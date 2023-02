El otro lado de la guerra: miles de niños ucranianos están siendo robados por Rusia para reeducarlos

Este 24 de febrero se cumple un año de la guerra de Rusia en Ucrania, 365 días en los que se han registrado 7 mil 199 muertes de civiles, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), lamentablemente, 438 de estas víctimas son niños, pero esto no sólo ha causado indignación y rabia entre los ucranianos, también el hecho de que cientos menores de edad ahora están siendo llevados a campamentos e instituciones rusas para "reeducarlos".

¿Para qué están robándose a los niños ucranianos?

De acuerdo con un informe del Observatorio de Conflictos, una iniciativa que es apoyada por el Departamento de Estado, son cerca de 6 mil niños ucranianos los que han sido trasladados a 43 campamentos e instituciones localizados en Crimea, la región ucraniana ocupada por Rusia, así como en Siberia y la costa rusa del Pacífico. Pero no sólo están siendo llevados a estos lugares, sino también con nuevas familias, ya sea a través de la adopción o de la adopción forzada.

La guerra ha alcanzado a los menores de edad. | FOTO: AP

Todo esto, como parte del enfoque sistemático que tiene el gobierno ruso para la "reubicación" y la "reeducación política", de acuerdo con algunos investigadores, este sistema tiene como objetivo es exponer a los menores de edad a la formación académica, cultural y patriótica, pero centrada en la nación gobernada por Vladimir Putin.Y presuntamente, en los campamentos localizados en Crimea y Chechenia se somete a los niños a la educación militar, para que de esta forma, aprendan todo sobre armas de fuego y vehículos militares.

De acuerdo con Nathaniel Raymond, investigador del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale, Rusia no ha tomado las medidas requeridas por las Convenciones de Ginebra, como por ejemplo, la creación de un sistema de registro transparente exclusivamente para los niños que durante la guerra fueron separados de sus familias, que incluya su correcto traslado a un país neutral, además de las medidas pertinentes para que conserven sus identidades nacionales y étnicas, lo que está ocurriendo actualmente con los niños ucranianos.

Así fueron engañados los menores de edad

Rusia afirma que los infantes no tienes padres, tutores o bien, no se les puede localizar, por lo que presuntamente tuvieron que ser deportados a territorios controlados por Rusia, aparentemente sin su consentimiento, pues de acuerdo con una investigación realizada por AP, a los niños se les mintió y se les dijo que sus padres no los quieren, además de que se dio a conocer que de igual forma, utilizaron propaganda para persuadirlos, luego los ubicaron en familias rusas y obtuvieron tal nacionalidad.

Los niños son llevados con mentiras. | FOTO: AP

De acuerdo con Stephen Rapp, exembajador general de Estados Unidos para Asuntos de Crímenes de Guerra, si los padres de los niños ucranianos mueren, los pequeños deberán ser acogidos o adoptados en Ucrania, mas no ser deportados a Rusia. Sin embargo, en mayo pasado, Vladimir Putin firmó un decreto que facilita que Rusia adopte y otorgue tal ciudadanía a los niños ucranianos sin el cuidado de sus padres. Esto dificulta que puedan ser regresados con su familia o a Ucrania, lo anterior debido a que había una ley rusa que prohibía la adopción de niños extranjeros.

El llamado de Oleksandra Matviichuk, Premio Novel de la Paz para frenar estos hechos

El informe indica que al menos 6 mil niños de Ucrania de entre cuatro meses y 17 años que han estado recluidos en campamentos y otras instalaciones desde la invasión a Ucrania, las llegadas más recientes ocurrieron en enero de 2023 y aunque se desconoce el número total de niños, se estima que supere significativamente los 6 mil.

Se estima que los niños robados sean más de 6 mil. | FOTO: AP

En este contexto, la abogada defensora de los derechos humanos y directora del Center for Civil Liberties, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2022, Oleksandra Matviichuk hace un llamado urgente a todos los gobiernos, para que se pronuncien inmediatamente y emitan una postura en conjunto para que los niños y las niñas de Ucrania regresen a casa y los responsables rindan cuentas.

SIGUE LEYENDO:

“Prepárense, no habrá vuelta atrás”: los alarmantes carteles que aparecieron en Moscú previo al discurso de Putin

Biden visita Ucrania de sorpresa a un año de la guerra: "La agresión descontrolada es una amenaza para todos”