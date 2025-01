Hombre mata a su ex y manda espantoso mensaje a su exesposa para sus hijos

Peter Pitt tenía una relación tormentosa con su novia que terminó en tragedia, la cual el propio asesino confesó a su exesposa y madre de sus hijos a quien le pidió un último favor para que enviara un escalofriante mensaje para sus vástagos.

El hombre de 52 años de edad de nombre homónimo al actor británico que tuvo su apogeo en la década de 1950, confesó que asesinó a su exnovia identificada como Charlene Mills, la cual lo hizo al estrangularla, al aprovechar que la víctima pidió que se volvieran a ver para tratar de salvar la relación.

El Tribunal de la Corona en Manchester, Inglaterra, indicó que de acuerdo con las pesquisas, Peter Pitt atacó a Charlene Mills cuando pasaron la noche juntos y la sorprendió al dormir, según información de The Mirror; sin embargo, el presunto asesino justificó el crimen.

Peter Pitt informó que padece esquizofrenia y según lo recopilado por el Tribunal, el hombre dijo que Charlene de 43 años de edad, intentó envenenarlo en varias ocasiones. El día del asesinato, Peter envió un mensaje a su exesposa para que lo despidiera de sus hijos.

El mensaje que el presunto asesino Peter Pitt mandó a su exesposa fue dedicado a sus hijos que tienen en común antes de terminar su relación sentimental. En él, el homicida confeso indicó cuánto quería a sus hijos al tiempo que describió el asesinato:

La exesposa de Peter Pitt quedó sorprendida con el mensaje recibido, pero quedó aún más cuando llegó junto con su nuevo esposo a la casa de Pitt quien al verla continuó con su confesión, quien aseguró que había estrangulado con sus propias manos a Charlene y añadió:

"La he estrangulado con mis propias manos. Está en mi cama. Vayan a verla si no me creen": Peter Pitt.