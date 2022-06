Cámara de Diputados se pronuncian por legislar a favor de la aplicación de la Eutanasia

Durante el foro “Eutanasia: Un análisis de la situación actual”, organizado por la Comisión de Salud, el legislador tricolor, Xavier González Zirión, pidió hacer una ley que ayude a que la gente tenga una vida digna pero también una muerte digna, basada la voluntad de las personas y en el evitar el conflicto o dolor permanente que puede provocar una enfermedad.

“El reto aquí es legislar pronto, muy pronto porque hoy tenemos gente que está sufriendo por no tener esta facilidad de llegar a una muerte digna pero también legislar muy bien, y creo que las herramientas las tenemos”, comentó

En el Salón “Legisladores de la República”, el integrante de la bancada de Morena, Hamlet García, quien aclaró que es cristiano, precisó que en este asunto, se debe aplicar en todo momento el aspecto del estado laico para favorecer el interés de las personas por encima de aspectos como el religioso.

“El Estado Laico es necesario para nuestro país e implica la autonomía de lo políticos frente a lo religioso, la igualdad sustancial y la no discriminación. Mis creencias son públicas, los medios de comunicación se han encargado, además de divulgarlos, yo soy cristiano pero no vengo aquí a legislar conforme a mi creencias si no confirme a lo que requiere la sociedad y por eso adelantó que conforme al estado laico estoy a favor de esta legislación”, afirmó.

Durante la conferencia magistral ¿Qué es y que no es la Eutanasia? Paulina Rivero Weber, precisó que es diferente hablar de muerte digna y muerte asistida.

Señaló que en el caso de la eutanasia no basta con una legislación; debe existir un camino legal que permita la protección total para la persona que sufre de dolor permanente y decide su aplicación.

Indicó que en primer lugar debe haber dos médicos externos, que revisen la petición para que definan si es necesaria o no.

Los legisladores deben aprobar un marco legal que garantice que quienes soliciten la eutanasia, FOTO: ESPECIAL

“Estos médicos, por lo general uno de los tiene estudios de psiquiatría ¿Qué van a decir estos médicos, en primer lugar que el paciente ya no tiene remedio es un dolor que su sufrimiento no puede ser tratado con medicinas”, explicó.

También deben revisar que el paciente no se encuentra en un estado de depresión o de obnubilación mental en el cual no pueda pensar con claridad, y que pueda ser rescatado.

Explicó que los legisladores deben aprobar un marco legal que garantice que quienes soliciten la eutanasia, sean tratados con dignidad y con una atención médica de primer nivel con acompañamiento de especialistas en el proceso de muerte.

Fabiola Villela Cortés, Doctora en Ciencias y Orientación Bioética de la UNAM, quien moderó la mesa “Bioética y Derechos” precisó que la eutanasia es darles una muerte digna a quienes padecen de dolor físico interminable y no eliminarlos por ya no ser.

“La eutanasia no es eliminar a los indeseables ni es una opción para no brindar un tratamiento que sea costoso y que una persona no pueda pagarlo; mucho menos es dejar abandonado al paciente, no es una opción desesperada tampoco. Debemos insistir la eutanasia es, y debe ser una opción individual, autónoma y libre, de un paciente incurable que presenta dolor y sufrimiento”, comentó.

En este contexto, el diputado del PRI, Xavier González y de Morena, Hamlet García, coincidieron en que se debe trabajar en una buena ley en torno a la eutanasia para evitar que en amparos y controversias, el Poder Judicial, revoque las determinaciones que se tomen en la Cámara de Diputados.

