrov) terminar con la guerra, ¿cuál es la fortaleza de Rusia en estos momentos?

“Quisiera subrayar que Rusia no renuncia a las propuestas serias de las negociaciones sobre el arreglo en Ucrania, pero al mismo tiempo no recordamos que alguien de los líderes occidentales haya llamado al diálogo al régimen de Kiev. Y ¿Cuál es la fortaleza de Rusia en estos momentos? nuestra fortaleza proviene de la verdad. Estamos seguros que nuestra política hacia Ucrania es correcta. Defendemos a nuestros intereses, los intereses de nuestros compatriotas, su derecho de vivir, así como ellos quieren, su derecho de hablar el idioma que ellos quieren, sin restricciones.

Al mismo tiempo los países occidentales desataron una guerra mediática antirrusa sin precedentes usando tales medidas como noticias falsas y sustitución de nociones. Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación mexicanos divulgan esta propaganda sin prestar atención a la situación real. Y de verdad hoy nos sentimos más fuerte que antes del inicio de la Operación Militar Especial porque ésta puso todas las cosas en sus lugares. La economía rusa está estable y se desarrolla de una manera fructífera, todas las obligaciones sociales ante nuestros ciudadanos se cumplen. Sin dudas, no nos sentimos aislados. Celebramos cumbres y reuniones ministeriales en el marco del G20, BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, nos reunimos con los países miembros de la Liga Árabe, de la Unión Africana, con nuestros amigos latinoamericanos.

Sostuvo que la mayoría de los medios de comunicación mexicanos divulgan esta propaganda sin prestar atención a la situación real Foto: AP

Me parece que es Occidente el que se está aislando. Los países en vías de desarrollo ven perfectamente el valor de todos estos “juramentos” sobre la necesidad de la lucha de la democracia contra la autocracia. Si Occidente está hasta este punto apegado a la democracia, cosa de la que intenta convencer a todos, ¿por qué los principios democráticos no pueden ser usados en la arena internacional por los mismos países occidentales? En lugar de esto ellos sólo pueden enseñar el resto del mundo la “moral verdadera” que en realidad sirve a los intereses occidentales y no tiene nada que ver con los intereses de los países en desarrollo. Cada día más estados ven la diferencia entre los objetivos de Occidente y los de Rusia e intensifican la cooperación con nuestro país que está basada en los principios del respeto mutuo y confianza. Por eso yo repito otra vez que nuestra fortaleza es la verdad.

El presidente Putin suspendió el acuerdo nuclear con EU para el control de armas nucleares, ¿Rusia considera ya a EU como uno de sus principales enemigos?

“Los representantes oficiales rusos nunca han calificado a EU como un enemigo. Por lo contrario, el Congreso de EU declaró a Rusia enemigo y adversario aún en 2017. El secretario de estado de EU, A. Blinken, el secretario general de la OTAN, J. Stoltenberg, el jefe de la diplomacia europea, J. Borrell repiten sin cesar que su prioridad es infligir a Rusia “una derrota estratégica en el campo de batalla”. Es que consideran a Rusia como un obstáculo para el dominio global del Occidente neocolonialista. Las acciones hostiles de Washington, la confrontación que él está encendiendo y su interés en echar más leña en el fuego del conflicto en Ucrania han creado una situación distinta en comparación con la que existía en el momento de la firma del Nuevo Tratado START. Uno de los principios fundamentales de este Tratado fue el compromiso de las Partes por desarrollar las relaciones a base de la confianza mutua y cooperación. En los últimos años, la política antirrusa de los países occidentales ha adquirido una marcada dimensión nuclear. Durante décadas los países de la OTAN coordinaron misiones nucleares conjuntas y ahora posicionan a esta alianza como “nuclear”. Vemos que ellos siguen fomentando su infraestructura nuclear, acercándola hacia las fronteras de Rusia. Ahora tenemos que tomar en cuenta el factor del arsenal nuclear conjunto de las tres potencias nucleares de la OTAN (EU, Reino Unido y Francia), que puede ser dirigido contra Rusia.

Viktor Koronelli recordó que el Congreso de EU declaró a Rusia enemigo y adversario aún en 2017 Foto: Ayuntamiento de Juárez

Durante muchos años, Washington violaba las disposiciones del START sobre restricciones cuantitativas de armas respectivas, ignoraba la relación entre las armas estratégicas ofensivas y estratégicas defensivas. Las sanciones impuestas contra Rusia socavaron la capacidad de la Parte Rusa para llevar a cabo las medidas de control en el territorio estadounidense según el Tratado. En este sentido, teniendo en cuenta las violaciones sustanciales del START por parte de EU, Rusia tomó la decisión de suspender la vigencia del mismo, sin embargo, seguirá cumpliendo con las restricciones cuantitativas.

Le han pedido a Rusia, entre ellos la OTAN reconsiderar esto (control de armas nucleares), ¿en qué momento podría pasar esto y bajo qué condiciones?

“La decisión de suspender el START puede ser reversible. Para ello, Washington debe mostrar voluntad política, emprender esfuerzos de buena fe para reducir la tensión, crear las condiciones para reanudar el pleno funcionamiento de este documento y garantizar su viabilidad. Estamos convencidos de que el potencial del Tratado START en lo que se refiere a su contribución al fortalecimiento de la seguridad y estabilidad estratégica está lejos de agotarse. Pero estas capacidades sólo podrán manifestarse plenamente si se reanuda la implementación simétrica, equitativa y exhaustiva del Tratado por todas las partes”.

¿Qué se espera para los países que desde el principio no han apoyado esta guerra?, o ¿Rusia qué les pediría a países que no le apoyan?

“La mayoría de los países que no apoyan la guerra tampoco apoyan a Ucrania ni sus aliados de Occidente" dijo el diplomático Foto: Facebook Embajada de Rusia en Mexico

“La mayoría de los países que no apoyan la guerra tampoco apoyan a Ucrania ni sus aliados de Occidente. Los Estados que representan dos tercios de la población mundial no se han sumado a las sanciones antirrusas o suministros de armas a Kiev, aunque muchos de ellos sí han condenado el conflicto armado con las lamentables pérdidas humanas y materiales que inevitablemente genera. Sabemos que para muchos eso fue resultado de un esfuerzo enorme ya que lograron mantener su neutralidad y equidistancia frente a presión, chantaje y amenazas abiertas por parte de EU y Europa. En este contexto global estamos diversificando los lazos políticos, económicos y comerciales con los países de Asia, América Latina, África y Medio Oriente y esperamos seguir contando con socios sensatos y confiables en esas regiones.

Por otro lado, hablando de los países occidentales que se aliaron con Ucrania, sólo se puede esperar que sus políticos un día se den cuenta de que las medidas hostiles que están tomando no hacen otra cosa que prolongar y escalar el conflicto, agudizar las tendencias negativas en la economía global y, causar daño contra su propia población.”

SEGUIR LEYENDO:

"Si la OTAN pone un pie en Ucrania": rusos amenazan con lanzar el misil Poseidón y causar un tsunami con olas radioactivas

Tercera Guerra Mundial: Rusia lanza fuerte amenaza nuclear a EU y la OTAN si sigue el apoyo a Ucrania

Máxima tensión en el Mar Negro: dos cazas rusos se estrellaron contra un dron de la Fuerza Aérea de EU

DME