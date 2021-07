Reino Unido en riesgo por PELIGROSA ola de calor; llegarán a 33 grados

Los síntomas del cambio climático continúan este 2021. Primero las olas de calor en Canadá, Estados Unidos y algunas partes de Europa, posteriormente las inundaciones en diversos países de todo el mundo. En esta ocasión la Oficina Meteorológica de Reino Unido emitió una alerta naranja por altas temperaturas en Gales y diferentes regiones del sur y centro de Inglaterra.

Este evento no es común, incluso, es la primera alerta de este tipo que la oficina emite en sus 167 años de historia. Este señalamiento se emite cuando hay 70% o más de probabilidades de sobrepasar un límite de calor; es una media de las temperaturas veraniegas en esa región durante dos días consecutivos y la noche que hay entre ellos. Hasta ahora, la media que se tenía en cuenta era de tres días con dos noches entre ellos.

En Reino Unido no son comunes estas temperaturas. Foto: Especial.

La ola de calor hará que se supere una barrera de 30 grados

Aunque para los habitantes de Américalatina superar los 30 grados es algo normal y soportable, en regiones más al norte puede ser mortal, ya que la gente no está acostumbrada. En este caso se prevé que Reino Unido tenga temperaturas mayores a 33 grados Celsius, con características de bulbo seco, no de bulbo húmedo, lo cual vuelve más hostil la sensación térmica. Sin embargo, sobre esto no se ha proporcionado mucha información oficial.

La razón de que el Servicio Meteorológico no ofreciera esas mediciones es que no está muy acostumbrado a tener que lidiar con olas de calor; desde que se creó la oficina, en 1854, no se había emitido una alerta de este tipo, porque simplemente no se habían dado en todo la región. Si alguna vez llegó a haber algo similar, sólo se notificará directamente el Servicio de Salud y solo se comunicaban a los profesionales de la salud para que tomaran las medidas necesarias para proteger a enfermos

En 2020, cuando la ola de calor de ese verano acabó con las vidas de más de 2 mil 500 personas, los estándares comenzaron a cambiar, sin embargo, las temperaturas no fueron como las que se esperan ahora, por lo que profesionales y científicos están preocupados de las consecuencias que tendrá.

