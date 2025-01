Un perrito perdido, un vendedor de frutas y un río; las claves de la desaparición de la niña Valentina

Autoridades de Colombia siguen en la búsqueda de la niña Laura Valentina Páez Velandia - de 9 años de edad - quien desapareció en el municipio de Boyacá el pasado jueves 16 de enero. Aparentemente, la menor fue vista por última vez en punto de las 18:00 horas, cuando salió de su casa para buscar a su perrito, el cual había escapado de su casa. Desde entonces sus familiares han denunciado que perdieron su rastro.

Pese a que el caso no ha sido resuelto y la niña no ha sido localizada, las autoridades podrían estar cerca de descubrir su paradero. Esto luego de que un vendedor de fruta confesó haber raptado a la Valentina y haberla lanzado a un río de la zona. Actualmente, la policía busca a la pequeña en el área donde el sujeto dijo haberla abandonado, pero aún no hay indicios que sugieran que su testimonio es veraz.

Según la policía existen cámaras de seguridad que captaron al hombre platicando con la niña antes de que ella desapareciera, por lo que creen que su testimonio podría ser real y ayudará a dar con el paradero de la menor. Hasta ahora, las autoridades desconocen si Valentina fue privada de la vida, o aún podría estar herida en el río. Por ello, se realizan trabajos de búsqueda en toda la zona, mismos en los que han participado vecinos y familiares.

Aún no se localiza a la niña Valentina

Sigue la búsqueda de la menor. Foto: Facebook / Notipublique.

Un portavoz de la Policía Nacional declaró que el sospechoso es un vendedor de fruta, quien "se presentó voluntariamente y narró lo ocurrido". El funcionario agregó que tras escuchar la confesión del hombre "inmediatamente intensificó las labores de búsqueda en la zona del río”, pero sentenció que aún no se han encontrado rastros de la menor en el agua, por lo que siguen con las indagatorias para dar con el paradero de Valentina, quien no ha sido vista desde el pasado jueves 16 de enero.

Por su parte, el hermano de Valentina, un joven llamado Diego, afirmó - para medios locales - que el presunto agresor de su hermana es un sujeto conocido por tener "actitudes extrañas". “Varias personas nos han dicho que esta persona se hacía pasar por vendedor de frutas y verduras. Aprovechaba para conocer a menores de edad regalándoles frutas y todo lo hacía con malas intenciones. Era consciente de lo que hacía. Tiene un niño, una casa en Cajicá", dijo el hermano de la niña.

Familiares de Valentina denuncian extorsiones

Familiares y amigos se han manifestado. Foto: Facebook / Notipublique.

De igual manera, Diego contó a la prensa local que su familia ha estado recibiendo llamadas de extorsión, mediante las cuales les solicitan dinero supuestamente para revelarles el paradero de Valentina. Diego afirmó que su madre es quien ha estado atendiendo esas llamadas y que, hasta ahora, no ha dado dinero a los extorsionadores: "muchas personas han llamado a mi mamá, a extorsionarla, a decirle que la tienen secuestrada, a pedirle plata", dijo.

Valentina es de complexión delgada, estatura aproximada de 1.20 metros, cabello largo y rizado, y piel blanca. Además, según su hermano Diego, el día de su desaparición la menor usaba una sudadera color gris, pantalón azul tipo jeans y zapatos color gris.

