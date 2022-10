Aplican eutanasia a joven de 23 años que sufría problemas psiquiátricos

Una joven que sobrevivió a los atentados terroristas ocurridos en el aeropuerto de Bruselas en marzo de 2016 falleció luego de que solicitó la eutanasia, argumentando que sufría severos problemas psiquiátricos relacionados con estrés postraumático.

Shanti De Corte, de 23 años, murió el pasado 7 de mayo, no obstante el caso recién se hizo público y ha generado un debate al tratarse de una persona joven que no padecía ninguna patología física. Aunque, según los especialistas la mujer sufría de depresión severa y trastorno de estrés postraumático tras el atentado terrorista donde fueron asesinadas 32 personas y hubo más de 300 heridos.

Cuando sucedió el ataque terrorista Shanti tenía 17 años y se encontraba en la sala de salidas del aeropuerto belga de Zaventem, estaba en compañía de sus compañeros de colegio, con quienes viajaría a Italia. La joven logró escapar de la explosiones, pero luego de salir ilesa comenzó a sufrir de ataques de pánico y síntomas de depresión.

Cuando sucedió el ataque terrorista Shanti tenía 17 años. Foto: especial

Tras los hechos que vivió, fue internada en un hospital psiquiátrico en Amberes, en Bélgica, donde fue sometida a una rehabilitación con medicamentos antidepresivos. Sin embargo, Shanti intentó suicidarse en dos ocasiones, en 2018 y 2020.

"Ese día (el de los atentados) la destrozó de verdad, nunca se sintió segura después de aquello. No quería ir a ningún sitio donde hubiera otras personas, por miedo. También tenía frecuentes ataques de pánico y nunca se libró de ellos”, señaló Marielle, madre de la joven.

Familiares de la joven detallaron que tras los hechos no logró recuperarse. Foto: especial

Debido al deterioro de su salud mental, Shanti solicitó la eutanasia. "Tomo algunos medicamentos en el desayuno. Y hasta 11 antidepresivos al día. No podría vivir sin ellos. Con todos los medicamentos que tomo, me siento como un fantasma que ya no puede sentir nada. Quizá haya otras soluciones además de los medicamentos”, dijo la joven para justificar su decisión.

Luego de escuchar su testimonio, la solicitud formal para que se le practicara la eutanasia fue aprobada a principios de este año por dos psiquiatras. Shanti murió rodeada de su familia el pasado mes de mayo.

SIGUE LEYENDO

Ley de Voluntad Anticipada podría ser una realidad con esta iniciativa del PAN en Tamaulipas

Congreso de Puebla proponen la “Ortotanasia” para enfermos terminales

Emmanuel Reyes asegura que la ley de Eutanasia en México es posible