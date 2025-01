Niño gángster tenía 9 años e iba a morir apuñalado 14 veces, ahora se codea con el Rey Carlos III

Gideon Buabeng tenía 9 años de edad cuando formaba parte de una pandilla, y a su corta edad se enfrentó a una serie de situaciones violentas, hasta que fue apuñalado en 14 ocasiones. Ese ataque le cambiaría su vida para siempre al ayudarlo a salir de la vida como delincuente que lo llevaría a codearse con el Rey Carlos III.

El día que Gideon pensó que iba a morir fue atacado por una docena de pandilleros que lo golpearon con palos y bates cuando estaba en la Universidad de Leicester en el Reino Unido. El resultado del ataque fueron 14 heridas sufridas al ser apuñalado. Tras lograr recuperarse y luchar por su vida, el entonces adolescente dejó la vida delincuencial.

"Recuerdo que estaba muy asustado. Entré en pánico, pensando que había hecho todo eso para alejarme de este estilo de vida. Pero ahora estaba allí otra vez. Ni siquiera conocía a los tipos que me atacaron, no tenía ningún sentido", señaló citado por The Sun al recordar que pasó casi cuatro semanas internado.

Gideon Buabeng tuvo que volver a aprender a caminar y en ese lapso sus colegas de pandilla le dijeron que estaban listos para contraatacar; una parte de él así lo quería, pero reflexionó: "No podía dejar que extraños me arrastraran y no podía dejar que la gente controlara mi vida. Si hubiera dicho que sí, eso significaría dejar que la gente que me apuñala controle mi vida”, acotó.

Gideon Buabeng dejó de ser un niño gángster para ayudar a jóvenes. Foto: Gideon Buabeng

De niño gánster a ser policía, conocer al Rey Carlos III y crear una fundación

Tras el episodio que casi le cuesta la vida y analizar la vida como pandillero que vivió desde sus 9 años, Gideon creó la fundación Our Pain 2 Power para ayudar a jóvenes que escapan de la violencia de las pandillas, mientras que a su vez instruye a nuevos oficiales de policía al ser un instructor en la corporación.

Gracias a su fundación y a su trabajo como oficial de policía, Gideon tuvo la oportunidad de conocer al Rey Carlos III. Su vida como pandillero quedó atrás cuando de pasar el rato con sus amigos mayores que en realidad lo instruyeron para ser violento, vender drogas y demás.

