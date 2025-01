Novia del montañista que falleció en Los Nevados rompe el silencio tras críticas: "yo también pude haber muerto con mi mamá"

Jois Ramírez, novia del joven alpinista Kevin Bocanegra - quien murió escalando el volcán Nevado del Tolima, en Colombia -, ha utilizado sus redes sociales para defenderse de las duras críticas que ha estado recibiendo en redes sociales. Fue el pasado lunes 20 de enero cuando la mujer acudió a un podcast para contar el caso de su novio fallecido. Sin embargo, desde entonces decenas de personas han juzgado su actuar en la historia.

Ante los señalamientos en su contra Jois rompió el silencio y pidió a las personas que no la juzgaran a ella, ya que aceptó participar en el podcast sin recibir dinero a cambio y su única intención es advertir a otras personas que estén considerando escalar el volcán Nevado del Tolima, ubicado en la Cordillera Central de los Andes de Colombia. La mujer también pidió respeto para ella y su madre, luego de que ambas fueran fuertemente criticadas por su trabajo como modelos.

En frente de la cámara y con ojos llorosos, Jois lamentó que las personas la estuvieran juzgando por no haberse informado sobre los peligros que implicaba subir el volcán. Ella reiteró que - previo a la excursión - ella y su pareja si se prepararon para la escalada: "investigamos, sí, buscamos videos, sí. Nosotros decidimos confiar en una agencia, entonces sí hay un responsable", dijo la novia dle fallecido. Agregó que ella y su madre estuvieron en riesgo por la falta de empatía y socorro: "yo también hubiera podido haber muerto en esa travesía junto con mi mamá".

Novia de Kevin Bocanegra responsabiliza a la agencia, al guía y al parque

Estoy de acuerdo con Jois. Su trabajo no le debe restar importancia al verdadero foco que fue la negligencia que hubo en el parque con la muerte de Kevin. Están revictimizando a la pelada en su proceso de duelo, más empatía por favor uD83DuDE4F pic.twitter.com/A2XQD8pVWj — Andrés Gómez (@andressgomezl) January 21, 2025

La novia del montañista fallecido negó estar monetizando con su tragedia, pues aseguró que las personas que la entrevistaron en el podcast no le dieron dinero a cambio de que contara su testimonio: "me parece injusto tener que hoy, cuando yo debería estar viviendo mi proceso de duelo, tener que salir aclarar que no estoy monetizando con el contenido de mi pareja muerta", dijo. Jois también recalcó que su intención es únicamente dejar un precedente para que otras personas no sufran lo mismo que ella.

"Entiendo que es un deporte de alto riesgo, pero no me parece bien normalizar la muerte en estos escenarios por falta de socorro, por falta de ayuda, por la incapacidad que hay en el personal de estos lugares. Kevin murió y murió por la negligencia de una agencia, la negligencia de un guía, de un parque, de su entorno, de los entes gubernamentales que en su momento no atendieron el llamado a nuestro pedido de auxilio", sentenció.

¿Qué fue lo que le pasó a Kevin Bocanegra?

Jois sigue pidiendo justicia para Kevin. Foto: IG / joisramirez08.

De acuerdo con el testimonio de Jois Ramírez, su novio - Kevin Bocanegra -, murió el pasado 31 de diciembre, luego de que ambos decidieron escalar el Nevado de Tolima. Para su travesía la pareja contrató a una agencia y a un guía, sin saber que no contaban con los permisos que certificaban su servicio. La mujer aseguró que durante su ascenso Kevin comenzó a experimentar fuertes síntomas, mismos que su guía ignoró.

Cuando los alpinistas estaban por llegar a la cima del volcán Kevin ya no pudo continuar y ese mismo día tuvieron que bajarlo de la montaña, después de que Jois y su madre subieron hasta el punto más alto y regresaron. El hecho de que ambas mujeres hayan subido a la montaña, dejando a Kevin agonizando en una casa de campaña, es lo que ha causado fuertes críticas en su contra.

Kevin murió porque no había atención en el parque

Jois insiste que no recibieron atención en el parque. Foto: IG / joisramirez08

Sin embargo, Jois ha recalcado que su novio falleció debido a que en ningún momento - ni la agencia, ni el personal del parque - le brindaron atención médica. La mujer también ha comentado que ella se enteró de su muerte horas más tarde, debido a que a Kevin lo bajaron de la montaña en un caballo, mientras que ella y su madre tuvieron que descender a pie y sin guía, perdiéndose en varias ocasiones de la ruta.

Derivado de la falta de atención y de los engaños de la agencia que Kevin y Jois contrataron, la mujer ha estado utilizando sus redes sociales para exponer el caso y alertar a otros turistas que pretendan subir el volcán. No obstante, también ha denunciado a las autoridades colombianas por no verificar la situación en la que opera el parque y sus trabajadores, a quienes acusa por ni siquiera saber dar primeros auxilios.

