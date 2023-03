Ataque terrorista: policías armados inundan las calles de Viena, Austria, ante un posible atentado islamista

De acuerdo con el servicio de inteligencia de Austria, un posible "atentado de motivación islamista" podría llevarse a cabo en los próximos días, al menos así lo reveló la policía de Viena, quienes mandaron patrullar los destinos turísticos más visitados. Según informan, los objetivos eran principalmente las iglesias católicas y otros centros de culto. Esta noticia ha desatado un escalofriante ambiente, pues oficiales armados inundaron las calles de la capital austriaca mientras los jefes de seguridad alertaban a la prensa internacional.

Aclararon que su medida fue para todo lugar de culto en Viena. FOTO: Twitter de @LPDWien

Se advirtió al público en general sobre el posible "atentado"

El cuerpo de seguridad tomó la rara medida de advertir a todo el público en general a través de las redes sociales. Avisaron que habría una mayor presencia de la policía armada, incluidas las fuerzas especiales. En las fotos publicadas en las diversas plataformas pudimos observar como los agentes cargaban un equipamiento especial mientras realizaban su patrullaje en los puntos que consideraron de interés para los supuestos terroristas, todo esto en los alrededores de Viena.

Los oficiales iban equipados con armamento especial para cualquier eventualidad. FOTO: AP

A la par de las "nuevas medidas" el día de hoy se ha puesto en marcha una gran operación policial en la Universidad Técnica de Viena. Aquí, se vio a los policías armados con pistolas fuera de la funda, principalmente con mucho movimiento en un estacionamiento subterráneo, al menos así lo confirmó el medio internacional OE24. Aunque no estaba claro con la alerta terrorista, se sabe que el gran número de operaciones policiales se debieron a esta causa.

"Nuestros servicios de inteligencia tienen razones para creer que se planea llevar a cabo un asalto con motivación islamista en Viena.", detalló la autoridad local. Continuaron su explicación diciendo que "como medida de precaución... se ha reforzado la vigilancia de los puntos de interés por parte de las fuerzas policiales regulares y de operaciones especiales".

Dijeron que controlarán el tránsito vehicular y que no hay una fecha estimada de cuando dejarán de estar en las calles. FOTO: AP

Continuando su discurso fueron muy específicos en recalcar que existe una "amenaza inespecífica" de asalto contra todas las iglesias, pero particularmente en las católicas. Recalcaron que de haber un peligro en concreto para la población en aluna parte de Viena, la policía avisará inmediatamente a la ciudadanía a través de todos los canales disponibles. Por su parte, los funcionarios divulgaron que un ataque podría tener como objetivo a los cristianos sirios que viven en la capital austriaca, esto según un informe.

Sin embargo, la policía añadió más tarde que sus medidas de precaución no afectarían exclusivamente a las iglesias de dicha religión, sino también a todos los lugares de culto de diversas confesiones. Asimismo detallaron que estas medidas se mantendrán "hasta nuevo aviso". Cabe recalcar que las autoridades pidieron a la gente que no compartiera videos ni fotos de los agentes, ya que podría ayudar a los "posibles agresores". Por su parte, los oficiales declararon que no podían decir cómo se llevaría a cabo el aumento de las medidas de seguridad.

La autoridad no ha compartido con exactitud cuáles serán las medidas de seguridad, solo avisaron que "por el momento" todas las iglesias continuarán abiertas. FOTO: AP

Un portavoz de la policía le detalló a Radio Wien que los agentes también controlarán el tráfico en la ciudad. Sin embargo, aclararon que las iglesias permanecerán abiertas... "por el momento". Recordemos que Viena es una de las capitales más seguras del mundo por lo que las amenazas de atentado terroristas son poco frecuentes y al respuesta militar por parte del estado... son demasiado extrañas. El primer atentado mortal ocurrió en noviembre de 2020, cuando un pistolero yihadista mató a cuatro personas.

El militante del Estado Islámico (ISIS) se armó con un fusil de asalto y un chaleco bomba falso durante el terrible tiroteo. Sin embargo, la policía abatió al extremista después de que abriera fuego cerca de una —sinagoga lugar de culto del judaísmo— y de concurridos restaurantes en seis lugares de la capital austriaca, hiriendo a 22 personas.

Sigue leyendo: