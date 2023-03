Mike Pompeo propuso usar drones para combatir cárteles: “México no está a la altura para combatirlos"

El ex Secretario de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, Mike Pompeo ha propuesto usar drones para atacar directamente a los cárteles del narcotráfico en México, esto debido a los recientes enfrentamientos por parte de estos grupos criminales y haciendo énfasis en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho lo suficiente para combatirlos.

Pompeo indicó que ha sido insuficiente la vía diplomática para que México emita más acciones en contra de los cárteles del narcotráfico, así fue dado a conocer mediante un artículo de opinión publicado hoy en el sitio de internet de la organización conservadoraCentro Estadounidense para la Ley la Justicia (ACLJ, por sus siglas en inglés).

“No debemos esperar que la Administración Biden reconozca esta realidad. El equipo Biden, como de costumbre, está permitiendo que las ortodoxias arraigadas limiten su enfoque y debiliten a Estados Unidos. Está priorizando el involucramiento diplomático y la cooperación con México sobre salvar vidas en Estados Unidos. ¿Cómo es exactamente que esta cooperación y compromiso está ayudando al país?”, dice Pompo.

El ex secretario refirió que se puede proteger al pueblo estadounidense de los cárteles de la droga mexicanos por lo que con el cargo que lo representaba en Estados Unidos ha sugerido que se use la tecnología más actual para así llegar hasta los puntos de encuentro de los criminales y acabar con ellos.

El ex secretario de Donald Trump está dispuesto a combatir a los narcotraficantes con nuevas estrategias | Foto: Instagram @mikepompeo86

“Podemos asegurar nuestra frontera y proteger mejor al pueblo estadounidense de los cárteles de la droga. Por eso, como Secretario de Estado, sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles”, escribió Pompeo.

El republicano se suma a otros políticos de su partido y de Trump que han propuesto una intervención armada del país norteamericano en contra de los cárteles de droga que operan en diversos puntos de México.

“Sabemos dónde están (los cárteles) y qué están haciendo. No debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el Gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense”, continúa el texto.

A su vez, advierte que luchar contra los cárteles con sanciones y guerras financieras no es suficiente no acabará con ellos por el contrario, así que se debe contrarrestar cualquier punto a favor de ellos a quien ha llamado "narcoterroristas"

“Enfrentar de verdad a estas viciosas organizaciones narcoterroristas exige todo el espectro del poder estadounidense”, externó en el texto que se ha hecho polémico precisamente en el día en el que Donald Trump reaparece en redes sociales para anunciar su candidatura.

