Denuncia la mayor incursión de China, entre ellos 71 aviones de cazas de combate

El Ministerio taiwanés de Defensa denunció ayer la presencia de 71 aviones chinos en las inmediaciones de la isla, en un despliegue aéreo sin precedentes en torno a Taiwán.

Entre ellos, 47 aeroplanos del Ejército Popular de Liberación (en China), de los cuales la mayoría eran cazas de combate, atravesaron la línea media del Estrecho de Taiwán, que en la práctica es una frontera no oficial tácitamente respetada por Taipéi y Beijing en las últimas décadas, pero que ha sido cruzada constantemente en los últimos meses por fuerzas chinas durante maniobras militares.

Las expediciones, que incluyeron además la incursión de siete buques militares chinos marcaron un récord por el número de aviones que participaron en un lapso de 24 horas.

De acuerdo con Taipéi, sus fuerzas vigilaron la situación con patrullas aéreas de combate y navales y con sistemas de misiles en tierra para ahuyentar a los aviones chinos de la Zona de Identificación de Defensa Aérea, la cual no está definida por ningún tratado internacional y no equivale a su espacio aéreo.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, convocó hoy una reunión de seguridad de alto nivel para "reforzar el sistema de defensa" de la isla.

En tanto, el portavoz del Teatro de Operaciones del Este del Ejército chino, Shi Yi, describió las acciones de Beijing como "una firme respuesta al aumento reciente de la confabulación entre Taiwán y EU".

Por su parte, la Casa Blanca declaró que Estados Unidos está preocupado por la actividad militar de China, que calificó de "provocadora" y "desestabilizadora", y añadió que entraña el riesgo de errores de cálculo y socava la estabilidad de la región.

SIGUE LEYENDO

Tensión nuclear: EU acusó a China de preparar miles de ojivas y Pekín le dio una contundente respuesta

Joe Biden y Xi Jinping se reúnen antes del G20: "No hay necesidad de una nueva Guerra Fría o nuclear"

MBL