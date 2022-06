Emmanuel Reyes asegura que la ley de Eutanasia en México es posible

Ante la posibilidad de despenalizar la eutanasia y legislar para permitirla en México, a partir del 2023, se tendría un presupuesto para atenderla, afirmó el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes.

Durante el tercer días de actividades del foro “Eutanasia: Un análisis de la situación actual”, el diputado federal por Morena señaló que en el 2022, se aprobó un presupuesto de más de 800 mil millones de pesos en materia de salud que podría incrementarse para el próximo año.

Reyes Carmona indicó que para septiembre, cuando comiencen la discusión del Presupuesto de Egresos de la federación, se considerará un incremento importante para cubrir los servicios de la eutanasia, aunque consideró que la inversión podría convertirse en ahorro, porque al autorizar el bien morir, se ahorrarían recursos de los cuidados paliativos que se otorgan a personas con enfermedades terminales.

“Si lo vemos desde un punto estricto, no solamente estamos generando el que el estado pueda otorgar una opción de muerte feliz, sin sufrimiento, si no también pudiera ser que pudiera representar hasta un ahorro para el Estado ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos no son económicos, no son baratos”, comentó.

Aclaró, para que no se salga de contexto que, la aplicación de la eutanasia no debe considerarse como una intención de acortarle la vida a los mexicanos, por lo que sólo se realizaría a los enfermos que se encuentren en una fase terminal, y lo soliciten.

“Eso no sería para todos los que caigan en una fase terminal de determinada enfermedad, no. Aquí lo dejo claro para que no se vaya a salir de contexto, que al rato van a decir que lo que quieren los legisladores es legislar para poder acortar la vida a los mexicanos ¡No, de ninguna manera! Lo que estamos diciendo es que las y los mexicanos tengan la opción de elegir la eutanasia, o bien, padecer la muerte con sufrimiento hasta el último momento”, aclaró.

El ex-secretario de Salud, Salomón Chertorivski, dijo que se debe trabajar en un derecho fundamental, que es decidir sobre el final de sus días como parte de su vida en su conjunto con dignidad y sin dolor, pero para tomar la decisión, se tiene que cubrir con todos los aspectos de atención y revisión médica.

“Y el primero son los cuidados paliativos. Hasta que no se cubra todo lo necesario por parte del Sistema de Salud en materia de cuidados paliativos, es muy difícil pasar a las siguientes herramientas. Se calcula que son 600 mil personas que cada año participan en la posibilidad de tener cuidados paliativos”, comentó.

Jorge Enrique Linares, maestro en Ética de la Ciencia y Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que en nuestro país hay posibilidades de legislar en este tema, pero se debe hacer con conceptos precisos y claros porque advirtió que hay riesgo de que las personas se puedan aprovechar para beneficio propio.

“Muchas personas se han opuesto a esta posibilidad, de entrada porque tienen un fundado temor de que pudiera haber abusos o que, se quiera adelantar digamos, acelerar la muerte de una persona para cobrar una herencia o de las personas ancianas porque entonces ya parecen una carga para una familia”, dijo.

Propuso que para aplicar la eutanasia se apliquen los procedimientos médicos a cargo de especialistas; que la dictaminación la hagan dos diferentes personas que no trabajen en el mismo hospital para que certifiquen el estado de salud del interesado que no necesariamente tiene que estar en una etapa terminal, también puede tener una enfermedad incurable que le cause un sufrimiento físico y mental.

Karen Marlene Cordero, maestra en Derecho Notarial, se pronunció a favor de legislar la eutanasia bajo ciertas garantías y criterios que beneficien a la ciudadanía en las que exista un Sistema de Salud eficiente y eficaz, que sepa cuales son los procedimientos y herramientas que tienen a la mano para proporcionarles a aquellos pacientes que están en situación terminal, así como tratamientos paliativos.

Comentó que se debe aplicar un estudio psicológico del paciente para saber que la decisión que toma, no lo hace presionado por su familia, asegurando que se va por buen camino para poder avanzar en este tema en nuestro país.

Por Jorge Almaquio García y Elia Castillo

