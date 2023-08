Dermatitis atópica: tiene consecuencias físicas y mentales como la depresión, estos son los síntomas

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta a unos nueve millones de mexicanos y cuya incidencia está en aumento, aunque parece inofensiva, puede causar graves secuelas, tanto físicas como psicológicas, por lo que es importante detectar sus síntomas para recibir una atención rápida de este padecimiento multifactorial que incluye tanto componentes genéticos como ambientales e inmunológicos.

En entrevista con El Heraldo Digital, Edith Torres Gaudiño, Gerente Médico de Inflamación y la vocera oficial de Pfizer, expuso que la dermatitis atópica puede manifestarse como eczema o ronchas en la piel que causa heridas en varias partes del cuerpo, aunque en los pequeños suelen aparecer en mejillas y cuello, y en adultos, es común en el cuero cabelludo o en los pliegues de las extremidades.

La Clínica Mayo, una de las más reconocidas en Estados Unidos, asegura que los principales síntomas son:

La parte psicosocial no se puede dejar de lado, ya que es una consecuencia de esta enfermedad y desencadena otros padecimientos que alimentan un círculo vicioso, pues muchos consideran que a causa de las inflamaciones o lesiones, se ven mal y eso lastima su autoestima de manera muy profunda, aunado a que no pueden salir mucho, porque el sol sólo aumenta más el estado de la piel.

La diferencia entre las alergias y la dermatitis atópica es un tema complicado. Aunque los daños cutáneos pueden parecer similares, tienen raíces que son muy diferentes y que la única manera de despejar dudas es acudir con un profesional de la salud. Como en la mayoría de los padecimientos, la doctora Edith resalta la importancia de no automedicarse y de visitar a un médico para la evaluación correcta.

“También se asocia con otras alergias, no solo de la piel, o sea, pueden tener rinitis alérgicas más o menos como en el 30%, pueden tener asma también por ahí del 35% o pueden tener conjuntivitis. Entonces sí es importante diferenciarlas, buscarlas y tratarlas porque cada una de ellas hacen como este circulito que no se puede romper, si no te evalúan adecuadamente y no te tratan adecuadamente, probablemente no puedas mejorar esas lesiones y tu calidad de vida empeore”, reflexionó.