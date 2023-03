Tensión mundial: Taiwán se prepara para la posible invasión de China pues temen por su seguridad

Actualmente padecemos varios conflictos bélicos en el mundo, sin embargo, ninguno ha escalado un enfrentamiento mayor que desencadena una Tercera Guerra Mundial. Ahora Occidente teme que sus pesadillas militares y políticas se vuelvan realidad con las intenciones que ha externado China de invadir Taiwán. Aunque el gigante asiático siempre ha dicho que respeta la soberanía de los Estados, el presidente Xi Jinping ordena aviones de guerra, drones, acorazados y tropas para abrumar la isla democrática. En un especial que comparte el medio británico The Sun, aclaran que miles mueren cuando los defensores taiwaneses —liderados por los estadounidenses— son golpeados por las oleadas de combate.

El presidente Xi Jinping ordena aviones de guerra, drones, acorazados y tropas para abrumar la isla democrática. FOTO: AP

Nos narran que un triunfo por parte del gigante asiático sellaría su posición como la potencia dominante en todo el globo terráqueo. Principalmente porque se apoderaría de las fábricas de microchips taiwaneses, los cuales siempre se mantienen a la vanguardia y son vitales para todas las economías occidentales. A la par, los mercados bursátiles se derrumbarían en cuestión de horas, lo que empujaría a las familias de todo el mundo a una depresión financiera global. Tal escenario apocalíptico es descrito por los medios británicos y estadounidenses, y de verdad apuntan a que "puede ser real". En sí, este tema está generando una enorme preocupación a Occidente.

De acuerdo con el medio británico, su gobierno gastó en defensa 5 mil millones de libras esterlinas —solo esta semana— en armamento. Ello porque advirtió que la agresión de China planteaba un "desafío que definiría una época" y era la mayor amenaza para la economía del Reino Unido. Ahora los jefes de seguridad temen que "sea demasiado tarde", pues creen que no podrán evitar que el presidente Xi Jinping desate una sorpresa al estilo de "Pearl Harbor" —ataque de una ofensiva militar efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos del 7 de diciembre de 1941— antes de fin de año.

The Sun plantea que el mencionado peligro es inminente, pues lo descubrieron en la línea del frente de la isla Kinmen que actualmente está siendo controlada por Taiwán. Este lugar se encuentra ubicado a solo 3 kilómetros de la costa china. Aquí se podían escuchar explosiones y disparos mientras las tropas taiwanesas entrenaban en instalaciones militares secretas y ocultas a la vista del público. También se habían colocado kilómetros de defensas marinas de acero —y con púas— que apuntaban hacia las playas bordeadas de China, listas para repeler un desembarco.

La presidente de la República de China (Taiwán), Tsai Ing-wen, no ha comentado nada sobre las amenazas militares de China. FOTO: Oficina de Presidencial de Taiwán

Asimismo, los drones chinos han estado provocando a las tropas taiwanesas que defienden la isla en los últimos meses, mientras que barcos espías disfrazados de pesca acechaban en alta mar. Y es que esta estrategia militar hace eco al comportamiento del presidente Vladímir Putin, porque lo mismo se vio antes de que decidiese ordenarle a las fuerzas rusas entrar de manera "arbitraria" a Ucrania el 24 de febrero del año pasado. Al menos así lo confirmó el doctor Lin Ching-Yi, un legislador que forma parte del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de Taiwán, quien le dijo a The Sun que: “son exactamente las mismas tácticas que usaba Rusia antes de la invasión."

Los temores de un ataque también han aumentado en la isla principal de Taiwán, a más de 160 kilómetros al este. Se trata del pequeño archipiélago administrado de Kinmen es el territorio más amenazado de la región asiática. Este lugar se encuentra aislado a la sombra de los rascacielos de la ciudad china de Xiamen, ubicada al otro lado de un estrecho canal marítimo. La amenaza es parte de la vida cotidiana de los 130 mil residentes de la zona, pues anteriormente fue atacada por China —unas dos veces en la década de 1950—, y por ende se elaboraron defensas de invasión a lo largo de su costa y en las bases militares con búnkeres que hasta la fecha permanecen.

El isleño Ahguei Wu, un ingeniero de 53 años, dijo que “Irán directamente a la isla principal de Taiwán si atacan nuevamente, y me temo que no estaremos listos si sucede pronto. Pero no creo que los chinos ataquen Kinmen la próxima vez porque no hay nada que quieran aquí ahora, no hay fábricas de microchips. Nuestro gobierno ha aumentado el servicio nacional y tenemos armas de Estados Unidos, pero China es fuerte, y puede que no sea suficiente”.