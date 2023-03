“Llámame rápido, me voy a morir”: el doloroso mensaje de una joven chilena antes de fallecer quemada

En redes sociales se ha hecho viral una conmovedora historia de una pareja chilena, debido a que tuvieron una corta despedida por teléfono, antes de que la mujer muriera en un incendio.

Constanza Parra González, quien durante la madrugada del pasado sábado 11 de marzo, quedó atrapada en medio del fuego al interior de su vivienda, localizada en San Antonio, Chile.

Diego Ampuero, de 23 años, quien era su novio, se encontraba trabajando durante la noche, cuando aproximadamente a las 4:45 de la mañana recibió un mensaje de voz de su pareja diciendo: “Llámame rápido, me voy a morir”.

Tras recibir el mensaje, Diego de manera inmediata tomó su celular y llamó a su novia, quien le mencionó que la casa se estaba incendiando y que no podía salir.

Luego el hombre tomó las llaves de su auto y se desplazó hasta la vivienda, sin embargo cuando llegó ya no había nada que hacer. Su novia ya había fallecido. Esto conmovió a todos los ciudadanos por la fatídica escena.

"Manejé lo más rápido que pude. La iba escuchando que me pedía ayuda, que la casa estaba envuelta en llamas... No pude hacer nada, no llegué a tiempo", dijo a las autoridades Diego Ampuero.