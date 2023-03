Ken Salazar responde a AMLO: "Existe violencia en México y Estados Unidos"

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que la seguridad es un tema en el que deben trabajar ambos países respetando la soberanía, ya que el problema de la violencia se presenta en diversas ciudades tanto en territorio mexicano como en su país.



Así, respondió cuando fue cuestionado de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que México es más seguro que Estados Unidos.



En entrevista luego de inaugurar el VI Simposio de Ciencias Forenses, señaló que con el caso del secuestro de cuatro de sus compatriotas en Matamoros, Tamaulipas, y lo que sucede en otros estados fronterizos, se ve el poder de los cárteles, y cuyo desmantelamiento es una prioridad para el gobierno de Joe Biden trabajando en coordinación con el México respetando su soberanía.

“Mire, de la seguridad lo tenemos que trabajar en los Estados Unidos y también aquí en México. En los Estados Unidos en ciudades grandes, en ciudades chicas donde quiera hay problemas de seguridad, también acá en México, ¿no?, entonces la realidad es que existe violencia en México y también en los Estados Unidos, y tenemos que trabajar todo esto como socios, reconociendo que hay problemas en lugares en México, lugares en los Estados Unidos también”, recalcó.

Inauración del VI Simposio de Ciencias Forenses Foto: Especial

El diplomático estadounidense señaló que “hay una historia dolorosa donde no se ha respetado la soberanía de México”, pero ahora con el Entendimiento Bicentenario se trabaja con socios.



“En la seguridad para tener resultados se tiene que tener confianza, y eso es el trabajo mío, tratar de crear confianza con el gobierno de México a todos los niveles y estar en apoyo del gobierno de los Estados Unidos, esa es la dirección que tengo yo, de lo que creo yo, y es lo que vamos a seguir haciendo”, subrayó.

Reunión con AMLO

En su discurso, Ken Salazar explicó que ayer se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y un grupo de congresistas en Palacio Nacional.



“Hay diferencias, por supuesto, pero yo lo que les dije en la reunión y después de la reunión es que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre, es para siempre”, aseveró.



El embajador enfatizó que sin seguridad no puede haber prosperidad.



“Se tiene que reconocer el desafío, el problema que tenemos, decir que el cártel del Golfo que se comenzó en 1930, pues nomás está y sigue, pero no tiene que ser así, o los cárteles del Pacífico, algunos le dicen Sinaloa que es el nombre, pero es más el Pacífico, o los otros, usted los conocen que así así debe de ser, eso no lo aceptamos nosotros, eso, aceptamos que vamos a trabajar con México a la mano para desmantelarlos porque hacen violencia, traen la inseguridad, traen la muerte, traen todo lo que ustedes trabajan”, enfatizó.

